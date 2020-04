HideMyAss! Les abonnements VPN sont en vente pour plus de 70% de réduction dès maintenant

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Avec autant de services VPN en jeu, les entreprises doivent faire tout ce qui est nécessaire pour se démarquer. Et ses débuts en 2005 avec un nom comme HideMyAss! a fait tout ce qui attirait l’attention de ce fournisseur britannique. La stratégie a porté ses fruits, car HMA est devenu l’un des noms les plus connus et les plus respectés des VPN.

Bien sûr, un nom ne vous mènera que jusqu’à présent, mais comme le souligne PCMag, “” Avec son nom effronté, son excellent design et son service robuste, il est facile de voir pourquoi Hide My Ass a une telle ardeur à suivre. Maintenant, vous pouvez marquer deux ans de HideMyAss! Service VPN à plus de 70% de son prix régulier, à seulement 79,99 $.

HMA offre une protection anonyme avec un cryptage AES 256 bits complet sur jusqu’à cinq de vos appareils à la fois. Que vous utilisiez le WiFi ou un réseau cellulaire, la liste de serveurs de HMA est en effet robuste, avec 290 emplacements de serveurs dans plus de 190 pays à travers le monde. Derrière leur manteau de sécurité IP caché gardant vos activités en ligne 100% privées, vos informations vitales ne seront jamais compromises.

Et tandis que de nombreux services peuvent limiter votre vitesse de navigation Web à un filet, les serveurs HMA arborent tous des connexions de 10 à 20 Gbit / s pour satisfaire même les demandes de bande passante les plus rigoureuses. Et tout est protégé par la politique stricte de non-journalisation de HMA, garantissant que vos mouvements en ligne ne sont jamais suivis ou catalogués par quiconque, y compris HMA.

En ce qui concerne le contenu, HMA vous guidera également dans les procédures internationales de verrouillage géographique, qui bloquent la diffusion en continu aux États-Unis lorsque vous voyagez à l’étranger et déverrouille du contenu mondial que vous ne seriez jamais autorisé à voir autrement.

Et, HMA est également livré avec une multitude de fonctionnalités VPN utiles, y compris un kill switch pour vous assurer qu’aucune fuite de données ne se produit si votre connexion au serveur VPN devait tomber; tunnel fractionné pour vous permettre de choisir quelles applications passent par HMA, et brassage IP qui peut randomiser votre adresse IP aussi souvent que toutes les 10 minutes.

Vous pouvez profiter de tout HideMyAss! Les avantages du VPN pendant jusqu’à deux ans avec une économie de plus de 70%, à seulement 79,99 $ pendant la durée de cette offre.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: