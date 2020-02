Il y a encore un autre cas de coronavirus aux États-Unis – .

Alors que l’épidémie de coronavirus continue d’exploser dans certaines régions de Chine, le nombre d’infections confirmées à l’extérieur de la Chine continue d’augmenter à un rythme beaucoup plus lent. Maintenant, avec tous les yeux sur ce qui pourrait être le début d’une véritable pandémie mondiale, un autre cas de coronavirus a été confirmé aux États-Unis.

L’individu faisait partie des personnes qui sont rentrées des États-Unis en provenance de Chine et ont été placées en quarantaine afin de surveiller leurs symptômes. Dans les semaines qui ont suivi le début de ce cauchemar, des centaines de citoyens américains ont été évacués de Wuhan, en Chine, où la flambée a commencé.

Comme le rapporte AP, les Centers for Disease Control and Prevention surveillent de près toutes les personnes qui sont rentrées de Chine aux États-Unis, et en particulier celles qui sont rentrées de la région de Wuhan. L’évacué est maintenant gardé sous observation à la base aérienne de Lackland à San Antonio, au Texas.

La plupart des cas de coronavirus qui ont été confirmés aux États-Unis proviennent de personnes qui viennent de rentrer de Chine. Nous avons récemment vu les premières preuves d’un transfert de virus de personne à personne aux États-Unis. Ce cas, qui a été identifié à Chicago, a entraîné la mise en quarantaine des deux individus.

Jusqu’à présent, seulement 15 cas de virus ont été trouvés aux États-Unis. C’est un très petit nombre, surtout par rapport aux derniers chiffres en provenance de Chine. Tout compte fait, le nombre mondial d’infection est actuellement d’environ 65 000, mais cette statistique est en constante évolution. La Chine a signalé d’énormes pics de ces chiffres ces derniers jours, dont plus de 5 000 en une seule journée. À ce jour, près de 1 400 sont morts du virus.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

