Hyten: la comédie «Space Force» est bonne pour l’US Space Force

Netflix ‘Space Force’ est une comédie, mais elle “met ce problème devant les gens et les gens commencent à y prêter attention”, a déclaré le général John Hyten.

WASHINGTON – Le général John Hyten, le deuxième officier le plus haut gradé de l’armée américaine qui a passé la majeure partie de sa carrière dans les opérations spatiales, a hâte de regarder “Space Force”, la prochaine série de comédies Netflix.

“Ça va être génial”, a déclaré Hyten le 29 janvier lors d’un petit-déjeuner à Capitol Hill organisé par l’Air Force Association.

Hyten est vice-président des chefs d’état-major interarmées depuis novembre et est conseiller principal auprès du secrétaire à la Défense et du président. Mais il reste particulièrement concentré sur l’espace et sur le standup de l’US Space Force en tant que branche distincte de l’Air Force, qu’il avait fortement préconisée. «L’espace est ma passion», a-t-il déclaré. «Je travaille constamment dans les coulisses pour résoudre les problèmes d’espace.»

Depuis que le président Trump a appelé à la création d’une force spatiale en juin 2018, la sixième branche de l’armée a été moquée et critiquée. Hyten a déclaré que les blagues et la satire devraient être considérées comme une occasion de sensibiliser le public à la question de l’espace en tant que préoccupation de sécurité nationale.

Hyten a déclaré que la série Netflix «Space Force» serait plus qu’un simple divertissement. «Cela met ce problème devant les gens et les gens commencent à y prêter attention», a-t-il déclaré.

Selon Netflix, la série concernera un groupe de «personnes chargées de créer une sixième branche des services armés» connue sous le nom de Space Force.

Hyten a déclaré qu’il avait expérimenté la propre version militaire de l’humour de la Force spatiale lors de la tournée du Nouvel An de l’USO lorsqu’il a rejoint d’autres hauts fonctionnaires et artistes de la base aérienne de Mihail Kogalniceanu en Roumanie.

“L’une des choses sympas que je peux faire en tant que vice-président est de voyager avec l’USO pour visiter les troupes”, a-t-il déclaré. Dans l’un des sketchs en Roumanie, des comédiens sont venus sur scène vêtus d’uniformes de la Force spatiale en papier d’aluminium portant des étiquettes de prix de 14 millions de dollars. “Le casque a coûté 20 millions de dollars”, a déclaré Hyten. “Et ils font tout un sketch sur Space Force, se moquant de nous à droite et à gauche, sur les neuf mètres”, a-t-il dit. “Les soldats ont adoré. J’aime ça.”

Hyten a déclaré qu’il attend avec impatience l’émission Netflix “mais je veux qu’ils obtiennent les bons résultats techniques”, a-t-il insisté. “Si vous êtes un mec de l’espace, tout ce qui vous importe, c’est que vous ayez les bonnes techniques. Faites-le et tout ira bien. “

Son conseil à la vraie US Space Force est d’embrasser le moment et d’en faire un pont vers la conversation. «L’espace est important non pas parce que c’est drôle. C’est important parce que c’est mortellement grave », a déclaré Hyten. L’attention qu’elle suscite dans le monde de la culture pop “nous donne l’occasion de nous tenir devant les gens et de dire:” vous comprenez que c’est en fait un domaine de la guerre “”, a-t-il déclaré. «Nous avons des menaces dans l’espace auxquelles nous devons faire face. Ce ne sont pas des menaces Powerpoint. Nous avons des adversaires qui vont plus vite. »