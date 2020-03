ILS embauche un nouveau président et obtient l’autorisation de commercialiser Soyouz

WASHINGTON – International Launch Services a embauché un cadre de longue date de la United Launch Alliance en tant que nouveau président alors que la société se développe pour offrir des services de lancement Soyouz et potentiellement des missions de vol spatial humain.

ILS a annoncé le 11 mars que Tiphaine Louradour est la nouvelle présidente de la société, avec effet immédiat. ILS était sans président à temps plein depuis le départ de Kirk Pysher en octobre dernier.

Dans une interview lors de la conférence Satellite 2020 ici, Louradour a déclaré qu’elle était ravie de prendre les rênes d’une entreprise qui avait eu du mal ces dernières années à gagner des affaires pour la fusée Proton. Le dernier lancement Proton d’ILS a eu lieu en octobre 2019, qui était le premier vol commercial de cette fusée depuis 2017.

“Il y a certainement une opportunité pour Proton avec son héritage”, a-t-elle déclaré. Khrunichev, le fabricant du Proton, continue de travailler sur un carénage de charge utile de cinq mètres pour le Proton qui, selon ILS, rendra le véhicule plus compétitif à la fois pour les grands satellites en orbite géostationnaire et les constellations de satellites en orbite terrestre basse. Ce carénage devrait être disponible pour les lancements débutant fin 2022.

Les fabricants de satellites, lors d’un panel lors de la conférence du 10 mars, ont déclaré qu’ils étaient prudemment optimistes sur le fait que le marché des satellites de communication GEO rebondissait ces dernières années, sans pour autant atteindre des moyennes historiques de 20 à 25 satellites par an. Toute augmentation serait cependant la bienvenue chez ILS.

Tiphaine Louradour a été nommée nouvelle présidente de l’ILS le 11 mars. Crédit: ILS

“Je pense qu’il y a une tendance positive sur le marché”, a déclaré Louradour. «Nous voyons cette tendance se poursuivre et, espérons-le, elle augmentera plus rapidement.»

ILS, cependant, se diversifie au-delà du Proton. La société a également annoncé le 11 mars qu’elle avait reçu l’approbation du département d’État américain pour commercialiser la fusée Soyouz. Ce travail sera effectué en collaboration avec GK Launch Services, la société russe qui commercialise actuellement la fusée Soyouz à des fins commerciales, bien que Louradour ait déclaré que les détails sur la façon dont les deux sociétés travailleront ensemble étaient encore en cours de finalisation.

Cet accord pourrait également s’étendre au vaisseau spatial Soyouz, en coopération avec la société russe Glavkosmos. “Il semble de plus en plus d’intérêt de la part des gens qui veulent aller dans l’espace”, a-t-elle déclaré. “Soyouz a une longue et fructueuse histoire de faire cela.”

Les détails de cette opportunité, y compris si elle impliquera la vente de sièges supplémentaires sur le vol Soyouz régulier à la Station spatiale internationale – ce que Space Adventures a fait pendant une grande partie des années 2000 – ou des vols dédiés avec deux touristes et un cosmonaute professionnel à bord, n’ont pas encore été a fonctionné, a déclaré la société.

Louradour arrive chez ILS de ULA, où elle a travaillé pendant 13 ans, plus récemment en tant que responsable des ventes commerciales mondiales pour la société de lancement. Elle a déclaré que son expérience en aidant à développer les activités commerciales de ULA, à un moment où la société était exclusivement concentrée sur le gouvernement américain, sera utile à ILS.

«J’ai eu l’occasion de développer cette équipe, de la construire à partir de zéro», a-t-elle déclaré à propos des ventes commerciales de ULA. «Il y a des parallèles. Les défis sont différents et les éléments qui le composent sont différents. Mais je pense que nous avons une bonne voie à suivre. »

«C’est un défi», a-t-elle ajouté, «mais je pense que c’est un bon défi auquel nous allons réussir.»