HTC dévoile les casques VR Proton de nouvelle génération

HTC a eu du mal à rester pertinent dans les smartphones, mais il tient toujours dans la réalité virtuelle. Alors qu’Oculus a connu un énorme succès avec le Quest, HTC prévoit l’avenir avec les concepts de «Project Proton» de Vive. La société a présenté Project Proton aux côtés de la gamme de casques Cosmos VR mise à jour, mais contrairement à ce dernier, Proton n’est pas prêt pour les heures de grande écoute. Si ces casques se lancent, ils pourraient vraiment changer la donne.

HTC a une paire de concepts Proton. Il existe un modèle tout-en-un et un deux-en-un, qui nécessite un appareil externe comme un téléphone ou un ordinateur. Le PDG de HTC, Yves Maitre, a déclaré que les nouveaux casques seront “vraiment, vraiment proches des lunettes normales”. Bien que les rendus semblent beaucoup plus minces que les casques de la génération actuelle, les comparer avec des lunettes non intelligentes est un peu extensible.

Le casque tout-en-un possède une paire de caméras, probablement pour un suivi à l’envers. C’est moins que quelque chose comme l’Oculus Quest, mais il est possible que HTC pense que la technologie s’améliorera au moment où Proton arrivera sur le marché. Il utilise un serre-tête de type halo modifié sans bande sur le dessus de la tête. La sangle ne se fixe pas aussi haut sur le casque, car elle est contrebalancée par le matériel de traitement à l’arrière. Remettre le «cerveau» du casque là-bas devrait répartir le poids plus uniformément et le rendre plus confortable. Les utilisateurs de Quest utilisent souvent de petites batteries clipsées à l’arrière du casque pour modifier la répartition du poids.

La version deux en un de Proton ressemble à l’avant, mais elle a une sangle plus simple qui ressemble aux branches de lunettes standard. Un câble émerge d’un des supports où ils s’enrouleraient autour de la tête. Considérant qu’il s’agit d’un seul câble, c’est probablement un USB Type-C – c’est le câble qu’Oculus utilise sur le Quest, lui permettant de se connecter à des PC pour l’alimentation et la vidéo. La section d’affichage du casque a la même configuration à double caméra, mais il manque les haut-parleurs intégrés de la conception tout-en-un.

HTC n’a fourni aucune information sur les composants internes, la technologie d’affichage ou les prix de ces casques. Selon toute vraisemblance, ils n’existent même pas encore en tant que prototypes. HTC hémorragie d’argent chaque trimestre. Il n’est pas certain que l’entreprise puisse même rester à flot assez longtemps pour commercialiser ces conceptions ambitieuses.

