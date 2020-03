Incitation de 9,7 milliards de dollars de la bande C de FAC qui dépend de la participation d’Intelsat et de SES

WASHINGTON – La FCC dit qu’elle supprimera un ensemble d’incitatifs de compensation du spectre de 9,7 milliards de dollars approuvé la semaine dernière si Intelsat et SES ne sont pas tous les deux d’accord sur les termes.

Les opérateurs de satellites Intelsat, SES, Eutelsat, Telesat et Embratel Star One sont éligibles collectivement pour gagner jusqu’à 9,7 milliards de dollars en paiements accélérés s’ils peuvent effacer 300 mégahertz de spectre en bande C d’ici le 5 décembre 2023 – deux ans plus vite que la date limite de la FCC .

Mais selon un plan final publié par la FCC le 3 mars, les entreprises éligibles pour au moins 80% des paiements de compensation accélérée doivent participer pour que le programme se poursuive.

Eutelsat, Telesat et Embratel Star One ne représentent que 9% des paiements de compensation accélérés, ce qui signifie que le seuil de la FCC requiert la participation d’Intelsat et de SES.

Ensemble d’allocations de paiement

La FCC offre les 9,7 milliards de dollars de paiements de compensation accélérés pour encourager les opérateurs de satellites à libérer plus de 300 mégahertz de spectre en bande C pour faire place aux services 5G des réseaux cellulaires. Les paiements de compensation s’ajoutent aux frais de réinstallation, estimés à 5,2 milliards de dollars dans le plan de la FCC. Les coûts de réinstallation comprennent l’achat de nouveaux vaisseaux spatiaux, antennes paraboliques et autres équipements pour continuer à offrir un service avec moins de spectre.

Intelsat est éligible à 4,87 milliards de dollars en paiements de compensation accélérée, en hausse de 13,6 millions de dollars par rapport au plan initial de la FCC, mais loin des 5,8 milliards de dollars à 6,5 milliards de dollars recherchés par la société ces dernières semaines.

Intelsat, basée en Virginie et au Luxembourg, a un actionnaire, Appaloosa, qui a pris une participation de 7% dans la société le mois dernier dans le but exprès de pousser Intelsat à plaider pour une plus grande partie des paiements de compensation, obligeant même la société criblée de dettes à choisir la faillite et litige concernant l’accord proposé par FAC.

Dans le plan final publié le 3 mars, la FCC a apporté de petits ajustements au montant que chaque entreprise peut recevoir pour quitter rapidement le spectre.

Intelsat reste éligible à 50% du total de 9,7 milliards de dollars. Les gains potentiels de SES ont diminué de 23,7 millions de dollars, mais la société luxembourgeoise est toujours éligible à 41% (3,97 milliards de dollars).

La FCC a réduit le montant de SES et celui de l’opérateur canadien Télésat afin d’augmenter légèrement ce que peuvent gagner Eutelsat Communications, basée à Paris, et l’opérateur brésilien Embratel Star One.

Eutelsat, qui avait fait pression pour tripler son attribution potentielle, a reçu une augmentation de 39 millions de dollars pour atteindre 507 millions de dollars. Le montant d’Embratel Star One a augmenté de 1,4 million de dollars pour atteindre un maximum de 15,1 millions de dollars.

Le potentiel de compensation accéléré de Télésat a diminué de 30,4 millions de dollars pour atteindre un total de 344,4 millions de dollars.

La FCC a déclaré qu’elle n’était pas convaincue par l’argument d’Intelsat selon lequel elle méritait bien plus de la moitié des 9,7 milliards de dollars de compensation accélérée. Intelsat n’a jamais exprimé de préoccupations concernant sa quantité de travail pour effacer le spectre lorsqu’elle faisait partie de l’Alliance C-Band avec SES, Eutelsat et Telesat en 2018, a déclaré la FCC.

Les quatre sociétés ont entrepris une étude en 2019 qui est devenue la base de la décision de la FCC sur la manière dont les membres de l’alliance répartiraient le produit des enchères. À l’époque, les membres de l’Alliance C-Band faisaient collectivement pression pour une enchère privée où leurs gains seraient plus élevés que ceux de l’enchère publique que la FCC poursuit actuellement.

Même si Eutelsat a quitté l’alliance l’an dernier et qu’Intelsat a déclaré le groupe mort en février, le rapport reste le «meilleur proxy unique dont nous disposons pour déterminer la contribution relative de chaque» opérateur de satellites, selon la FCC.

Pénalité de retard réduite

L’ordonnance définitive de la FCC sur la bande C a toutefois assoupli considérablement les conditions des sociétés qui ne respectent pas l’échéance de compensation accélérée de 2023.

Selon le projet de règlement de la FCC, toute entreprise qui n’aurait pas respecté le délai aurait perdu tous les paiements, a opposé un opérateur de satellites.

La FCC a adopté une échelle mobile. Les exploitants conserveront la plupart de leurs paiements pour les petits bordereaux et les pénalités augmenteront en cas de retard important. Les opérateurs perdront 5% de leurs paiements de compensation accélérée s’ils ont jusqu’à 30 jours de retard, les pertes s’accumulant tous les 30 jours supplémentaires. Tout opérateur en retard de 121 à 150 jours perdrait la moitié de ses paiements de compensation accélérée. Tout opérateur en retard de plus de 180 jours perdrait tous les paiements.