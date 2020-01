Il peut y avoir une planète cachée en orbite autour d’une étoile proche – .

Outre le Soleil, l’étoile la plus proche de la Terre est un grand orbe enflammé connu sous le nom de Proxima Centauri. À notre connaissance, il y a au moins une planète en orbite autour de l’étoile, que les astronomes ont nommée Proxima Centauri b, mais une nouvelle étude suggère que l’exoplanète connue autour de l’étoile pourrait ne pas voler en solo.

Selon l’étude, publiée dans Science Advances, une planète désormais connue sous le nom de Proxima Centauri c pourrait également traîner autour de l’étoile. Encore plus excitant, les scientifiques pensent que la planète orbite autour de son étoile à une distance d’environ une unité astronomique, qui est la distance entre la Terre et le Soleil, ce qui suggère qu’elle peut être tempérée.

Il est important de noter que, pour le moment, les astronomes ne peuvent pas dire avec certitude si la planète existe ou non. Sur la base de leurs observations, les chercheurs pensent que la planète est assez grande, mais rocheuse, comme la Terre. Cette «Super Terre» serait environ six fois la masse de notre propre planète, ce qui la rendrait plusieurs fois plus grande que Proxima Centauri b.

Les scientifiques ont fait leur découverte en observant le mouvement de Proxima Centauri. Lorsqu’une étoile a des objets sur son orbite, ces objets font que la planète vacille légèrement. Les astronomes peuvent détecter cette oscillation et effectuer des calculs pour déterminer quel type de planète pourrait en être responsable.

L’idée d’une «Super Terre» en orbite autour de l’étoile la plus proche de notre Soleil est évidemment assez excitante. Cependant, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si la planète abrite la vie ou si elle est même habitable. À l’avenir, des campagnes de recherche supplémentaires seront nécessaires pour confirmer que la deuxième planète existe et, si elle existe, à quoi elle pourrait ressembler à la surface.

Source de l’image: NASA / ESA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

