Intel s’attend à atteindre la parité des processus avec 7 nm en 2021, en tête sur 5 nm

Selon les remarques du directeur financier d’Intel, George Davis, lors d’une conférence de Morgan Stanley cette semaine, la société estime toujours qu’il reste du chemin à faire avant de suivre le rythme de ses concurrents de fonderie et de reprendre le leadership du processus global. Les rapports de ses remarques à la conférence suggèrent qu’Intel ne retrouvera pas la parité avec TSMC et peut-être Samsung jusqu’à ce qu’il lance des pièces de 7 nm en 2021, la firme reprenant le leadership au nœud de 5 nm. Intel a précédemment annoncé qu’il lancerait un GPU sur 7 nm en 2021, et le PDG d’Intel, Bob Swann, a déclaré que les processeurs 7 nm seraient livrés au quatrième trimestre 2021.

Un rapport sur la conférence de Tom’s Hardware cite Davis comme disant:

Nous apportons donc beaucoup de capacités à la table pour nos clients, en plus du CPU, et nous avons l’impression que nous commençons à voir l’accélération du côté processus dont nous avons parlé pour revenir à la parité dans le 7 nm génération et reprendre le leadership de la génération 5 nm.

Il n’est pas clair pour moi si Intel a jamais spécifiquement déclaré qu’il reprendrait le leadership à 7 nm ou si cela impliquait simplement que ce serait le cas. Les remarques faites par Murthy à la fin de 2018 suggéraient qu’Intel pourrait viser 7 nm pour un retour à sa cadence de fabrication précédente, mais n’a pas spécifiquement déclaré qu’Intel dépasserait ses concurrents sur ce nœud. Voici la citation pertinente: «Une chose que je dirai, c’est que lorsque vous regardez le 7 nanomètres, pour nous, c’est vraiment maintenant un moment où nous allons réintroduire les EUV dans la matrice de fabrication, et donc, je pense, cela nous donner un certain retour à la cadence traditionnelle de la loi de Moore dont nous parlions vraiment. “

Intel n’a pas donné de date à laquelle il pourrait introduire le 5 nm, mais une cadence de deux ans mettrait le lancement en 2023. TSMC prévoit de construire des puces de 3 nm d’ici 2022, mais des sociétés comme AMD et Nvidia sont désormais des adeptes des nœuds, pas le chefs de noeud qu’ils étaient. Si TSMC expédie 3 nm en 2022 pour Apple, une date de lancement 2023 pour les produits AMD ou Nvidia serait en fait logique – bien que cela suppose qu’Intel vise en fait un lancement de 5 nm en 2023 en premier lieu.

Frank Words sur 10 nm

Les commentaires de Davis sont dignes de mention pour leur évaluation globale du nœud 10 nm d’Intel et la volonté de la société d’être honnête à propos de cette situation.

Comme nous l’avons dit lors de notre journée des analystes du 19 mai: regardez, ce ne sera pas seulement le meilleur nœud qu’Intel ait jamais eu. Ça va être moins productif que 14 nm, moins productif que 22 nm… le fait est que je voulais être clair sur ce qui se passait pendant la génération 10 nm. Le fait est que ce nœud ne sera pas aussi fort que les gens s’attendent à 14 nm ou ce qu’ils verront à 7 nm.

Il semble y avoir des parallèles entre les problèmes d’Intel sur le 10 nm et les effets d’entraînement sur ses produits et certains des problèmes rencontrés par AMD avec la production de fab et la progression des nœuds il y a plus de dix ans, alors qu’il possédait toujours ses propres fab. Intel ne peut pas simplement basculer un commutateur pour changer une ligne de 14 nm à 10 nm ou vice versa, et gérer la demande pour les produits existants tout en passant de la capacité à la construction de nouveaux matériels est un équilibre difficile à trouver. Contrairement à AMD du milieu à la fin des années 2000, Intel réalise des bénéfices trimestriels records – mais les nouveaux nœuds souffrent souvent de problèmes de rendement.

Il y a une citation à laquelle j’aime me référer à propos de la difficulté de la conception d’un microprocesseur. Censément par Robert Palmer, ancien PDG de Digital, cela ressemble à ceci: «Concevoir des microprocesseurs, c’est comme jouer à la roulette russe. Vous mettez un pistolet sur votre tête, appuyez sur la gâchette et découvrez quatre ans plus tard si vous vous êtes fait exploser la cervelle. »

Les difficultés d’Intel à 10 nm illustrent parfaitement le problème. Il y a six ans, Intel a retardé la fin du Fab 42. Si le Fab 42 était en ligne selon son calendrier d’origine, Intel ferait face à moins de contraintes de capacité en ce moment. Intel a également pris la décision de déménager ses activités de fabrication de modems pour smartphones en interne, ce qui a consommé un certain degré de capacité supplémentaire. Dans le passé, Intel avait décidé de lier ses transitions de nœuds et ses efforts de développement de nouvelles architectures dans une séquence qu’il appelait tick-tock. Tick-tock a brillamment fonctionné pendant près d’une décennie, avant de se séparer sur les hauts-fonds de 10 nm.

À un moment donné, Intel a pris la décision de passer de 10 nm plus rapidement qu’il ne l’aurait fait s’il s’agissait d’un nœud typique. Franchement, c’est probablement la bonne chose à faire. Le 10 nm n’a tout simplement pas été un nœud typique, et il se peut que EUV soit capable de résoudre certains des problèmes qui ont rendu plus difficile la mise en production du 10 nm.

Quant à la question de savoir où cela laissera Intel contre AMD, c’est plutôt plus compliqué qu’il n’y paraît. Les APU Ryzen Mobile 4000 d’AMD seront bientôt lancés. Nous savons déjà qu’Intel a un rafraîchissement mobile de 10 nm à venir plus tard cette année et que le mobile a été l’endroit le plus difficile pour AMD pour gagner des parts de marché contre son rival. Si Intel continue d’améliorer le processeur IPC et peut récupérer une partie de la vitesse d’horloge qu’il a abandonnée dans la transition Coffee Lake – Ice Lake, nous pourrions voir des scénarios très compétitifs même si TSMC a un avantage de nœud de processus. Nous n’avons rien entendu sur les processeurs de bureau 10 nm, mais des capacités telles que la prise en charge de l’AVX-512 peuvent également s’avérer un rempart efficace pour Intel dans certains contextes.

Dans l’ensemble, Intel avertit les investisseurs de s’attendre à une pression sur la marge brute de plusieurs rampes de produits rapides et à ce que la société perde une part de marché au profit d’AMD alors qu’elle intensifie ses efforts dans le mobile et le serveur. Les conseils qu’il a donnés à Morgan Stanley ne changent pas fondamentalement cette position, mais Intel semblait avertir un peu plus fortement qu’avant qu’il pourrait faire face à des vents contraires.

