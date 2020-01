Iceye lance un produit de détection de vaisseaux sombres

SAN FRANCISCO – L’opérateur de satellites radar Iceye a publié un produit le 20 janvier pour détecter les navires sombres, les navires en mer qui ne s’identifient pas avec des transpondeurs AIS (Automatic Identification System).

Iceye combine les observations de sa constellation de trois satellites radar à synthèse d’ouverture avec d’autres sources de données pour fournir aux clients des images satellites radar des navires qui ne diffusent pas leur identification, leur position et leur route avec des transpondeurs AIS. La technologie est conçue pour aider les agences gouvernementales, les organisations non gouvernementales et les clients commerciaux à lutter contre la drogue et le trafic d’êtres humains, à trouver des bateaux de pêche illégaux et à appliquer les règles contre le transbordement illégal de marchandises, a déclaré Iceye, basée en Finlande, dans un communiqué de presse du 20 janvier.

La détection de vaisseaux sombres est une application populaire pour les satellites radar qui collectent des données jour, nuit et dans toutes les conditions météorologiques, a déclaré Pekka Laurila, co-fondateur et chef de la stratégie Iceye à SpaceNews. Avec trois satellites en orbite, Iceye offre aux clients la possibilité de revoir fréquemment les zones d’intérêt. En outre, la société a développé des algorithmes d’apprentissage automatique pour accélérer la détection des vaisseaux noirs, a-t-il ajouté.

Tous les navires qui ont éteint leurs transpondeurs AIS ne mènent pas d’activités illégales. Il y a des raisons plus banales. Le transpondeur AIS d’un navire peut ne pas fonctionner.

“L’objectif d’un produit de détection de vaisseaux sombres est de réduire l’espace de recherche pour les clients”, a déclaré Laurila. «Ils peuvent se concentrer sur quelques cibles contre un très grand nombre.»

Iceye se prépare à étendre sa constellation de trois à cinq satellites, a déclaré Laurila. Dans quelques semaines, Iceye prévoit de commencer à exploiter deux satellites supplémentaires. Ensuite, l’entreprise sera en mesure de répondre plus rapidement aux clients recherchant des images de cibles spécifiques et aux clients recherchant des mises à jour fréquentes des images, a-t-il ajouté.

Iceye fournit des images SAR avec une gamme de résolutions et de tailles d’andain, y compris des images SAR avec une résolution inférieure à un mètre.