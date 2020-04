Hubble a repéré une comète en train de se désintégrer, et c’est magnifique – .

Le télescope spatial Hubble a capturé des images d’une comète au milieu de la fragmentation.

Les observations des comètes au fur et à mesure qu’elles se désagrègent sont incroyablement rares, et les scientifiques ont hâte d’étudier et de comparer les images Hubble afin d’en savoir plus sur le déroulement du processus.

La comète, C / 2019 Y4 (ATLAS) n’a été repérée qu’à la fin de 2019, de sorte que les scientifiques semblent l’avoir capturée juste à temps pour la voir s’effondrer.

Le télescope spatial Hubble, un bourreau de travail vieillissant pour la NASA et l’Agence spatiale européenne, est excellent pour capturer des images des caractéristiques de distance de notre galaxie et même d’autres galaxies, mais cela ne signifie pas qu’il cherche toujours à l’horizon des objets d’intérêt. Pour preuve, le télescope vient de repérer quelque chose d’assez spécial ici, dans notre coin de bois.

La comète C / 2019 (ATLAS) se désagrège. Les scientifiques n’ont pas eu longtemps à étudier la comète, comme elle a été découverte en décembre 2019, mais comme le révèle un nouvel ensemble d’images Hubble, elle se désagrège sous nos yeux.

Les comètes sont glacées, et lorsqu’elles sont chauffées par le soleil, elles commencent un processus appelé dégazage, laissant derrière elles une traînée whispy. Ces types d’objets peuvent perdre des morceaux d’eux-mêmes pour de nombreuses raisons différentes, et parfois ils se désintègrent complètement si leur noyau ne peut tout simplement pas gérer le stress. Dans le cas du C / 2019 Y4, les astronomes ne savent pas exactement pourquoi la comète s’autodétruit, mais ils ont hâte de voir le processus se dérouler. Vous pouvez consulter une animation des images ci-dessous.

“C’est vraiment excitant – à la fois parce que de tels événements sont super cool à regarder et parce qu’ils ne se produisent pas très souvent”, a déclaré Quanzhi Ye, un observateur principal. «La plupart des comètes qui se fragmentent sont trop sombres pour être vues. Des événements d’une telle ampleur ne se produisent qu’une ou deux fois par décennie. »

Cela donne également aux scientifiques une chance d’étudier comment les comètes se fragmentent, car une telle observation est si rare. La comparaison des images capturées par Hubble les unes contre les autres pour raconter ce qui se passe avec la comète a été un défi, selon David Jewitt de l’UCLA, qui dirige une équipe qui étudie la comète.

“Leur apparence change considérablement entre les deux jours, à tel point qu’il est assez difficile de relier les points”, explique Jewitt. “Je ne sais pas si cela est dû au fait que les pièces individuelles clignotent en fonction de la lumière du soleil, agissant comme des lumières scintillantes sur un arbre de Noël, ou parce que différents fragments apparaissent à des jours différents.”

Mais que les observations de Hubble soient suffisantes pour brosser un tableau clair de ce qui se passe avec le C / 2019 Y4, les scientifiques en profitent à chaque seconde. “C’est assez spécial de jeter un coup d’œil avec Hubble sur cette comète mourante”, note Jewitt.

Source de l’image: NASA / ESA

