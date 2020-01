Intel abandonne certains processeurs Cascade Lake pour lutter contre Epyc d’AMD

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Lorsque Intel a lancé Cascade Lake, il a fortement segmenté la famille de processeurs en fonction de ses différentes fonctionnalités. Ce n’est pas une nouvelle stratégie pour Intel; la société a depuis longtemps divisé ses diverses capacités d’entreprise en tranches de prix où certaines fonctionnalités coûtent beaucoup plus cher. Aujourd’hui, Intel a annoncé qu’il apportait plusieurs modifications à la famille Cascade Lake Xeon, susceptibles de mieux concurrencer Epyc d’AMD.

Sous l’ancienne gamme Xeon, Intel a vendu des Cascade Lake Xeons en trois compartiments en fonction de la capacité de la mémoire. Les modèles standard prennent en charge 1 To de RAM, les puces de la série M prennent en charge 2 To et les processeurs de la série L offrent 4,5 To de RAM. Ces capacités sont venues avec un additionneur de coût important; la série M a coûté 3 003 $ de plus et la série L 7 787 $ de plus. L’utilisation de 4,5 To de mémoire sur un Cascade Lake Xeon a nécessité l’utilisation de barrettes DIMM Optane conjointement avec une DRAM standard. Selon Tom’s Hardware, la série M a maintenant été entièrement annulée, et la série L offre désormais 4,5 To de RAM au prix d’origine de la série M.

L’effet net de ces changements est de rendre les Xeons à haute mémoire beaucoup plus abordables par rapport aux processeurs Epyc d’AMD, qui offrent tous une prise en charge de 4 To. Cela augmente également les chances que davantage de clients adoptent Optane. Auparavant, si vous vouliez atteindre la capacité maximale (4,5 To) sur une puce de classe L, vous deviez payer plusieurs primes – la prime de base de 7897 $ pour le CPU, suivie du prix des DIMM Optane eux-mêmes.

Selon les prix catalogue d’Intel, publiés en avril, 128 Go d’Optane dans un facteur de forme DRAM devraient coûter 577 $, 256 Go devraient coûter 2125 $ et 512 Go devraient coûter 6751 $. Vous avez besoin de modules DIMM de 512 Go pour remplir un serveur Xeon de 4,5 To à pleine capacité. 512 Go de mémoire de serveur enregistrée (4×128 Go, DDR4-2933) se vendent actuellement à environ 4500 $ sur Newegg, mais vous devez utiliser quatre emplacements de RAM pour atteindre la même capacité. Le problème est que je ne trouve aucun magasin vendant des modules DIMM Optane à des prix Intel. Parmi les sources répertoriées avec Optane à revendre en avril, le prix de Compsource est, eh bien…. un peu différent.

Je n’ai eu aucun problème à trouver de nombreux disques Optane sous d’autres formes à des prix raisonnables. Étant donné que les prix des processeurs Intel indiqués s’appliquent uniquement à la vente au détail, je n’ai aucun problème à croire que les OEM paient des prix qui sont une fraction de ce qui est réellement proposé à la vente au détail. En supposant que les coûts réels sont plus proches des prix catalogue d’Intel, il est clair que baisser de près de 5000 $ le prix du processeur pourrait libérer un peu d’argent pour les dépenses d’Optane, d’autant plus qu’Intel essaie activement de promouvoir la mémoire.

Quant à savoir pourquoi Intel prend cette mesure, c’est à cause de Epyc d’AMD. Rome n’a peut-être progressé que lentement de 2017 à 2019, mais maintenant qu’AMD a démontré sa capacité à exécuter plusieurs générations de produits, nous allons voir plus d’intérêt pour les fournisseurs. La réduction des prix d’Intel reflète ici la compétitivité accrue d’AMD. Intel s’est concentré sur la croissance des revenus des centres de données au cours des cinq dernières années et ils ne voudront pas céder tout ce marché à AMD (ou ARM, d’ailleurs) sans se battre.

