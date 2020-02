InSight pour essayer de pousser la taupe dans la surface martienne

WASHINGTON – Les ingénieurs prévoient d’utiliser le bras robotique de son atterrisseur InSight Mars pour pousser une sonde de flux de chaleur dans la surface, reconnaissant qu’ils ont «peu d’alternatives» si cet effort échoue.

L’équipe des instruments du package de flux thermique et de propriétés physiques a passé près d’un an à essayer de faire creuser la sonde ou la «taupe» de l’instrument dans la surface. La taupe possède un mécanisme de martelage interne conçu pour enfoncer la sonde jusqu’à cinq mètres de profondeur afin de mesurer le flux de chaleur de l’intérieur de la planète.

La taupe, cependant, ne s’est arrêtée qu’à environ 30 centimètres sous la surface. La mission a essayé un certain nombre de façons de faire bouger à nouveau la taupe, y compris le retrait du boîtier de l’instrument à la surface pour permettre au bras robotique de l’atterrisseur d’essayer de remplir le trou créé par la taupe, ainsi que d’épingler la taupe d’un côté de ce trou, augmentant le frottement nécessaire pour que la taupe pénètre dans la surface.

En octobre, l’utilisation du bras pour épingler la taupe a fonctionné brièvement, permettant à la taupe de s’enfouir dans la surface, pour qu’elle rebondisse partiellement hors du trou. Une deuxième tentative a permis à la taupe de rebondir à nouveau partiellement hors du trou en janvier.

Dans une déclaration du 21 février, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a déclaré qu’il utiliserait plutôt le bras robotique pour pousser sur le dessus, ou «capuchon arrière», de la taupe afin de forcer la taupe dans le sol. Les ingénieurs avaient évité d’utiliser cette approche avant de craindre qu’elle puisse endommager l’attache s’étendant de ce capuchon arrière au corps principal de l’instrument à la surface.

«Après l’expérience de l’équipe dans l’utilisation du scoop, nous sommes tous devenus plus confiants que le risque de dommages accidentels à la longe (avec ses lignes d’alimentation et de données) était suffisamment faible pour en valoir la peine», a déclaré Tilman Spohn, chercheur principal pour l’instrument à l’agence spatiale allemande DLR, a écrit dans un article de blog le 21 février.

Les scientifiques pensent qu’InSight a atterri dans une région avec une épaisse «duricrust» de régolithe non vue ailleurs à la surface. La taupe a été conçue pour utiliser la friction du régolithe plus lâche pour se déplacer dans la surface, et la croûte dure peut faire rebondir la taupe lorsqu’elle martèle.

Ce dernier effort pour faire remonter la taupe à la surface aura lieu fin février et début mars. Les ingénieurs peuvent également utiliser le bras robotique pour mettre plus de régolithe dans le trou autour de la taupe.

On ne sait pas quelles seraient les prochaines étapes si cette tentative de pousser contre le capuchon arrière de la taupe échouait. La déclaration du JPL a noté que les ingénieurs avaient décidé de cette approche car il restait «peu d’alternatives» pour essayer de faire pénétrer la taupe dans la surface.