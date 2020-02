InSight Lander montre que les tremblements de terre sont plus nombreux que prévu

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’atterrisseur InSight de la NASA est sur Mars depuis plus d’un an maintenant, et il révèle lentement de nouvelles facettes de l’histoire de la planète rouge. Nous avions l’habitude de considérer Mars comme un monde mort, mais des missions comme InSight ont de plus en plus montré qu’il restait un peu de vie sur Mars. Dans une série d’articles récemment publiés, les scientifiques de la NASA rapportent qu’InSight a détecté plus de 450 marsquakes au cours de la dernière année. C’est plus que ce qu’ils s’attendaient à détecter, mais l’ampleur est inférieure à ce que l’équipe avait espéré.

InSight est un atterrisseur stationnaire qui a atterri dans la région Elysium Planitia de Mars en novembre 2018. Cette mission fait partie du programme de découverte de la NASA pour lancer des missions d’exploration du système solaire à moindre coût que les missions phares comme Curiosity et OSIRIS-REx. InSight est devenue la première sonde à prendre des mesures sismiques sur une autre planète, et le coût total n’était que de 830 millions de dollars. En comparaison, Curiosity a coûté environ 2,5 milliards de dollars jusqu’à présent.

InSight dispose de plusieurs instruments, y compris le package de propriétés thermiques et physiques (HP3) qui ne cesse de sortir du sol. Les nouvelles études se concentrent sur les données de l’expérience sismique pour la structure intérieure (SEIS) qui enregistre et mesure les tremblements de terre. La NASA a pris grand soin de s’assurer que l’instrument était correctement déployé – les scientifiques ont même créé un modèle de la zone d’atterrissage ici sur Terre pour effectuer des essais avant la vraie affaire. La NASA a placé le paquet SEIS en forme de dôme à la surface environ un mois après l’atterrissage, et InSight a enregistré les premiers marsquakes en avril suivant.

Les scientifiques de la mission sont ravis de voir que les marsquakes sont si courants sur la planète rouge, mais ils sont consternés que l’ampleur soit si faible. Le séisme le plus puissant n’a enregistré qu’un 4.0. L’équipe avait espéré qu’un puissant tremblement de terre permettrait à InSight d’obtenir des relevés plus profonds du manteau de la planète et peut-être même du cœur. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre les planètes rocheuses autres que la Terre, qui est évidemment la seule planète de ce genre que nous ayons pu étudier en détail.

Malheureusement, il est possible que nous ne détections jamais le type d’activité sismique que l’équipe espérait voir. Les tremblements de terre sont fondamentalement différents des tremblements de terre, qui sont le produit de l’activité de la plaque tectonique de la Terre. Mars n’a pas de plaques tectoniques – les scientifiques planétaires pensent que les tremblements de terre sont le produit de régions volcaniques actives de la croûte qui se refroidissent avec le temps.

InSight est conçu pour fonctionner pendant environ deux ans de plus. Comme pour la plupart des missions dans l’espace lointain, sa course pourrait être prolongée indéfiniment tant qu’elle continue de fonctionner.

Maintenant lis: