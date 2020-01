Il y a très peu de chances que le télescope spatial James Webb respecte son échéance – .

La saga du télescope spatial James Webb est longue et triste. L’outil d’observation spatiale de grande puissance est en développement depuis des décennies et devait initialement être lancé en 2007. Au fil du temps, la liste des changements, des retards et des délais manqués s’est accumulée, et sur la base d’un nouveau rapport des États-Unis. Selon le Government Accountability Office, cette tendance devrait se poursuivre.

Comme le rapporte Ars Technica, la date de lancement actuellement prévue du télescope, mars 2021, n’est plus qu’un rêve de pipe. Malgré ce que dit la NASA, le groupe de surveillance du gouvernement estime qu’il n’y a que 12% de chances que le télescope atteigne réellement sa date prévue.

Le principal entrepreneur travaillant sur le télescope de la NASA est Northrop Grumman. Au cours des dernières années, le gouvernement américain est devenu de plus en plus impatient devant les progrès (ou leur absence) réalisés sur le télescope, les législateurs exigeant des réponses concernant les dépassements de coûts massifs et les retards énormes.

Les enquêtes sur les retards et les délais manqués ont révélé toute une série d’erreurs humaines inexcusables de la part de Northrop Grumman, y compris l’utilisation de mauvais boulons pour fixer les composants et même l’utilisation du mauvais type de solvant de nettoyage, causant des problèmes majeurs et nécessitant que le travail soit inversé et refait.

Tout au long du long calendrier du projet, le budget est passé de 500 millions de dollars à plus de 9,5 milliards de dollars. Avec des revers et des dépassements de coûts comme celui-ci, vous pouvez parier que le gouvernement n’est pas satisfait des progrès de Northrop Grumman. Néanmoins, le projet reste entre les mains de la société, et il semble que les responsables de la surveillance se préparent déjà à ce que la société doive encore retarder l’achèvement du télescope très attendu.

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

