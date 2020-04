IBM lance une nouvelle initiative de formation COBOL, alors que les programmeurs âgés répondent à l’appel à l’aide

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il est urgent que les programmeurs COBOL mettent à jour les systèmes de chômage aux États-Unis. On prévoit qu’au moins 17 millions de personnes ont déjà perdu leur emploi. Selon certaines enquêtes, jusqu’à 52 pour cent des travailleurs de moins de 45 ans ont déjà été touchés d’une manière ou d’une autre, soit par une mise en congé, un licenciement ou la réduction de leurs heures de travail. Plusieurs États à travers le pays ont appelé d’urgence les programmeurs COBOL pour les aider. Maintenant, IBM se lance dans l’action et tourne pour aider à connecter les programmeurs et les gens.

Pourquoi avons-nous besoin de programmeurs COBOL?

COBOL est un ancien langage qui date de 1959. Bien qu’il manque de la popularité des langages plus récents comme Java, Python ou même C ++, il est toujours utilisé dans une grande variété d’applications bancaires et gouvernementales critiques. Je me souviens qu’on m’avait dit il y a 20 ans de ne pas prendre la peine d’étudier le COBOL parce que cela prendrait trop de temps – et 20 ans plus tard, le gouvernement cherche désespérément des gens qui peuvent l’écrire.

Une partie du problème avec la Grande Cessation (c’est mon propre surnom pour l’actuel clusterfsck de coronavirus que nous apprécions tous) est qu’elle a entraîné le chômage dans la stratosphère dans une période de temps extraordinairement rapide. Une récession ou une dépression typique, y compris la Grande Dépression, prend du temps à se dérouler. Nous pensons que le GD se déroule d’un seul coup, je pense, parce que nous lions toute l’affaire au krach boursier du 29 octobre 1929. En réalité, la Grande Dépression s’est déroulée progressivement. Aussi grave que soit l’accident, il a fallu trois ans pour que le PIB mondial baisse de 15%. Le graphique ci-dessous montre le taux de chômage aux États-Unis au cours de la période considérée, la fourchette 1929-1939 étant surlignée en bleu:

Pour mettre cela en perspective, JP Morgan prévoit désormais une baisse de 40% de son PIB au T2, avec un taux de chômage de 20%. Les données de la Fed, publiées début avril, suggèrent que le taux de chômage pourrait être de 30% ou plus. Malheureusement, comme chaque État gère sa propre solution d’interface utilisateur, il n’existe pas de système fédéral cohérent pour le traitement des réclamations d’interface utilisateur. Il existe des dizaines de systèmes d’État. En fait, j’ai suivi ce problème la semaine dernière, essayant de trouver des informations plus détaillées sur les états qui exécutent le matériel le plus ancien, mais les données à cette granularité sont difficiles à trouver.

Pour autant que je sache, les systèmes d’interface utilisateur actuels utilisent toute la gamme des anciens mainframes, exécutant peut-être du code écrit il y a 40-50 ans et mis à jour de façon minimale au cours des années, jusqu’aux révisions assez récentes mises en œuvre par les législatures des États. Il n’y a pas de données disponibles sur les États qui connaissent les taux d’échec les plus élevés. Les discussions en ligne sur le sujet ont montré que les systèmes fonctionnant sur les anciens mainframes COBOL vont être limités en termes de nombre de réclamations qu’ils peuvent traiter par jour, période, mais les programmeurs COBOL sont toujours tenus de modifier les taux de paiement et les délais. Le système de la Floride est tellement débordé qu’ils sont revenus au traitement du papier. Certains États voient le nombre de demandes d’indemnisation plus élevé en une seule semaine qu’ils n’en traitent généralement en un an. Les systèmes d’interface utilisateur existants, dans de nombreux cas, ne sont pas à la hauteur.

Tout cela signifie un besoin écrasant pour les programmeurs COBOL. Le corps des programmeurs COBOL encore en vie aux États-Unis est cependant assez petit par rapport à un langage moderne, et beaucoup d’entre eux sont depuis longtemps à la retraite. Selon l’IEEE, des groupes se mettent déjà en place pour mettre les États en contact avec les codeurs COBOL, y compris ceux qui ont déjà quitté le terrain mais pourraient être disposés à revenir en cette période de crise.

IBM intensifie

IBM a créé trois nouvelles initiatives pour former de nouveaux programmeurs COBOL ou aider les anciens à reprendre le rythme. Il existe un nouveau forum «Appel à tous les programmeurs COBOL», destiné à aider les nouveaux codeurs à entrer en contact avec des vétérans ayant une expérience significative. Il existe un nouveau «Forum technique COBOL», où des ingénieurs COBOL actifs et expérimentés sont disponibles pour fournir des conseils et une expertise gratuits. Enfin, l’entreprise construit une toute nouvelle ressource de formation COBOL open source. Ce programme a été créé en partenariat avec un institut d’enseignement supérieur sans nom et sera disponible la semaine prochaine sans frais pour personne.

(J’espère que ce partenariat éducatif n’était pas avec l’Université Miskatonic, ou tout va vraiment directement en enfer).

Malgré les blagues sur les Great Old Ones qui mettent fin au monde entier, beaucoup de travail est fait pour aider les programmeurs actuels à se familiariser avec COBOL et pour essayer de ramener les anciens codeurs à titre consultatif, à tout le moins. Il n’est pas clair si ces efforts se produiront assez rapidement pour aider les États qui en ont le plus besoin. Mais la formation et le niveau plus élevé d’expertise COBOL dans la grande communauté au fil du temps devraient payer leurs propres dividendes, étant donné la quantité de langue encore utilisée.

L’image de la fonction est d’un IBM System / 360, gracieuseté de la NASA.

