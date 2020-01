Intel a battu des records en 2019, mais Optane Refresh pourrait glisser jusqu’en 2021

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Entre le rapport annuel récemment déposé par Intel et ses résultats annuels 2019, des informations intéressantes ont récemment été publiées sur la société. Intel a connu un record en 2019, avec un chiffre d’affaires annuel de 72 milliards de dollars sur ses différents segments de produits.

Le centre de données (serveurs) et le PC client (ordinateur de bureau, mobile) ont tendance à être au cœur de nos préoccupations chez ET, nous allons donc d’abord vérifier la situation dans son ensemble. Les revenus des centres de données ont augmenté de 19% en glissement annuel pour atteindre 7,2 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation a augmenté en termes absolus, bien que la marge ait légèrement diminué, passant de 50% à 48%.

Parallèlement, en clientèle, les revenus ont très légèrement augmenté, passant de 9,8 G $ à 10 G $ au dernier trimestre. Nous pouvons voir un impact mitigé de la pénurie de CPU d’Intel et de l’augmentation des ventes d’AMD. Les ASP pour ordinateurs portables sont restés stables, mais les ASP pour ordinateurs de bureau ont chuté de 4%. Dans l’ensemble, Intel a reconnu qu’il faisait face à une pression à la baisse sur les ASP en raison de la concurrence accrue d’AMD ces jours-ci.

Les résultats d’Intel en 2020 reflètent 3,8 milliards de dollars de revenus basés sur l’IA (année complète) et la société estime que ce marché vaudra 25 milliards de dollars d’ici 2024. Selon Intel, la raison pour laquelle la pénurie de CPU a repris vie après avoir montré des signes d’assouplissement a augmenté la demande des clients pour le matériel du centre de données.

L’Optane de deuxième génération pourrait avoir glissé jusqu’en 2021

Une note enfouie dans le rapport annuel d’Intel (le chapeau du THG pour l’avoir vu) est que son Optane de deuxième génération, initialement prévu en 2020, pourrait ne pas apparaître avant 2021. La société écrit:

Les disques SSD Intel Optane de 2e génération pour centres de données devraient commencer à expédier des échantillons en 2020, et sont conçus pour fournir trois fois le débit tout en réduisant de quatre fois la latence des applications. De plus, la mémoire persistante Intel Optane DC de deuxième génération devrait atteindre le PRQ en 2020 et est conçue pour être utilisée avec nos futurs processeurs Intel Xeon. »

Auparavant, Intel avait indiqué que Barlow Pass (mémoire persistante Optane DC) et Alder Stream (disques SSD Optane) seraient livrés en 2020. Les deux semblent avoir glissé, Barlow Stream glissant davantage. PRQ est défini comme «l’étape où les coûts de fabrication d’un produit sont inclus dans l’évaluation des stocks». L’expédition d’échantillons est un stade ultérieur du processus de production que PRQ.

Optane et NAND sont le seul domaine dans lequel Intel a connu des baisses l’année dernière, mais l’effondrement des prix flash en est entièrement responsable. Il est impossible de déterminer la popularité d’Optane lorsque le prix du NAND a chuté comme il l’a fait. Selon Intel, cependant, le coup a tous été du côté NAND de l’équation – et cela a du sens compte tenu de la baisse des prix cette année. D’autres informations du rapport annuel incluent le fait qu’Intel prévoit de livrer des processeurs de 7 nm d’ici 2022, en plus des expéditions de GPU de 7 nm qu’il est prévu pour 2021. La société parle également de Tiger Lake et des expéditions de 10 nm +, bien qu’il n’y ait toujours pas de mot sur 10 nm + CPU pour ordinateur de bureau, en particulier.

Le succès des livraisons d’Optane n’aura pas d’impact significatif sur les revenus d’Intel et il est probablement préférable de prendre le temps de monter le produit correctement. Intel a promis que la prochaine génération d’Optane offrirait une densité plus élevée que les puces actuelles et a également suggéré l’idée d’améliorer les performances. Les deux pourraient aider le fabricant à positionner sa propre norme de mémoire comme un remplacement potentiel de DRAM dans une plus grande variété de scénarios.

Intel a noté que son objectif avait atteint une étape importante en termes de ses propres objectifs de revenus. La société a développé ses activités de centres de données jusqu’à ce que DCG ait représenté environ 50% du total des revenus d’Intel en 2019, l’informatique client représentant la majeure partie du reste.

