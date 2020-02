Intel actualise les Xeons de Cascade Lake: des prix considérablement plus bas, un nombre de cœurs plus élevé

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a quelques semaines, nous avons entendu des rumeurs d’un prochain cycle de rafraîchissement de Cascade Lake qui ferait pour les processeurs Xeon du serveur Intel ce que le rafraîchissement HEDT a fait en novembre – à savoir, réduire le prix par cœur et améliorer leur proposition de valeur globale pour mieux rivaliser avec Epyc d’AMD . Intel aurait initialement annoncé ces puces au MWC, mais le coronavirus a entraîné l’annulation du salon. Les puces, en revanche, sont lancées dans les délais et avec une disponibilité immédiate.

La diapositive de comparaison d’Intel ci-dessous est un peu une esquive, car elle se compare aux pièces évolutives Xeon de première génération plutôt qu’aux pièces de deuxième génération qu’elle a déjà lancées, mais seulement un peu. Prendre la hache de la tarification par cœur augmente la proposition de valeur quoi qu’il arrive, et c’est ce qu’Intel a fait ici.

Par exemple: le Xeon Gold 6254 est un processeur 18C / 36T avec une horloge de 3,1 / 4,0 GHz, 24,75 Mo de L3 et un TDP de 200 W. Prix ​​catalogue officiel? 3803 $, ou 211 $ par cœur. Le nouveau Xeon Gold 6258R est un processeur 28 cœurs à 2,7 / 4,0 GHz, 38,5 Mo de L3 et un TDP de 205 W. Le prix est de 3950 $, ou 141 $ par cœur. Des changements comme celui-ci permettent à Intel de baisser les prix sans réellement baisser les prix. Il n’y a pas de nouveaux Xeons Platinum dans ce lancement, mais il y a de nouvelles entrées dans les familles Bronze, Silver et Gold. Dans certains cas, les économies sont considérables. Le nouveau Xeon Gold 6238R est identique au Xeon Platinum 8276 à tous les égards sauf deux. Les deux sont des processeurs 28C / 56T à 2,2 / 4,0 GHz avec 38,5 Mo de cache L3 et un TDP de 165 W.

La seule différence est le nombre de prises MP qu’elles prennent en charge et le prix. Le 6258R est un processeur à 2 612 $ limité au fonctionnement à double socket, tandis que le 8276 est un processeur à 8 719 $ qui prend en charge jusqu’à 8 cartes de socket. Si vous n’avez pas besoin d’évoluer au-dessus de deux sockets, vous pouvez économiser 12 274 $ avec les nouvelles puces par rapport aux anciennes. C’est une bien meilleure affaire, peu importe comment vous la coupez.

Il existe également des puces intéressantes dans la gamme, comme le Xeon Gold 6250. Avec une horloge de base de 3,9 GHz, un boost de 4,5 GHz, huit cœurs et 35,75 Mo de cache L3, le 6250 est clairement conçu pour des charges de travail moins threadées qui répondent bien à l’horloge et énorme mémoire cache. En règle générale, un Xeon moderne offre entre 1,375 Mo et 1,78 Mo de cache L3 par cœur, selon le SKU. Le 6250 offre 4,46 Mo de L3 par cœur, ce qui implique que ces puces sont conçues avec des clients spécifiques à l’esprit qui peuvent en bénéficier.

Dans l’ensemble, ces baisses de prix et améliorations de valeur font partie de la réponse globale d’Intel aux processeurs Epyc, Threadripper et Ryzen de troisième génération d’AMD. Les deux sociétés ont revendiqué la récente victoire du centre de données. La part de marché d’AMD dans les serveurs a augmenté au quatrième trimestre 2019, tandis qu’Intel a enregistré des revenus et une croissance des revenus records pour les datacenters.

