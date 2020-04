Human.Online vous demande de regarder silencieusement une autre personne pendant 60 secondes – .

Human.Online vous met en relation avec une personne au hasard pendant 60 secondes de connexion silencieuse.

Personne ne parle, et vous vous regardez tous les deux, laissant votre esprit faire ce qu’il veut dans l’instant.

Alors que nous restons déconnectés de nos amis et de notre famille, c’est une façon intéressante de former un lien humain, ne serait-ce que brièvement.

Nous nous sentons tous un peu plus déconnectés les uns des autres ces jours-ci. C’est juste un effet secondaire désagréable de vivre au milieu d’une pandémie virale, je suppose, mais c’est quand même déprimant. Vous avez peut-être mis au point certains mécanismes d’adaptation pour faire face au changement dramatique de la vie quotidienne, ou peut-être avez-vous du mal à le faire du jour au lendemain. Personne ne pourrait te blâmer.

Un site Web qui existe depuis plus d’un an gagne soudainement un public plus important grâce à la nature isolée de notre nouveau quotidien. Cela s’appelle Human.Online, et c’est assez étonnant.

La prémisse est à peu près aussi simple que possible: asseyez-vous là et regardez l’écran de votre ordinateur. Oui, c’est à peu près tout, mais c’est ce qui est à l’écran qui compte. Là, vous regardant fixement, il y a une autre personne. Une personne totalement aléatoire sur Internet qui ne parlera pas, ne fera pas de gestes et bougera rarement. Ce sont les règles.

Voici comment Human Online se décrit:

Human Online est un espace où vous pouvez passer du temps à être vous-même, sans rien à accomplir. Grâce à nos expériences en ligne, vous pouvez vous reconnecter à la simple joie d’être, et vous pouvez le faire en partageant la présence avec les autres, en vous connectant avec moins d’attention aux pensées et aux mots.

Si cela semble un peu vague, eh bien, c’est parce que c’est le cas. Vous ne savez pas vraiment quel genre d’expérience vous allez vivre jusqu’à ce que vous cliquiez sur le bouton “Connecter”, ajustiez votre webcam et que vous voyiez l’autre personne pour la première fois.

Pour moi, la première personne avec qui j’étais jumelée était un homme probablement pas beaucoup plus âgé que moi. Il avait une barbe hirsute (il obtient un laissez-passer pour cela, nous vivons une pandémie après tout), des cheveux noirs et des lunettes. Vous êtes censé vous concentrer sur les yeux de l’autre pour faire «une connexion», mais je me suis retrouvé très distrait. Je voulais voir ce qui se passait en arrière-plan, de quelle couleur était la pièce, ce qui était sur la table derrière lui, etc.

Le site vous demande de choisir un emplacement relativement exempt de distractions pour l’autre personne. Je suis sûr qu’il a fait de son mieux, et j’ai essayé de rester verrouillé sur ses yeux pendant le reste de notre connexion de 60 secondes. C’était beaucoup plus rapide que je ne le pensais. Je craignais que la minute ne s’étende à l’éternité, mais en réalité, elle semblait beaucoup plus courte. L’alimentation s’arrête brusquement après cette minute.

Sur l’écran de suivi, j’ai cliqué sur un bouton pour le remercier de son temps et j’ai simultanément reçu un message indiquant qu’il avait fait de même. Je ne sais pas ce que j’ai ressenti après. Je me sentais différent, je peux le dire avec certitude, mais je ne peux pas vraiment décrire les émotions que la brève connexion a suscitées en moi. C’était agréable et nouveau, et… bizarre.

Je l’ai fait plusieurs fois depuis cette première tentative. À une époque où vous devez essentiellement traverser la rue si vous êtes sur le point de croiser une autre personne sur le trottoir, être face à face avec une autre personne satisfait quelque chose dont nous semblons tous avoir besoin, même si ce visage est sur un écran d’ordinateur .

