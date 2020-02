Iceye établit des armes aux États-Unis et envisage la fabrication aux États-Unis

SAN FRANCISCO – Iceye, l’opérateur finlandais de radar radar, a ouvert un bureau américain dans la baie de San Francisco dirigé par Mark Matossian, qui a géré une série de programmes aérospatiaux chez Google, y compris l’entreprise d’imagerie de la Terre Terra Bella.

«Les États-Unis sont un très grand marché et une priorité absolue pour Iceye», a déclaré Rafal Modrzewski, PDG et co-fondateur d’Iceye, à SpaceNews. «Nous avons un large éventail de clients-partenaires opérant sur ce marché. Nous voulons nous assurer qu’ils obtiennent le meilleur service possible. »

Depuis le lancement du premier petit satellite radar à synthèse d’ouverture (SAR) commercial en 2018, Iceye a établi une constellation de trois microsatellites pour fournir une gamme de produits aux organisations de défense et de renseignement, aux agences gouvernementales civiles et aux clients commerciaux.

Les clients américains de la société sont les sociétés de données et d’analyse par satellite Ursa Space d’Ithaca, New York, R2Space d’Ann Arbor, Michigan, et RS Metrics de Stamford, Connecticut, ainsi que ExxonMobil, la multinationale basée à Irving, au Texas.

“Nous voulons un bureau dédié aux clients américains et envisageons une variété d’options, y compris l’établissement d’une chaîne de fabrication complète aux États-Unis, comme nous l’entendent certains clients qui peuvent être une exigence ou peuvent leur être utiles”, a déclaré Modrzewski. «Presque toutes les applications que nous avons sur notre feuille de route sont demandées par les clients américains.»

Matossian, qui a obtenu un doctorat en recherche opérationnelle et optimisation à l’Université du Colorado, Boulder, avant de travailler sur l’Initiative de défense stratégique et une constellation de télécommunications à large bande des années 1990, a déclaré qu’il avait envisagé de nombreuses entreprises avant de rejoindre Iceye.

“Terra Bella était l’imagerie électro-optique”, a déclaré Matossian. «Quand j’ai regardé ce que les clients voulaient, il s’agissait en grande partie de comprendre la géométrie précise et la détection des changements, des choses qui sont bien meilleures avec le radar à ouverture synthétique qu’avec l’imagerie électro-optique. La sagesse acceptée dans l’industrie à l’époque était que les satellites radar étaient trop chers et que leurs besoins en énergie étaient trop importants pour qu’une entreprise innovante NewSpace puisse les exploiter. »

Comme ce n’est plus la sagesse acceptée, les entreprises du monde entier collectent des fonds et construisent des satellites pour créer des constellations SAR supplémentaires, notamment Capella Space, basé à San Francisco, Umbra Lab de Santa Barbara, en Californie, et Synspective de Tokyo.

En plus de prouver qu’un petit SAR est possible, Iceye exploite une constellation qui offre des images à «un prix tellement attrayant qu’elle ouvre des portes», a déclaré Matossian. «Je pense que cela va réellement commencer à orienter le marché de la télédétection vers la SAR et que la SAR en tant que catégorie va croître à cause d’Iceye.

Du point de vue d’Iceye, Matossian est la bonne personne pour diriger Iceye États-Unis en raison de son éducation et de son expérience, a déclaré Modrzewsi. «Il a fait une chose très similaire dans le passé lorsque Google a acquis SkyBox et l’a convertie en Terra Bella. Mark était en charge des opérations. Il connaît l’industrie, il connaît le marché et il se soucie des clients autant que nous. »

Dans un premier temps, le travail de Matossian consistera à aider les clients actuels de Iceye à tirer pleinement parti de la constellation, que Iceye se prépare à étendre en 2020. En outre, Matossian dirigera les efforts visant à évaluer «les sites de fabrication en fonction de l’accès aux installations, aux personnes, aux fournisseurs, partenaires et intérêt des gouvernements locaux », selon le communiqué de presse du 13 février.

Chez Google, où Matossian a passé 13 ans, il «s’est spécialisé dans la mise à l’échelle de nouveaux produits et services, menant des projets en Asie, en Europe et en Amérique du Sud.» En plus de Terra Bella, ces projets comprenaient un précurseur de OneWeb et Titan Aerospace. Plus tôt dans sa carrière, Matossian a travaillé dans le développement commercial et la gestion technique pour Teledesic Corp.

Matossian est également co-fondateur de Solstar Space Co., une startup du Nouveau-Mexique qui prévoit d’offrir le WiFi aux charges utiles et aux personnes dans l’espace. Solstar a connecté des expériences de vol spatial avec des chercheurs au sol via son Schmitt Space Communicator pendant les vols d’essai de la capsule suborbitale New Shepard de Blue Origin.

Planet a acheté Terra Bella à Google en 2017.