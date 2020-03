InSight Lander de la NASA trouve que le champ magnétique de Mars est 10 fois plus fort que prévu

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La Mars d’aujourd’hui est un monde aride et (sans doute) sans vie. Mais ce n’était pas toujours le cas. Les preuves de Curiosity et d’autres missions prouvent que Mars avait autrefois une atmosphère et de l’eau liquide, mais ensuite son champ magnétique a disparu. L’atterrisseur InSight a maintenant montré qu’il y avait encore plus d’activité de champ magnétique sur Mars que prévu – environ 10 fois plus, en fait.

Sur Terre, le puissant champ magnétique nous protège des radiations dangereuses et forme un cocon qui protège du vent solaire. Sans champ magnétique, le vent solaire a dépouillé la majeure partie de l’atmosphère de Mars. Les scientifiques savaient qu’il y avait encore une activité résiduelle du champ magnétique sur la planète rouge, mais InSight est la première mission à la mesurer avec précision.

InSight a atterri sur Mars fin 2018 et est devenu peu après la première mission à effectuer des relevés sismiques sur une autre planète. Il possède également un capteur magnétique que la NASA a utilisé pour filtrer les interférences magnétiques dans ces lectures. Cependant, les chercheurs ont maintenant réussi à utiliser ces données pour analyser la force du champ magnétique de la planète. Avant cela, la meilleure estimation du champ magnétique de Mars provenait de missions satellites qui orbitaient au-dessus de l’atmosphère. La recherche internationale analysant ces données a révélé que le champ magnétique de Mars est 10 fois plus puissant que les modèles satellites suggérés.

Sur Terre, le champ magnétique émane des courants de convection dans le noyau en fusion de la planète, connu sous le nom de géodynamo. Mars n’en a pas, donc l’équipe était intéressée de trouver la source du champ magnétique inattendu. Sur la base des données des missions passées, nous pensons que le champ magnétique de Mars a diminué il y a environ 4,2 milliards d’années. La plupart des roches sur et près de la surface sont plus jeunes que cela, donc elles n’auraient pas été exposées au champ. L’équipe pense donc que le champ magnétique résiduel émane de très vieilles roches situées à au moins plusieurs centaines de pieds sous la surface. Avec des données supplémentaires provenant d’autres missions, nous pourrions en savoir plus sur la structure interne et l’histoire géologique de la planète.

Bien que le champ magnétique sur Mars soit plus fort que prévu, il ne maintiendra toujours pas le vent solaire à distance. C’est en fait une bonne chose pour étudier l’espace autour de Mars. L’absence de champ magnétique local sur la planète rouge a permis à InSight de recueillir des données sur la manière dont le vent solaire affecte la surface. Cela pourrait fournir des données essentielles qui aideront les futurs explorateurs humains à se protéger lorsqu’ils seront sur Mars.

