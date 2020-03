Iceye dévoile des images radar avec une résolution de 25 centimètres

SAN FRANCISCO – Iceye, l’opérateur finlandais de satellites à radar à synthèse d’ouverture (SAR), a dévoilé un nouveau produit le 26 mars: des images d’une résolution de 25 centimètres.

Iceye produit des images SAR de 25 centimètres avec des données acquises par un seul satellite regardant un emplacement pendant 10 secondes.

“La totalité des données provenant d’une acquisition de satellite individuelle est ensuite traitée dans une seule trame de données à très haute résolution », a déclaré Pekka Laurila, co-fondateur d’Iceye et directeur de la stratégie, à SpaceNews.

Iceye prévoit de commencer à offrir à ses clients un accès aux images SAR de 25 centimètres à la mi-2020 à partir de sa constellation actuelle de trois satellites SAR, a déclaré Laurila par e-mail.

Iceye capture des images d’une résolution de 25 centimètres pour les cibles d’intérêt dans la direction d’azimut ou dans la direction du satellite. Pour les cibles dans la direction de la portée ou perpendiculaires à la trajectoire du satellite, Iceye capture des images avec une résolution de 50 centimètres, selon le communiqué de presse du 26 mars.

«La surveillance de l’activité du site basée sur des données SAR à très haute résolution permet à nos clients de déverrouiller de nouvelles informations dans pratiquement tous les cas d’utilisation qui utilisent l’imagerie de résolution actuelle d’un mètre d’Iceye», a déclaré Mark Matossian, PDG de la filiale américaine d’Iceye. «L’imagerie SAR à résolution de vingt-cinq centimètres est révolutionnaire car elle provient des plus petits satellites SAR du monde. Les clients SAR commerciaux et gouvernementaux pourront obtenir une détection des modifications très détaillée, effectuer une classification améliorée des objets et suivre des objets toujours plus petits depuis l’orbite. »

Au cours des derniers mois, Iceye a dévoilé de nouveaux produits à un rythme soutenu. La firme a dévoilé des images radar avec une résolution meilleure qu’un mètre en août, a publié des images stéréo de ses nouveaux satellites en septembre, a commencé les ventes commerciales d’images Spotlight d’un mètre en octobre et a présenté un nouveau produit vidéo plus tôt ce mois-ci.

Iceye a également ouvert un bureau américain dans la baie de San Francisco en février.