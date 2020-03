IBM Supercomputer identifie 77 composés qui pourraient combattre le coronavirus

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le supercalculateur Summit est entré en ligne il y a plusieurs années avec plus de puissance de calcul que tout autre système non distribué. Le département américain de l’Énergie a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il allait transformer la puissance de calcul massive du système vers la pandémie de COVID-19. La machine a chiffré les chiffres, et elle a maintenant identifié 77 composés chimiques qui pourraient aider à arrêter le coronavirus.

Summit est le supercalculateur le plus puissant de la planète par une large marge, et il est également le troisième plus économe en énergie. Il utilise 10 MW de puissance pour garder ses 9 216 CPU POWER9 à 22 cœurs et 27 648 GPU Nvidia Tesla V100 à fredonner. Il a une performance de pointe théorique de plus de 200 pétaflops et a démontré 148,6 pétaflops en pratique alors qu’il opérait au Oak Ridge National Laboratory.

L’objectif de la puissance de calcul massive de Summit est une protéine spécifique à la surface de la particule virale. Comme d’autres virus, le SRAS-CoV-2 doit infecter les cellules pour se faire des copies, et il le fait à l’aide de la protéine Spike. Ces molécules à la surface du virus se lient aux récepteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) sur les cellules humaines, permettant au virus d’injecter son génome et de détourner la machinerie cellulaire.

Summit a effectué des simulations sur plus de 8 000 composés, à la recherche de molécules qui pourraient inactiver le virus. Les premiers résultats de Summit ont identifié 77 composés qui pourraient se lier à la protéine Spike, l’empêchant de se lier aux cellules humaines.

Malheureusement, Summit ne peut pas concevoir un traitement à lui tout seul. Toute cette puissance de traitement est excellente pour simuler les interactions moléculaires, mais pas idéale pour le processus nuancé de l’analyse clinique. Tout ce que nous savons en ce moment, c’est que ces 77 molécules ont de bonnes chances de bloquer la protéine Spike de se fixer aux cellules. Nous ne savons même pas si les composés identifiés par Summit sont sûrs pour une utilisation chez l’homme.

Les autorités médicales devront évaluer les composés et effectuer des tests en laboratoire, ce qui pourrait éventuellement conduire à des tests cliniques sur des sujets humains. Cela ne fait que partie de nos efforts pour ralentir la propagation de COVID-19. Le travail sur un vaccin est distinct de cela. Un vaccin pourrait empêcher les infections de se produire, mais un traitement basé sur les travaux de Summit pourrait aider à atténuer les symptômes de COVID-19 et à augmenter les taux de survie. Malheureusement, les vaccins sont beaucoup plus difficiles à développer.

