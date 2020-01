Intel peut avoir retiré le support PCIe 4.0 pour Comet Lake

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous avons entendu de nombreuses rumeurs concernant les prochaines puces de bureau Comet Lake, qui devraient inclure Hyper-Threading sur tous les produits et un maximum de 10 cœurs sur les parties haut de gamme. Le Core i3 le plus bas sera une pièce 4C / 8T, ce qui le mettra plus ou moins à égalité avec le Core i7-7700K à partir de 2017. Pas mal pendant seulement trois ans.

Selon des rumeurs, Intel avait initialement prévu une autre fonctionnalité pour Comet Lake, dont elle a depuis dû se retirer. Bien que la société ait prévu d’introduire PCIe 4.0 avec Comet Lake, elle peut avoir rencontré des problèmes et retardé l’introduction. Intel introduira PCIe 4.0 dans un avenir proche, mais il sera intégré à un système NUC. Les prochains NUC basés sur Panther Canyon seront censés présenter la technologie.

Il est possible que certaines cartes mères arrivent sur le marché avec du matériel compatible PCIe déjà intégré, selon THG, leur permettant de prendre en charge la fonctionnalité lorsque Rocket Lake arrivera. Rocket Lake est le successeur de Comet Lake. Les deux plates-formes partageront un nouveau socket (Socket 1200) et Rocket est censé être un remplacement direct pour Comet, à son arrivée.

Il est assez difficile de garder une trace de tous les «lacs», alors voici un guide rapide. À l’heure actuelle, tous les processeurs de bureau Intel sont basés sur Skylake, qui a fait ses débuts en 2015. Kaby Lake, Coffee Lake et Comet Lake sont tous construits sur des versions raffinées du processus 14 nm d’Intel. Intel a apporté des améliorations significatives à sa gamme d’ordinateurs de bureau grand public au cours des cinq dernières années, mais il s’est appuyé sur la vitesse d’horloge et le nombre de cœurs, et non sur des améliorations architecturales. Rocket Lake suivra Comet Lake et utilise toujours le procédé 14 nm.

Sur mobile, la situation est différente. Intel a déjà introduit sa nouvelle architecture 10 nm +, Ice Lake, qui améliore l’IPC d’environ 18%, réduit les horloges à peu près du même montant et améliore considérablement les performances du GPU. Tiger Lake devrait s’appuyer sur ces gains lors de son lancement en 2020, avec un GPU mis à jour avec 1,5 fois plus d’EU et la nouvelle architecture d’Intel Willow Cove. Tiger Lake sera construit sur le processus 10 nm ++, ce qui devrait permettre une augmentation des vitesses d’horloge et une meilleure consommation d’énergie.

PCIe 4.0 n’est pas une fonctionnalité utile pour la plupart des utilisateurs

Même si cette rumeur est vraie, je ne m’inquiéterais pas beaucoup du manque de PCIe 4.0 à moins que vous ne soyez dans un domaine très particulier. Il peut être utile pour les configurations multi-GPU pour HPC, AI et Deep Learning, mais les solutions grand public à carte unique n’envoient pas autant de trafic sur le bus PCIe. Le stockage offre la possibilité d’améliorer les performances plus immédiatement, mais la seule fois où je remarque la différence entre une connexion PCIe 4.0 et 3.0, c’est lorsque je copie littéralement des téraoctets de données d’un SSD à un autre. En tant que critique, c’est quelque chose que je fais assez souvent. Mais la plupart des gens ne le font pas. Les copies plus petites et plus rapides ne sont pas très différentes.

Avec PCIe 5.0 censé tomber sur les talons de PCIe 4.0, je ne m’inquiéterais pas beaucoup de cette situation. Si vous vous retrouvez sur PCIe 3.0 au lieu de 4.0, cela signifie simplement que votre prochaine mise à niveau vers une carte mère PCIe 5.0 sera beaucoup plus importante. Étant donné que nous avons encore une part importante du marché en utilisant des disques durs magnétiques, il est peu probable que les vitesses de transfert PCIe 3.0 via NVMe se sentent lentes de si tôt.

Il convient également de noter qu’AMD aurait également envisagé d’activer PCIe 4.0 pour ses anciennes cartes, mais a ensuite décidé de ne pas le faire. Activer une fonctionnalité telle que la prise en charge PCIe 4.0 sur les cartes mères qui ne peuvent pas tout à fait supporter électriquement les taux de transfert accrus jouerait à merveille avec la stabilité du client.

Maintenant lis: