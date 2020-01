Intel lutte pour savoir si le lac Comet est plus rapide que le lac de glace

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Lorsque Intel a présenté ses CPU de 10e génération, il a décidé de mélanger les puces 10 nm et 14 nm dans la même matrice de produit. Les processeurs Intel Comet Lake 14 nm intègrent de 2 à 6 cœurs de processeur et atteignent les hautes fréquences; le 10510U (4C / 8T) a une fréquence maximale de 4,9 GHz; tandis que le 10710U (6C / 12T) arrive en tête à 4,7 GHz. Les processeurs Ice Lake ont un meilleur IPC que Comet Lake (~ 1,18x) mais ont également des fréquences CPU plus faibles. Le Core i7 10 nm le plus rapide, le 1065G7, a une fréquence Turbo Boost maximale de 3,9 GHz.

Au CES la semaine dernière, Intel a présenté des données de performances sur ses plates-formes mobiles les plus rapides dans le cadre d’un argument en faveur de sa supériorité significative sur les solutions AMD. Il y a une vraie vérité à cela, en ce sens que le Surface Laptop haut de gamme de Microsoft est disponible dans les versions AMD et Intel, et les versions Intel gagnent cette compétition. Les pièces Ryzen Mobile 4000 récemment annoncées par AMD donneront à Team Red une nouvelle chance de s’attaquer aux activités mobiles d’Intel lors de son lancement. En plus de cette discussion, Intel a également montré une paire de diapositives qui illustrent par inadvertance les problèmes rencontrés par Intel pour positionner les processeurs Comet Lake et Ice Lake l’un contre l’autre. Anandtech a approfondi les résultats qui ont été montrés pour le 10710U et le 1065G7.

Tout d’abord, voici les données sur le Comet Lake d’Intel, par rapport au Ryzen 7 3700U. Oui, toutes les références des fournisseurs doivent être prises avec beaucoup de sel, mais nous nous intéressons davantage à Intel contre Intel qu’Intel contre AMD.

Ensuite, voici Ice Lake. Gardez à l’esprit que ces tests ne traitent que des performances du processeur. Les graphismes d’Ice Lake sont nettement plus rapides que tout ce qui se passe sur Comet Lake et il n’y a pas de réelle concurrence entre eux en ce qui concerne les graphismes.

Les tests Global, Word, Excel, PowerPoint et Edge proviennent tous de PCMark 10, tandis que WebXPRT est développé par une société de conseil Intel avec laquelle il travaille pour la création de références et le travail sur livre blanc. Comet Lake remporte quatre de ces tests et égalise au 5e, 1,24x contre 1,25x.

Ice Lake remporte une victoire dans WebXPRT, mais il est loin derrière dans les tests d’exportation «Convertir en PDF» et PowerPoint. Il remporte également la vérification des erreurs de fusion et publipostage de Windows et les tests «Exportation PowerPoint vers une vidéo 1080p» et est lié au test Photoshop Element CC Colorize. Les deux autres tests d’intelligence artificielle de Topaz Labs s’exécutent tous les deux sur le GPU, c’est pourquoi il n’est pas surprenant de voir Ice Lake gagner ces tests avec une si large marge.

Sur les 13 résultats, le Core i7-10710U gagne six, perd cinq et égalise deux. Supprimez les résultats du GPU et le record de Comet Lake est 6-3-2, pas 6-5-2. Maintenant accordé, c’est quelque chose que nous pourrions raisonnablement attendre dans un ordinateur portable où un processeur est un six cœurs et l’autre est juste un quad – mais cela signifie également qu’Intel a du mal à positionner son processeur haut de gamme Ice Lake 10 nm par rapport aux performances de son CPU Comet Lake haut de gamme. Intel s’est opposé à l’utilisation de tests et de scénarios synthétiques en faveur de références supplémentaires dans le «monde réel», mais les scénarios de test dans lesquels Ice Lake fait le mieux sont ceux qui utilisent l’accélération Intel et GPU d’Intel dans des tâches spécifiques et particulières. Cela est dû en partie au fait que ces capacités sont toutes assez nouvelles – les logiciels sont toujours à la traîne du matériel en matière d’adoption généralisée – mais ils sont en tension avec la large prétention d’Intel de vouloir se concentrer sur les charges de travail que les gens exécutent le plus. Dans les charges de travail Office les plus courantes, le 10710U occupe une position de leader globale.

Une chose que je veux noter est que les autres comparaisons Comet Lake / Ice Lake ne ressembleront pas à ceci. Le 10710U est unique en ce qu’il a deux cœurs de plus que tout Ice Lake, et bien que les processeurs Comet quad-core aient encore des horloges de boost beaucoup plus élevées, la répartition des performances entre les pièces sera différente à cause de cela.

