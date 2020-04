Intel dévoile les processeurs de bureau Comet Lake: jusqu’à 5,3 GHz, 10C / 20T et quelques questions sans réponse

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’existence et le lancement imminent de Comet Lake, la première famille de processeurs de bureau grand public d’Intel de 10e génération, est un secret de polichinelle depuis plusieurs mois. Mais Intel est resté silencieux sur les spécifications et les capacités de la famille, même si les rumeurs montaient. Maintenant, la société parle enfin des processeurs qu’elle lancera plus tard en mai. Il y a de bonnes raisons pour les passionnés d’Intel d’être excités, mais nous avons certainement des questions avant le lancement.

Commençons par atteindre les sommets: comme prévu, la famille de processeurs de bureau Core Comet Lake S de 10e génération passe tous les temps dans le but de pousser les fréquences et le nombre de cœurs un peu plus haut. Le nouveau Core i9-10900K est un CPU 10C / 20T avec une horloge de boost allant jusqu’à 5,3 GHz. Cela représente une augmentation de 1,06x de l’horloge de pointe sur le 9900K combinée à une amélioration du nombre de cœurs de 1,25x. Ce n’est pas un niveau d’amélioration déraisonnable par rapport au Core i9-9900K étant donné que les deux sont des processeurs de 14 nm.

Pour atteindre ces fréquences plus élevées, Intel a toutefois dû modifier un certain nombre de cadrans et de leviers. La société rode maintenant sa propre puce pour réduire la quantité de matériau isolant entre les transistors eux-mêmes et le TIM. Dans le même temps, Intel a augmenté la quantité de cuivre dans son IHS pour améliorer sa conductivité thermique.

Le rodage a été discuté dans les cercles d’overclocking comme une méthode pour améliorer les thermiques et éventuellement les overclocks avec le 9900K, mais voir Intel officiellement l’adopter ici illustre à quel point il est difficile pour Intel de continuer à pousser les horloges CPU plus haut. La raison de l’IHS légèrement plus épais est de garder la hauteur z identique pour permettre une réutilisation plus froide. Le pourcentage plus élevé de cuivre dans l’IHS compense plus que son épaisseur accrue.

Les autres nouvelles fonctionnalités de la famille 10e génération incluent la possibilité de définir une courbe tension / fréquence dans des utilitaires comme XTU, l’utilisation de l’hyper-threading sur tous les processeurs Intel Core (i3 / i5 / i7 / i9), la prise en charge formelle de DDR4-2933 , prise en charge Wi-Fi 6 intégrée (802.11ax), nouveaux contrôleurs Ethernet 2.5G Intel basés sur Foxville et certaines optimisations logicielles dans des jeux comme Total War: Three Kingdoms et Remnant: From the Ashes.

Ce qu’Intel n’a pas dit

Intel n’a pas clarifié plusieurs sujets et n’a pas répondu aux questions lors de la conférence téléphonique. Aucun nouveau détail sur le chipset Z490 ou l’état de sa prise en charge PCIe 4.0 n’a été donné, même si plusieurs OEM de cartes mères prétendent que la prise en charge de cette norme est intégrée dans les cartes à venir. Il y a eu des rumeurs d’une faille dans le contrôleur Ethernet 2.5G qui n’ont pas été clarifiées.

Les broches supplémentaires ajoutées au LGA1200 sont censées être destinées aux circuits de puissance et nous savons que la carte TDP est passée à 125 W, mais ce nombre semble assez dénué de sens à la lumière de ce que nous savons sur la consommation d’énergie des processeurs Intel haut de gamme modernes. À moins que vous ne les programmiez spécifiquement pour ne pas tirer plus que leurs TDP, les puces haut de gamme comme le 9900K consomment beaucoup plus de 95 W tout en augmentant sous charge. La consommation d’énergie soutenue est également beaucoup plus élevée. Ni AMD ni Intel ne respectent le TDP comme mesure de la consommation d’énergie réelle, mais les rumeurs concernant le 10900K ont laissé entendre qu’il pourrait tirer jusqu’à 250-280W.

Ignorez «Jusqu’à» dans la colonne d’horloge de base de l’image ci-dessus. Intel a informé ExtremeTech que ces fréquences sont censées être répertoriées comme horloges statiques. «Jusqu’à» s’applique uniquement à la fréquence d’horloge boost. Dans l’ensemble, ces nouvelles configurations de CPU sont une amélioration par rapport à ce qu’Intel avait sur le marché avec la 9e génération.

Le Core i9-9900K est un 8C / 16T avec une horloge de base de 3,6 GHz et un boost tout cœur de 5 GHz, avec un prix officiel de 500 $. Le Core i7-10700K est un processeur 8C / 16T avec une horloge de base de 3,8 GHz et une horloge de boost de 5,1 GHz, avec le même boost tout cœur de 4,7 GHz que le 9900K. Prix? 375 $.

Je ne vais pas spéculer sur la façon dont le 10700K se comparera à des processeurs comme le 3700X ou 3900X jusqu’à ce que nous ayons du silicium en main, mais le 10700K est beaucoup mieux positionné contre AMD que son prédécesseur. On ne sait pas dans quelle mesure les performances vont s’améliorer du 9900K au 10700K, mais le 10700K devrait offrir au moins 100% des performances du Core i9 pour 75% de son prix.

Les baisses de prix et les ajustements de performance se poursuivent dans la pile, avec un bon effet global. Le Core i3 bas de gamme, le Core i3-10100, est un processeur 4C / 8T avec une horloge de base de 3,6 GHz et un turbo de 4,3 GHz pour 122 $. Le processeur équivalent de 9e génération, le Core i3-9100, est un processeur 4C / 4T à 3,6 GHz / 4,2 GHz. L’ajout de HT devrait se traduire par une amélioration de 1,15x à 1,2x à tous les niveaux.

Comet Lake et LGA1200 apporteront certainement des améliorations par rapport à la 9e génération, mais nous voulons voir exactement comment ces puces et plates-formes se comparent avant d’en dire plus. Une chose dont nous sommes sûrs – quiconque envisage de jouer au sommet de la pile de Comet Lake voudra un refroidisseur de processeur haut de gamme pour s’assurer de tirer le maximum de performances de la puce.

