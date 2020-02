Idées cadeaux pour la Saint-Valentin: Prix le plus bas sur l’Apple Watch Series 5, 25 $ de réduction sur Kindle, 15% de réduction sur Dove Candy Hearts

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La Saint-Valentin approche à grands pas, ce week-end est donc le moment idéal pour acheter des cadeaux pour vos proches. Gagnez leur cœur cette année avec une nouvelle Apple Watch Series 5, ou adoucissez-les simplement avec un peu de bonbon; nous avons des offres sur les deux!

Apple Watch Series 5 GPS 40 mm (354,99 $)

La toute dernière smartwatch d’Apple sera la première de la société à proposer un affichage toujours allumé, qui restera allumé et fournira des informations à l’écran pendant toute la durée de fonctionnement de la montre. Apple a déclaré que, comme le modèle de l’année dernière, la nouvelle Watch Series 5 continuera à offrir jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une seule charge. Pour une durée limitée, vous pouvez en obtenir un auprès d’Amazon, qui passe de 399,99 $ à 354,99 $.

Amazon Kindle – Nouvelle édition avec éclairage avant intégré + abonnement Kindle illimité de 3 mois (64,99 $)

Le nouveau Kindle d’aujourd’hui est livré avec un éclairage avant intégré, un écran 167ppi de haute qualité et une batterie qui peut durer des semaines sans avoir besoin d’être rechargée. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir ce Kindle avec un abonnement de trois mois à Kindle Unlimited, de 89,99 $ à 64,99 $ seulement.

Dove promet des coeurs de bonbons au chocolat au lait de la Saint-Valentin – paquet de 4 (10,13 $)

Qui n’aime pas le chocolat? Cette Saint-Valentin, vous pouvez obtenir un paquet de quatre bonbons au chocolat au lait en forme de cœur de Dove Promises d’Amazon avec un coupon cliquable qui fait baisser le prix de 11,92 $ à 10,13 $.

Offres en vedette

Apple AirPods Pro pour 249 $ sur Amazon.Apple Watch Series 5 40mm GPS Smartwatch pour 354,99 $ (44 mm pour 385 $) chez Amazon (prix catalogue 399 $) .DOVE PROMISES Valentines Milk Chocolate Candy Hearts (4-Pack) for 10,13 $ chez Amazon (Clip 15% Coupon – prix catalogue 11,92 $) .Echo Dot 3rd Gen Smart Speaker for 29,99 $ sur Amazon (prix catalogue 49,99 $) .Apple iPad 10.2 ″ 32 Go WiFi Tablet pour 249,99 $ (128 Go pour 330 $) sur Amazon (prix catalogue 329 $) .Apple iPad Mini 7.9 ″ 64 Go WiFi Tablet pour 349,99 $ sur Amazon (prix catalogue 399 $) .Kindle 4GB 6 ″ WiFi eReader avec des offres spéciales et 3 mois Kindle illimité pour 64,99 $ sur Amazon (prix catalogue 89,99 $) .Echo Buds Wireless Bluetooth 5.0 Earbuds avec Bose Active Noise Reduction pour 89,99 $ sur Amazon (prix catalogue 129,99 $) .Echo Show 5 5,5 ″ Smart Display pour 64,99 $ chez Amazon (prix catalogue 89,99 $) .Fitbit Versa 2 Smartwatch santé et fitness pour 149,95 $ sur Amazon (prix catalogue 199,95 $) .Fitbit Charge 3 Fitness Activity Tracker pour 99,95 $ chez Amazon (prix catalogue 149,95 $) .HP 14 Intel Core i3-1005G1 Dual-Core 14 ″ Laptop for 269 ​​$ chez Walmart (prix catalogue 469 $) .Dell New Inspiron 14 5000 AMD Ryzen 7 3700U Quad-core 14 ″ 1080p 2-in-1 Touch Laptop with 512GB SSD for 499,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTINSP1452AFF – prix catalogue 849,99 $) .Alienware Aurora R8 Intel Core i5-9400 bureau de jeu à 6 cœurs avec GTX 1660, SSD 256 Go + disque dur 1 To pour 679,99 $ chez Dell (utilisez le code: AWR8420OFF – prix catalogue 1099,99 $) .Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144Hz Gaming Laptop avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 1 To SSD pour 1399,99 $ chez Dell (utilisez le code: AW950OFF – prix courant 2349,99 $) .EVGA GeForce RTX 2060 XC Ultra Black Gaming 6GB GDDR6 Graphics Card for 309,99 $ sur Amazon (prix catalogue 389,99 $) .Router WiFi intelligent Netgear Nighthawk R7200 AC2100 pour 79,99 $ chez Walmart (prix courant 179,99 $) .Abonnement valable 4 mois pour 7,95 $ / mois chez Amazon (nouveaux abonnés uniquement – prix catalogue 14,95 $ / mois).

Appareils Apple

Appareils Amazon

Haut-parleur intelligent Echo Dot 3e génération pour 29,99 $ sur Amazon (prix catalogue 49,99 $) .Echo Show 5 5,5 ″ Smart Display pour 64,99 $ sur Amazon (prix catalogue 89,99 $) .Echo Show 8 8 ″ HD Smart Display for 89,99 $ chez Amazon (prix catalogue 129,99 $) .Echo Buds Wireless 5.0 Bluetooth Earbuds avec Bose Active Noise Reduction pour 89,99 $ chez Amazon (prix catalogue 129,99 $) .Kindle 4GB 6 ″ WiFi eReader avec des offres spéciales et 3 mois Kindle illimité pour 64,99 $ sur Amazon (prix de liste: 89,99 $) .Kindle Paperwhite 8GB 6 ″ étanche WiFi eReader avec des offres spéciales et 3 mois Kindle illimité pour 94,99 $ sur Amazon (prix courant 129,99 $) .Echo Dot avec horloge haut-parleur intelligent de 3e génération pour 39,99 $ sur Amazon (prix catalogue 59,99 $) .Echo 3ème génération Smart Speaker pour 74,99 $ sur Amazon (prix de liste: 99,99 $) .Echo Plus 2nd Gen Smart Speaker + Philips Hue Bulb for 119,99 $ sur Amazon (prix catalogue 179,98 $) .Echo Show Smart Display HD 10 ″ 2e génération + ampoule Philips Hue pour 179,99 $ sur Amazon (prix courant 259,98 $) .Adhésion de 4 mois pour 7,95 $ / mois chez Amazon (nouveaux abonnés uniquement – prix catalogue 14,95 $ / mois).

Électronique

Portables

Dell New Inspiron 14 5000 AMD Ryzen 7 3700U Quad-core 14 ″ 1080p 2-in-1 Touch Laptop with 512GB SSD for 499,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTINSP1452AFF – prix catalogue 849,99 $) .Alienware m15 Intel Core i7-9750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144Hz Gaming Laptop avec RTX 2070, 16 Go de RAM, 1 To SSD pour 1399,99 $ chez Dell (utilisez le code: AW950OFF – prix catalogue 2349,99 $) .HP 14 Intel Core i3-1005G1 Dual-Core 14 ″ Laptop for 269 ​​$ chez Walmart (prix catalogue 469 $) .Dell G3 15 Intel Core i5-9300H Quad-core 15,6 ″ 1080p Gaming Laptop with GTX 1650, 128GB SSD + 1TB HDD for 599,99 $ Dell (prix catalogue 899,99 $). Ordinateur portable Dell XPS 13 9380 Intel Core i3-8145U 13,3 ″ 1080p pour 599,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS135AFF – prix catalogue 899,99 $) .Dell XPS 13 9380 Intel Core i5-8265U Quad-core 13,3 ″ 4K Touch Laptop pour 849,99 $ chez Dell (utilisez le code: LTXPS133AFF – prix catalogue 1568,99 $) .Dell New Inspiron 15 5000 Intel Core i7-1065G7 Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop with 512GB SSD for 659,99 $ chez Dell (sélectionnez Windows 10 Home – prix catalogue 828,99 $) .Acer Predator Helios 300 Intel Core i7-9750H 6-Core 15,6 ″ 144Hz 1080p Laptop Gaming with RTX 2060, 16GB RAM, 512GB SSD for 1299,99 $ sur Amazon (prix catalogue 1599,99 $) .Acer Predator Triton 500 Intel Core i7-8750H 6 cœurs 15,6 ″ 1080p 144Hz G-SYNC Gaming Laptop avec RTX 2080, 16 Go de RAM, 512 Go SSD pour 1799,99 $ chez Amazon (prix catalogue 2499,99 $) .Dell XPS 15 7590 Intel Core i5-9300H Quad-core 15,6 ″ 1080p Laptop for 850,39 $ Dell (prix catalogue 1099,99 $) .Dell XPS 15 7590 Intel Core i9-9980HK 8-Core 15,6 ″ 4K Touch Laptop avec 32 Go de RAM, 1 To SSD for 2199,99 $ chez Dell (prix courant 2699,99 $) .Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3-8145U Dual-Core 15,6 ″ Laptop for 329 $ chez Walmart (prix courant 449 $) .Lenovo Ideapad 330s AMD Ryzen 5 2500U Quad-core 15.6 ″ Laptop for 359 $ chez Walmart (prix courant 499 $) .Microsoft Surface Pro 7 10e génération Intel i5 12.3 ″ 2736 × 1824 Tablet pour 699 $ sur Amazon (prix catalogue 899 $) .Dell Inspiron 15 5585 AMD Ryzen 7 3700U 15,6 ″ 1080p Laptop avec Radeon RX Vega 10 pour 606,31 $ Dell (prix catalogue 749,99 $) .Dell Vostro 15 5590 Intel 10e génération Core i3-10110U 15,6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop pour 489 $ Dell (prix catalogue 855,71 $) .Dell Vostro 14 3000 Intel Core i5-10510U Quad-core 14 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 619 $ Dell (prix catalogue 1041,43 $) .Dell Vostro 14 5000 Intel 10e génération Core i5-10210U Quad-core 14 ″ 1080p Win10 Pro Laptop for 659 $ Dell (prix catalogue 1141,43 $) .Dell Latitude 14 5490 Intel Core i5-8350U Quad-core 14 ″ Win10 Pro Laptop pour 659 $ Dell (prix catalogue 1837,13 $) .Dell New Vostro 15 7000 Intel Core i7-9750H 6-core 15.6 ″ 1080p Win10 Pro Laptop with GTX 1650, 16GB RAM, Dual Storage for 1059 $ chez Dell (prix courant 1927,14 $).

Ordinateurs de bureau

Alienware Aurora R8 Intel Core i5-9400 Bureau de jeu à 6 cœurs avec GTX 1660, SSD 256 Go + disque dur 1 To pour 679,99 $ chez Dell (utilisez le code: AWR8420OFF – prix courant 1099,99 $) .Dell Vostro 5000 Intel Core i5-9400 6 cœurs Win10 Pro Desktop pour 649 $ Dell (prix catalogue 998,57 $) .Dell Inspiron Small 3000 Intel Core i5-9400 Compact Desktop 6-core pour 439,99 $ Dell (prix catalogue 599,99 $) .Dell XPS 8930 Intel Core i5-9400 6-Tower Desktop Desktop avec 16 Go Intel Optane pour 633,59 $ chez Dell (prix catalogue 749,99 $) .Alienware Aurora Ryzen Edition AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Gaming Desktop with RTX 2080 SUPER OC, 16GB RAM, 1TB SSD for 1645,59 $ chez Dell (prix courant 1869,99 $).

Moniteurs

Moniteur de jeu incurvé IPS G-Sync Alienware AW3420DW 34 ″ 3440 × 1440 120 Hz pour 949,99 $ chez Dell (prix courant 1499,99 $) .Moniteur à DEL incurvé Samsung CF39M 32 ″ 1080p pour 149,99 $ chez Walmart (prix courant 249,99 $) .Moniteur de jeu incurvé Dell S3220DGF 32 ″ 2560 × 1440 HDR pour 369,59 $ chez Dell (prix catalogue 599,99 $) .LG 27UK850-W Moniteur LED HDS IPS FreeSync 27 ″ 4K pour 408,77 $ sur Amazon (prix catalogue 449,99 $) .AOC C27G1 27 ″ 1080p 144Hz 1ms Curved Frameless Gaming Monitor pour 173,92 $ sur Amazon (prix catalogue 189,99 $) .AOC G2590FX 25 ″ 1080p 144Hz 1ms Moniteur de jeu sans cadre pour 149,76 $ sur Amazon (prix catalogue 204,99 $) .Dell SE2417HGX 24 ″ 1080p 75Hz 1ms TN LED FreeSync Gaming Monitor pour 99,99 $ chez Dell (prix courant 219,99 $).

Téléviseurs et divertissement à domicile

Composants PC, mise en réseau et stockage

Casques, haut-parleurs et audio

Écouteurs sans fil Powerbeats Pro True pour 199,95 $ chez Amazon (prix courant 249,95 $) .LucidSound LS41 7.1 Surround Sound Gaming Headset sans fil pour 119,49 $ chez Amazon (prix catalogue 199,99 $) .Shure SE215 Écouteurs à isolation sonore Bluetooth pour 60 $ sur Amazon (prix courant 102,99 $). Enceintes de bibliothèque pour mini-écrans KEF LS50 (paire) pour 899,98 $ chez Amazon (prix catalogue 1299,99 $) .Bose Soundlink Revolve + Haut-parleur Bluetooth portable pour 239 $ sur Amazon (prix courant 299 $) .Bose SoundLink Color Portable Bluetooth Speaker II pour 99 $ chez Walmart (prix courant 129 $).

