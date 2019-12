Hollywood vient de patcher un film en salle, les chats, pour la première fois de l'histoire

Personne ne dit à George Lucas

La mise à jour des films n'est bien sûr pas nouvelle. Je ne sais pas quel était le premier film à avoir reçu une série de montages entre les sorties, mais Wikipedia note que The Wild Bunch a été le premier film à utiliser le concept de «coupure de réalisateur», en 1974, après sa sortie initiale en 1969. Avant le boom du marché de la vidéo domestique, il était courant de sortir des films – Autant en emporte le vent a été réédité sept fois dans l'histoire des États-Unis. Charlie Chaplin pourrait être la première personne à sortir une «coupe de réalisateur» dans le film, avec sa réédition de 1942 de La ruée vers l'or, qui a ajouté une partition musicale enregistrée, une narration (réalisée par Chaplin), supprimé des points de l'intrigue et augmenté la vitesse de défilement à 24 images par seconde.

Mais alors qu'Hollywood a apporté divers changements aux films depuis près de 80 ans, ces montages ont toujours été effectués entre les principales sorties en salles. Le fait que cette dernière mise à jour soit diffusée dans les salles via le téléchargement par satellite est quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Les cinémas qui ne sont pas équipés pour le téléchargement par satellite recevront des disques durs par courrier portant le film mis à jour.

Qu'est-ce qui a été mis à jour précisément? Personne ne semble avoir cette information, au-delà des «effets spéciaux mis à jour». Ce type de décision a des implications intéressantes pour l'industrie cinématographique et, en fait, pour la conservation des films. Dans le passé, nous avons toujours su de quelle version d'un film nous parlions. Bien que Disney ne puisse jamais rééditer officiellement l'original Guerres des étoiles films, les différentes modifications apportées à chacun ont été cataloguées (et quelque chose de proche des originaux récupérés, par un travail diligent des fans). Si les films sont mis à jour en salle, la question de savoir quelle version du film représente la sortie "officielle" est beaucoup plus loufoque et "les deux" ne sont pas susceptibles de satisfaire les cinéphiles.

L'autre grande question est de savoir si quelques jours de travail supplémentaires seront suffisants pour faire une différence significative dans n'importe quel film. Un film comme Chats est le produit d'équipes entières de producteurs et de monteurs d'effets spéciaux en plus du réalisateur (et les réalisateurs ont rarement le dernier mot sur ce qui constitue la coupe finale d'un film). Ce serait une chose de corriger une erreur pure ou simple ou une omission accidentelle d'une scène déjà terminée, mais il semble peu probable que les modifications apportées après le lancement soient suffisantes pour sauver le produit final. Les films peuvent être patchables maintenant, mais les jeux sont encore bien plus susceptibles d'être réinventés une fois qu'ils sont déjà dans la nature.

Cette mise à jour est à la demande de Tom Hooper et contient des "effets visuels améliorés". Il reste à voir s'ils améliorent significativement le film. Au moins un critique pense que le film n'est pas excité ou queer suffisant. J’ai vu la comédie musicale à peu près au même âge que l’auteur, mais il semble que je sois beaucoup moins éloigné de l’exposition au spectacle (à part Memory, que j’ai toujours aimé).

