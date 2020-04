Intel lance de nouveaux processeurs mobiles Comet Lake-H de 10e génération

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Intel a lancé une nouvelle suite de CPU mobiles de 10e génération dans la famille Comet Lake. Comme d’autres lancements récents de produits, ces puces sont également basées sur 14 nm (malgré Ice Lake), mais Intel a retiré les arrêts de fréquence pour cette gamme de pièces.

Les processeurs Core i7 de 9e génération précédents dépassent à 6 cœurs et 4,6 GHz Turbo, tandis que la famille Mobile Core i9 de 9e génération fonctionnait jusqu’à huit cœurs et 5 GHz. Avec la 10e génération, Intel repousse les limites, plusieurs puces atterrissant à 5 GHz ou plus dans les familles Core i7 et Core i9:

Alors, dans quelle mesure les performances du processeur changent-elles? Le 10980HK haut de gamme capte + 300 MHz en termes de fréquence Turbo et le Core i7-10875H introduit une partie à huit cœurs dans la famille i7. Il n’y a pas de comparaison directe ici, mais le Core i9-9980H était un processeur 8C / 16T 2,3 GHz / 4,8 GHz, tandis que le i7-10875H est une puce 8C / 16 à 2,3 GHz / 5,1 GHz.

Le Core i7-10750H possède la même fréquence de base de 2,6 GHz que son homologue de 9e génération, mais ajoute 500 MHz de fréquence Turbo, avec des vitesses de rafale jusqu’à 5 GHz et la même configuration 6C / 12T que son prédécesseur. Selon Intel, le Core i9-10980HK a un tau de 56 secondes, tandis que toutes les autres puces de la famille 10e génération ont un tau de 28 secondes. Tau est la durée pendant laquelle le processeur peut rester dans son état PL2, qui est la configuration à consommation d’énergie plus élevée. Le i9-10980HK a un PL2 de 65W mais PL2 est configurable par l’OEM et peut être monté jusqu’à 135W. Le turbo tout cœur du Core i9-10980HK est de 4,4 GHz, ce qui est assez solide pour un processeur à 8 cœurs dans un TDP de 45 W, mais le maintien de la fréquence maximale dépend de la consommation d’énergie.

On ne sait pas trop à quoi s’attendre de Comet Lake, en ce qui concerne l’avantage de performance soutenu par rapport à la 9e génération.Intel a principalement augmenté ses horloges de boost plutôt que de base, et puisque les horloges de base sont utilisées pour dériver le TDP, cela explique comment la société peut annoncer des boosts plus élevés sans avoir besoin d’augmenter ses chiffres TDP. Cela ne signifie pas que les puces de 10e génération ne peuvent pas surpasser les processeurs de 9e génération, cependant: un regroupement agressif pour réduire la consommation d’énergie de ces puces lors d’un fonctionnement à haute fréquence et le réglage du nœud à une efficacité haute fréquence maximale pourraient tous deux produire des dividendes, même lorsque Les puces 10e et 9e génération sont toutes deux construites sur le même nœud de processus.

La famille de 10e génération continue de prendre en charge des fonctionnalités telles que Thermal Velocity Boost (TVB), qui tente de pousser les horloges du processeur plus haut si les températures sont suffisamment basses et que le budget de puissance est disponible. Des fonctionnalités telles que Turbo Boost Max 3.0 sont déployées dans la famille Core i9, avec la prise en charge de normes telles que DDR4-2933, bien que les processeurs Intel ne dépendent pas terriblement de la fréquence de la mémoire.

Au cours de ce type de briefing, Intel et AMD font un certain nombre de déclarations sur l’amélioration des performances entre leur matériel phare actuel et un système typique de 3 à 5 ans en arrière. Bien sûr, ceux-ci sont toujours destinés à montrer à quel point les performances du processeur se sont améliorées au cours de la période concernée, mais il se trouve que j’ai récemment effectué des tests en comparant le 7700HQ (processeur de 45 W 2016) au Core i7-1065G7 du Surface Laptop 3 Core i7-1065G7 (Ice Lac, 10nm). Il était carrément intéressant de voir les zones où le processeur 15 W pouvait attacher ou même dépasser la puce 45 W – ainsi que les endroits où le bébé de quatre ans Kaby Lake pouvait se dégourdir les jambes et reprendre la couronne à Ice Lake.

Bien sûr, le défi pour Intel cette année n’est pas de concurrencer son propre matériel âgé de 3 à 4 ans, mais de s’attaquer à la famille Ryzen Mobile 4000 d’AMD. Nous espérons avoir bientôt des données sur cette correspondance – notre propre examen du 4900HS a été retardé par des difficultés techniques aggravées par Covid-19, mais nous y travaillons.

