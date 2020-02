Intel et AMD réclament les deux victoires sur la base de nouvelles données de part de marché

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

AMD et Intel ont tous deux annoncé de solides résultats trimestriels à la fin de 2019, Intel établissant de multiples records de revenus et AMD atteignant des objectifs de part de marché qu’il n’a pas atteints depuis des années. Il s’agit d’un excellent exemple de la façon dont le marché de l’informatique n’est pas nécessairement un jeu à somme nulle, et Dean McCarron, président de Mercury Research, a publié des données sur l’évolution du marché pour les deux sociétés.

AMD: gagner des parts de marché dans tous les segments

AMD et Mercury ont publié des chiffres légèrement différents pour la part de marché globale d’AMD sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les serveurs. Les chiffres d’AMD excluent l’impact des envois IoT et semi-personnalisés, tandis que Mercury les inclut. Ce segment du marché comprend les livraisons d’AMD sur Xbox One et PS4, mais la forte baisse des ventes de consoles signifie que les parts de marché d’AMD ne sont pas aussi fortes en conséquence.

AMD enregistre une très forte croissance dans tous les segments. Mercury rapporte que Matisse a été une réussite majeure pour l’entreprise. Intel et AMD ont tous deux enregistré une croissance au sommet du marché, où les expéditions ont augmenté plus rapidement que partout ailleurs.

L’ensemble de données Mercury convient avec AMD qu’il a pris des parts de marché supplémentaires et que les gains les plus importants ont été enregistrés dans le mobile. AMD et Mercury s’accordent sur sa part de marché des mobiles et des serveurs. Les ordinateurs de bureau semblent être le seul marché où ils diffèrent, et c’est peut-être là que la baisse de la vente de la console est prise en compte.

Les données présentées ici soutiennent le récit d’AMD selon lequel ses produits sont adoptés par plus d’OEM et deviennent plus populaires auprès des clients.

Intel: les revenus du centre de données augmentent

Si toutes les bonnes nouvelles sur les parts de marché sont du côté d’AMD, pourquoi Intel est-il également joli? La réponse est: les centres de données. Le DCG d’Intel a connu un gigantesque Q4, enregistrant une croissance de 18% en glissement annuel alors que les fournisseurs de cloud computing recommençaient à acheter du matériel. Mercury a des données suggérant qu’Intel a expédié un nombre beaucoup plus élevé de CPU sur le marché des serveurs au quatrième trimestre 2019 qu’auparavant.

Les livraisons de jeux et de serveurs ont augmenté de 10% au T4 dans l’ensemble, et cette augmentation de la demande en volume a profité à Intel plus en termes absolus qu’à AMD, compte tenu de la part de marché plus élevée du premier. La demande pour les solutions Intel Core i9 était forte dans les jeux et les mobiles.

Intel a récemment souligné son désir de s’étendre sur des marchés au-delà de l’espace PC typique et a réalisé d’importantes acquisitions en IA. Le développement de son activité cloud et centre de données est essentiel pour les plans à long terme de l’entreprise, et générer 18% de revenus dans ce segment est une énorme victoire pour Intel. Dans ce contexte, renoncer à 0,2% de part de marché des serveurs n’est pas une chose qu’Intel ne manquera pas.

Le point à tirer de ces mesures est que les deux sociétés ont une histoire positive à raconter. Les deux histoires de croissance peuvent être vraies simultanément.

