iFixit démolit Samsung Galaxy S20 Ultra, lui donne un maigre 3 sur 10 pour la réparabilité

Les smartphones modernes doivent contenir une tonne de composants tout en restant élégants et attrayants. Pourtant, les téléphones haut de gamme ont explosé au fil des ans, car les fabricants d’appareils incluent davantage d’appareils photo, de batteries plus grandes, etc. Le Galaxy S20 Ultra en est un excellent exemple avec une énorme batterie de 5000 mAh et un écran de 6,9 ​​pouces. Comme le veut la tradition, iFixit a déchiré le nouveau téléphone phare de Samsung en morceaux pour voir comment tout rentre à l’intérieur.

Le Galaxy S20 Ultra a toutes les cloches et tous les sifflets imaginables, mais réparer tout ce qui ne va pas sera un cauchemar. Avec autant de composants à l’intérieur, vous devez démonter la plupart de ce téléphone d’une demi-livre pour obtenir quoi que ce soit. Tout commence par le retrait du panneau arrière en verre, ce qui nécessite un peu de chaleur et un peu de levier. iFixit note que l’adhésif qui maintient le téléphone ensemble est encore plus fort que d’habitude, ce qui rend difficile d’entrer à l’intérieur sans casser le verre.

Puisqu’il s’agit d’un téléphone 5G, il a un ensemble de protection d’antenne sous le couvercle arrière. Le S20 Ultra a besoin de plusieurs groupements d’antennes pour capter ces signaux 5G à ondes millimétriques facilement perturbés. Avec les antennes et la bobine de chargement sans fil à l’écart, les artistes du démontage ont pu faire glisser la carte mère. C’est là que se fixent les modules de caméra du S20 Ultra, et ils sont vraiment quelque chose. Le capteur principal 108MP se trouve à l’intérieur d’un module 9,5 × 7,3 mm, et la caméra périscope 4x est seulement un peu plus petite en raison de sa structure d’objectif pliée.

La carte mère elle-même intègre également les composants. Il y a un Snapdragon 865, un grand bloc de stockage flash, plusieurs amplificateurs RF et amplificateurs sans fil et un modem X55 5G dédié. Il y a une antenne 5G sur la carte mère et deux autres vissées dans le cadre. Heureusement, le port USB-C se trouve sur une carte distincte pour simplifier les réparations.

Sous la carte de circuit imprimé se trouve l’énorme batterie de 5000 mAh du S20 Ultra. Il est bien sûr collé. Il faut de la chaleur et une ventouse pour le sortir, et c’est la dernière chose à sortir du téléphone. Bonne chance pour le remplacer vous-même. D’un autre côté, le panneau OLED 120 Hz de 6,9 ​​pouces est comparable au cours sur un téléphone Samsung. Un peu de chaleur et quelques indiscrets, et ça saute. Il y a un long câble plat derrière pour un remplacement facile, mais c’est une réparation longue.

Comme vous pouvez le deviner, le S20 Ultra n’est pas un téléphone très réparable. Il y a une tonne de colle et même les réparations simples nécessitent que vous retiriez pratiquement chaque partie du téléphone. iFixit a donné au S20 Ultra 3 sur 10, le même que le S10 + l’année dernière.

