HP pourrait commencer à fabriquer des cartouches d’encre moins chères et des imprimantes plus chères

Tout le monde connaît la sensation d’effroi lorsqu’une imprimante commence à mendier pour plus d’encre. Bien que les machines elles-mêmes soient souvent une bonne affaire, l’encre peut vous saigner. Cela pourrait changer bientôt, car HP, le plus grand fabricant d’imprimantes grand public, envisage un changement qui signifierait une encre moins chère. L’inconvénient est que les imprimantes elles-mêmes pourraient être plus coûteuses.

Le secteur des imprimantes est un exemple du «modèle de lame de rasoir» éprouvé. Ce terme vient des fabricants de rasoirs qui vendent les manches à bas prix mais facturent des prix élevés pour les lames qui les accompagnent. Au fil du temps, l’entreprise peut faire beaucoup plus sur les lames qu’elle ne pourrait jamais en faire sur une poignée à prix élevé. Les imprimantes sont les mêmes avec du matériel peu coûteux et des cartouches d’encre coûteuses. Cependant, les cheveux ne cessent de pousser, mais notre besoin d’impression continue de baisser.

Un rapport d’analyste de Morgan Stanley affirme que HP prévoit en interne d’abandonner le modèle de lame de rasoir. Mais ce n’est pas pour vous rendre heureux. C’est une question d’argent – HP n’en fait pas autant avec de l’encre d’imprimante car les gens impriment moins souvent. La note de l’investisseur indique qu’environ 20% des clients des imprimantes HP n’achètent pas suffisamment d’encre pour être rentables.

Le fait d’être coincé sur le modèle commercial de la lame de rasoir a probablement contribué à l’état désolant des imprimantes d’aujourd’hui. Pratiquement chaque partie de l’expérience informatique est meilleure qu’elle ne l’était au tournant du siècle dernier, mais les imprimantes sont presque inchangées. Bien sûr, ils ont une connexion Wi-Fi et de petits écrans LCD fantaisie, mais la qualité d’impression et de matériel a stagné. Si HP s’efforce de vendre les imprimantes au lieu de l’encre, nous pourrions nous retrouver avec de meilleurs appareils. Imaginez, une imprimante à jet d’encre qui ne commence pas à s’étouffer avec du papier ou à cracher des pages déformées après 18 mois.

Nous pourrions enfin voir HP lancer des imprimantes innovantes si ce plan se concrétise, mais il aura un prix. Plus précisément, un prix plus élevé pour les imprimantes. Au lieu de compter sur les ventes d’encre pour réaliser un profit, HP devrait gagner de l’argent en vous vendant une meilleure imprimante. Cela signifie un coût initial plus élevé, mais cela vaut peut-être la peine d’échapper à ce cycle cauchemardesque d’encre coûteuse et de matériel sujet aux pannes. Si HP peut faire en sorte que cela fonctionne, d’autres fabricants pourraient embarquer et changer d’imprimante pour le mieux.

