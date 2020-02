Intel Core i9-10900K apparaît dans la base de données 3DMark avec une horloge Boost de 5,1 GHz

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il semble que les rumeurs sur le prochain ordinateur de bureau Comet Lake d’Intel, qui offrira 10 cœurs et des fréquences supérieures à 5 GHz, que nous avons signalées en août dernier soient vraies, au moins tout en haut de la pile. Le Core i9-10900K est apparu dans la base de données 3DMark avec 10 cœurs, 20 threads et une horloge Turbo Boost supérieure de 5,1 GHz. Selon les rumeurs, le boost tout cœur atteindrait 4,9 GHz, mais cela n’a pas été confirmé.

Si le processeur prend en charge Intel Turbo Boost 3.0 et Thermal Velocity Boost, il pourrait en fait exploser dans la plage 5,2-5,3 GHz dans certaines circonstances. Les processeurs de bureau Comet Lake nécessiteront un nouveau socket pour carte mère, le LGA 1200, bien que les refroidisseurs précédents de la famille LGA 115x soient censés être à l’avant.

Ce «soi-disant» pourrait avoir besoin d’un astérisque un peu plus que par le passé. Alors que le TDP officiel sur Comet Lake n’augmente que modérément – de 95W sur le 9900K à 125W sur le 10900K – la consommation d’énergie réelle du CPU à pleine charge peut être plus proche de 300W. La consommation d’énergie élevée et la difficulté à lisser les pointes de puissance du processeur pourraient potentiellement retarder l’introduction du processeur selon les rapports publiés plus tôt ce mois-ci. La plupart des passionnés devraient être bien, mais les amateurs de petits / silencieux refroidisseurs peuvent vouloir surveiller les consommations et les températures réelles sur des processeurs spécifiques avant de supposer que les refroidisseurs précédents seront automatiquement compatibles.

Les premières rumeurs donnent l’impression que le Core i9-10900K a un peu en commun avec le FX-9590 basé sur AMD Piledriver. Sachant qu’il faudrait des années avant de pouvoir lancer Ryzen, AMD a fait de son mieux dans une situation concurrentielle difficile, a jeté les cibles TDP de bureau précédentes au vent et a lancé un processeur de 250 W. Amener l’horloge par rapport au FX-8350 a peut-être fait exploser la consommation d’énergie à travers le toit, mais cela a également aidé Piledriver à mieux résister à Intel à l’époque.

L’architecture d’Intel Comet Lake est meilleure que Piledriver n’a jamais rêvé d’être, mais nous voyons peut-être Intel faire face à un problème similaire. La société a détruit beaucoup de performances de son nœud 14 nm de 2015 à 2020, mais il n’y a pas beaucoup d’amélioration à trouver. La solution? Augmentez la puissance et amenez le CPU aussi loin que possible sous les restrictions assouplies.

Faire fonctionner le Core i9-10900K à son plein potentiel prendra probablement un refroidisseur capable de dissiper 200-300W. De tels refroidisseurs existent, à la fois sur le marché des refroidisseurs à refroidissement par air traditionnels et à circuit fermé.

Entre l’horloge et le nombre de cœurs, nous nous attendons à ce que le Core i9-10900K bat les processeurs à 8 cœurs d’AMD et embrouille les choses avec le 3900X à 12 cœurs. Les clients de bureau ont tendance à se soucier au moins un peu de la consommation d’énergie, mais ils y sont beaucoup moins sensibles que le client typique d’un ordinateur portable, pour des raisons évidentes.

