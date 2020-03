Image de la NASA sur Mars montrant un trou mystérieux

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Mars est un endroit étrange et merveilleux. Non seulement c’est la seule planète entièrement peuplée de robots, mais elle a également une histoire géologique fascinante. Une image capturée en 2011 a fait le tour après son apparition sur le blog scientifique de la NASA et la photo d’astronomie du jour, et beaucoup se demandent ce qui se passe avec le trou géant sur Mars. En fait, nous n’avons qu’une partie de l’histoire.

La NASA a repéré cette caractéristique de surface inhabituelle en 2011 grâce à l’instrument HiRISE à bord du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). L’image révèle un grand trou au centre d’un cratère encore plus grand sur les pentes du volcan Pavonis Mons. Des examens de suivi ont montré que le trou avait un diamètre d’environ 35 mètres (114 pieds). L’angle d’ombre intérieur suggère que le sol de la cavité est à 28 mètres (92 pieds) sous la surface.

Les scientifiques croient que le trou est un puits de lumière à tube de lave – ce n’est pas le seul sur Mars ou même dans cette région, mais c’est toujours un exemple unique. Nous avons des puits de lumière de lave ici sur Terre, et la formation de puits de lumière sur Mars est probablement à peu près la même. Lorsque les coulées de lave se solidifient à la surface, la lave à l’intérieur des tubes souterrains peut s’écouler, laissant une caverne vide. Au fil du temps, le toit peut s’effondrer pour créer un puits de lumière.

La fosse effondrée autour du puits de lumière est plus difficile à caractériser. Il ne correspond pas à ce que nous attendions d’un cratère d’impact, mais il aurait pu se former à partir de la terre tombant dans le tube effondré. Une carte numérique du terrain a aidé la NASA à estimer la quantité de matière qui serait tombée dans la caverne. Ces calculs montrent que le tas de gravats à l’intérieur mesure au moins 62 mètres de haut, ce qui suggère que le plancher d’origine du tube avait une profondeur d’au moins 90 mètres (295 pieds) avant l’effondrement. C’est un mystère, mais c’est un problème que nous pourrions résoudre avec l’exploration future de Mars.

Les scientifiques sont intéressés par les tubes de lave et les puits de lumière sur Mars, car ils pourraient fournir un abri sûr contre les rayonnements dangereux à la surface. Cela en fait de bons candidats pour contenir la vie martienne, s’il en existe encore sur la planète. Les explorateurs humains pourraient également utiliser les tubes comme abri ou comme point de départ d’une colonie. La NASA a expérimenté des rovers optimisés pour les grottes qui pourraient un jour se rendre sur Mars pour traverser ces tunnels.

Maintenant lis: