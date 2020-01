House présente un projet de loi d’autorisation de la NASA qui met l’accent sur Mars sur la lune

WASHINGTON – La direction du House Science Committee a présenté le 24 janvier un projet de loi d’autorisation de la NASA qui vise à modifier considérablement les plans actuels de la NASA de renvoyer les humains sur la lune et de les intégrer à l’effort d’envoyer des humains sur Mars.

Le projet de loi, désigné HR 5666 et présenté par le représentant Kendra Horn (D-Okla.), Président du sous-comité spatial du comité, cherche à placer un retour humain sur la Lune dans le contexte d’un programme plus vaste “Moon to Mars” qui n’a plus pour objectif de ramener les humains à la surface de la lune d’ici 2024, comme l’a annoncé le vice-président Pence en mars 2019.

“Le programme Moon to Mars aura pour objectif provisoire d’envoyer une mission en équipage à la surface lunaire d’ici 2028 et un objectif d’envoyer une mission en équipage sur orbite vers Mars d’ici 2033”, précise le projet de loi.

Les plans actuels de la NASA pour le retour sur la lune appellent au développement d’une passerelle lunaire en orbite autour de la lune, qui servirait de zone de transit pour les expéditions à la surface lunaire. Le projet de loi qualifierait plutôt cette installation de «passerelle vers Mars» et lui permettrait d’être basée ailleurs dans l’espace cislunaire. La passerelle ne serait pas non plus tenue de soutenir les atterrissages lunaires.

L’automne dernier, la NASA a sollicité des propositions pour son programme Human Landing System, où l’agence soutiendrait le développement d’un ou deux atterrisseurs commerciaux, achetant des services d’atterrissage à ces sociétés. Alors que les entreprises avaient la possibilité de ne pas utiliser la passerelle pour un premier atterrissage, la mission Artemis 3 en 2024, l’agence a déclaré que la passerelle serait finalement utilisée pour agréger des éléments d’atterrisseur lunaire.

Le projet de loi ordonnerait à la NASA d’avoir la «pleine propriété» d’un atterrisseur lunaire plutôt que d’acheter des services auprès d’entreprises. Il faudrait également au moins un vol d’essai sans équipage et en équipage de l’atterrisseur, ce qui n’est pas explicitement requis par la NASA dans ses plans actuels.

De plus, le projet de loi ordonne à la NASA de développer un atterrisseur lunaire humain «en tant que système d’atterrissage lunaire intégré embarqué sur un système de lancement spatial amélioré à l’étage supérieur d’exploration», connu sous le nom de SLS Block 1B. Cela suggère une conception qui ressemble le plus à celle proposée par Boeing, qui a proposé de lancer un atterrisseur intégré sur un seul SLS, plutôt que d’utiliser des lanceurs commerciaux pour lancer des éléments d’atterrisseur qui sont ensuite agrégés à la passerelle.

Bien que le projet de loi ordonne à la NASA d’effectuer au moins deux atterrissages lunaires en équipage par an, le projet de loi précise que les activités de l’agence sur la lune seraient principalement celles requises pour soutenir une mission humaine ultérieure sur Mars. Le projet de loi demande à la NASA d’identifier «l’ensemble minimal d’activités humaines et robotiques de surface lunaire qui doivent être achevées pour permettre une mission humaine sur Mars» et comment la NASA achèvera ces activités dans les cinq ans suivant le premier atterrissage en équipage dans le cadre du programme.

En particulier, le projet de loi met l’accent sur les plans visant à utiliser des ressources comme la glace lunaire sur la lune, ce que la NASA a soutenu comme vital depuis le déploiement du programme Artemis. La NASA développe un rover appelé VIPER qui serait lancé en 2022 pour étudier les dépôts de glace d’eau dans des cratères ombragés en permanence au pôle sud de la lune, précurseur de futures missions humaines là-bas.

«L’utilisation lunaire des ressources in situ ne doit pas être considérée comme une réduction des risques pour les premières missions en équipage sur orbite et atterrissage sur Mars», précise le projet de loi. Ces activités «ne doivent pas être incluses dans le programme Lune vers Mars et doivent être budgétisées séparément du programme Lune vers Mars». Le projet de loi restreint de la même manière tout développement d’un «avant-poste lunaire ou d’une station de recherche en équipage continu».

“Les Américains devraient être les premiers à mettre le pied sur la planète rouge, et H.R. 5666 nous rapproche de cet objectif en dirigeant une ligne de conduite stable et durable”, a déclaré Horn dans un communiqué annonçant l’introduction du projet de loi.

Les coparrainants du projet de loi incluent le représentant Eddie Bernice Johnson (D-Texas), président du comité scientifique de la Chambre, ainsi que les représentants Frank Lucas (R-Okla.), Membre de rang du comité complet et Brian Babin (R-Texas) , membre de rang du sous-comité de l’espace. “L’espace ne devrait pas être une question partisane, et je suis fier du travail d’équipe de l’autre côté de l’allée qui a rendu cette législation possible”, a déclaré Horn dans le communiqué.

“La NASA Authorization Act of 2020 soutient l’objectif audacieux de l’exploration spatiale de l’Administration de retourner sur la Lune et de se rendre sur Mars tout en maintenant d’autres travaux scientifiques et aéronautiques importants de la NASA”, a déclaré Babin dans le même communiqué.

Le projet de loi de 102 pages couvre toute la gamme des activités de la NASA. Une autre section du projet de loi étendrait l’autorisation de la NASA d’étendre la Station spatiale internationale de 2024 à «au moins 2028». D’autres sections approuvent une gamme variée de missions scientifiques de la NASA, y compris celles comme le plancton, les aérosols, les nuages, l’écosystème océanique (PACE) et les missions Pathfinder de l’Observatoire du rayonnement absolu et de la réfraction climatique (CLARREO) que l’administration a tenté d’annuler dans les récentes demandes de budget de la NASA. Le projet de loi approuve également une gamme de programmes de défense planétaire liés aux objets potentiellement dangereux proches de la Terre, ainsi que la recherche de «technosignatures» des civilisations extraterrestres.

Le sous-comité de l’espace de la Chambre doit annoter le projet de loi le 29 janvier. Le comité plénier examinera ensuite le projet de loi avant de se rendre à la Chambre plénière. Tout projet de loi d’autorisation de la NASA qui passe à la Chambre devrait être concilié avec un projet de loi du Sénat déposé en novembre qui demande beaucoup moins de changements aux programmes d’exploration de la NASA.