Huawei n’utilisera plus les services Google même si l’interdiction de commerce est levée

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Huawei était en passe de devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde il y a un an, mais 2019 a apporté de nouveaux défis pour la mégacorporation chinoise. Le gouvernement américain a institué une interdiction d’exportation de technologie qui l’a coupé des services Google. Un dirigeant de Huawei a déclaré que la société ne reviendrait pas aux services Google même si les États-Unis levaient l’interdiction commerciale.

À la suite de l’interdiction commerciale, Huawei a dû lancer plusieurs appareils sans applications et services Google. Ses ventes ont baissé, car moins d’utilisateurs sont intéressés par un appareil qui manque de choses comme Gmail et Google Maps. Pourtant, les ventes de Huawei n’ont pas chuté autant que prévu. À présent, Fred Wangfei, directeur de Huawei pour l’Autriche, a déclaré aux journalistes que la société ne prévoyait pas d’utiliser à nouveau les services Google même si l’interdiction de commerce prenait fin. Pour Huawei, s’appuyer sur Google est tout simplement trop risqué lorsqu’une nouvelle administration américaine peut à tout moment désorganiser ses plans.

Les problèmes de Huawei ont commencé en 2018 lorsque le gouvernement américain sous Trump est intervenu pour faire pression sur AT&T et Verizon pour annuler le lancement de Huawei’s Mate 10 Pro. Cet appareil a finalement été débloqué aux États-Unis, mais Huawei a reculé sur ses plans américains après les annulations de dernière minute. Peu importe, cependant – Huawei vendait toujours plus de téléphones que jamais dans le monde. Donc, il n’avait pas vraiment besoin du marché américain. Cela dépendait de la technologie américaine, ce qui a rendu Huawei vulnérable. L’ajout de Huawei à la «liste des entités» du Département du commerce au printemps 2019 signifiait que les entreprises américaines ne pouvaient pas exporter de technologie vers Huawei, y compris Google.

À la fin de 2018, Huawei était à une distance frappante de Samsung, qui était le plus grand fabricant de smartphones au monde. Maintenant, Apple a poussé Samsung à reprendre la première place alors que les petits OEM chinois mangent de plus en plus le déjeuner de Samsung. Huawei est tombé à un tiers éloigné, mais les ventes n’étaient que de 7 à 10% inférieures (selon la personne à qui vous posez la question) au 4e trimestre de 2019 par rapport à 2018. Les ventes en Chine, qui ne disposent pas des services Google, représentent probablement une grande partie de cette.

Selon Wangfei, Huawei estime qu’il peut prospérer en construisant son propre écosystème. Revenir sur Google pourrait simplement provoquer une nouvelle perturbation de ses activités si l’entreprise se retrouvait dans le collimateur d’un autre président. Il a déjà signé un accord avec TomTom pour obtenir des données cartographiques, et son app store Android personnalisé se développe. Il y a même la plate-forme Harmony OS, qui pourrait éventuellement remplacer Android sur les téléphones Huawei. Les dirigeants pensent que Huawei pourrait subir de nouvelles pertes de ventes, mais ce sera mieux à long terme s’il se libère de la dépendance à la technologie américaine.

Crédit d’image supérieur: .

Maintenant lis: