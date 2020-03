Intel annule principalement Cooper Lake: est-ce une bonne nouvelle pour 10 nm?

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Intel a confirmé qu’il ne lancerait pas la gamme complète de CPU Cooper Lake qu’il avait prévu de déployer auparavant. Pour rappel, Cooper Lake était le CPU 14 nm prévu pour introduire la prise en charge d’Intel pour bfloat16, une nouvelle norme à virgule flottante destinée à être plus utile pour l’IA et les calculs d’apprentissage automatique que l’ancienne norme FP16.

Comme prévu à l’origine, Cooper Lake allait tomber vers la fin de 2019 avant d’être remplacé par une partie 2020 Ice Lake. Cooper Lake mettrait en vedette Intel DLBoost de deuxième génération et partagerait une plate-forme commune avec Ice Lake. Maintenant, cependant, il semble que les versions à simple et double socket de Cooper aient été annulées car cassées par SemiAccurate et confirmées à ServeTheHome. Cooper Lake se déploiera toujours, mais il sera réservé aux quads et au-dessus.

Cette décision est logique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, Intel vient de réduire les prix des Cascade Lake Xeons et de rafraîchir toute la famille dans le processus. Deuxièmement, compte tenu de l’incertitude économique considérable qui ricoche actuellement dans le monde entier, les entreprises ne prévoient peut-être pas les rampes de serveurs agressives qu’elles étaient auparavant. Troisièmement, les clients les plus susceptibles d’être intéressés par les fonctionnalités Intel comme DLBoost et bfloat16, seront de grands fournisseurs et centres de données.

La déclaration officielle d’Intel à STH comprenait les éléments suivants:

Les prochains processeurs Cooper Lake d’Intel seront pris en charge sur la plate-forme Cedar Island, qui prend en charge les configurations standard et personnalisées pouvant aller jusqu’à 8 sockets… Les clients, y compris certains des plus grands innovateurs en IA aujourd’hui, sont uniquement intéressés par la technologie DL Boost améliorée de Cooper Lake, y compris le première prise en charge par l’industrie du support de traitement des instructions bfloat16. Nous nous attendons à une forte demande pour la technologie et la capacité de traitement avec certains segments de clientèle et utilisations de l’IA sur le marché qui prennent en charge l’apprentissage en profondeur pour les cas d’utilisation de formation et d’inférence.

L’annonce indique également que le prochain Ice Lake 10 nm d’Intel sera le premier processeur à être livré avec la prise en charge de la plate-forme Whitley.

Cela pourrait être une bonne nouvelle pour la rampe 10 nm d’Intel. Cela implique, au minimum, que le rendement du processus s’est suffisamment amélioré pour qu’Intel n’ait pas besoin d’une actualisation à durée limitée de Cooper Lake. Le serveur Ice Lake devrait introduire PCIe 4.0, une prise en charge de la RAM à huit canaux et être utilisé avec les barrettes DIMM Intel Barlow Pass Optane de deuxième génération. Ice Lake prend également en charge une plus large gamme d’instructions AVX-512 par rapport à Cooper Lake, bien qu’il ne soit pas clair ce que cela signifie pour la prise en charge de bfloat16. Le serveur Ice Lake n’a pas été confirmé pour proposer bfloat16 (du moins, pas à ma connaissance).

Bien sûr, étant donné que l’économie mondiale est actuellement en feu, il est également possible que Intel se sente mieux à propos de l’introduction précoce des processeurs de serveur 10 nm parce qu’Intel s’attend à ce que la demande pour toutes les puces disparaisse d’une falaise au cours des six prochains mois et gagne donc ‘ t avoir des problèmes de capacité. Mais c’est beaucoup de choses à conclure uniquement sur la base de ces nouvelles, nous supposons donc que cela est davantage dû à une amélioration des rendements.

