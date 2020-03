Intel se bat toujours contre l’UE pour ses actions anticoncurrentielles contre la DMLA

En 2009, la Commission européenne a constaté qu’Intel avait abusé de sa position sur le marché en ce qui concerne AMD et a giflé l’entreprise avec une amende de 1,06 milliard d’euros (1,45 milliard de dollars au taux de change de 2009). En 2014, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé l’arrêt. En 2017, Intel a toutefois obtenu réparation auprès de la Cour de justice européenne, qui a ordonné un nouveau procès. C’est là que nous en sommes aujourd’hui.

Intel démontre une fois de plus que ses rabais d’exclusivité n’ont eu aucun impact sur AMD, malgré le fait qu’ils imposent des restrictions strictes sur le nombre de systèmes AMD pouvant être vendus. Le contre-argument d’Intel est que ces accords sont ceux dont les OEM peuvent s’éloigner, qu’ils ne couvrent qu’une fraction du marché, que AMD a une offre limitée et que rien dans la législation de l’UE ne stipule que les rabais d’exclusivité sont automatiquement anticoncurrentiels.

Que s’est-il passé en 2017?

Lorsqu’elle évalue si une entreprise a restreint illégalement la concurrence, l’UE applique ce que l’on appelle le test AEC (As Efficient Competitor). En termes lâches – parce que je ne suis pas un expert en droit de l’UE – le test AEC est destiné à mesurer si un «concurrent aussi efficace» qui autrement serait en concurrence effective avec la société dominante est expulsé du marché par des pratiques anticoncurrentielles .

En 2009, la CE a constaté que le comportement d’Intel était si manifestement abusif et que ses pratiques étaient si remplies de «restrictions nues» sur la DMLA, qu’elle n’avait pas besoin d’effectuer un test AEC complet mais en avait quand même fourni un.

Lorsque Intel a fait appel de l’affaire devant le Tribunal en 2014, celle-ci a soulevé des problèmes spécifiques avec l’analyse AEC des CE et a fait valoir que l’analyse avait été effectuée de manière incorrecte. Pour l’essentiel, Intel a estimé que d’autres facteurs, y compris la production de processeurs AMD contrainte par les faits, étaient à l’origine de la faible part de marché de la société.

Le Tribunal n’a toutefois «attaché aucune importance» au rapport CE AEC, précisément parce que le document n’était pas une constatation formelle de fait. Le Tribunal ayant choisi de ne pas considérer l’analyse de l’AEC comme élément de preuve, il a également choisi de ne pas considérer les arguments d’Intel concernant les problèmes spécifiques de l’AEC comme élément de preuve.

Il ne s’agissait pas d’une violation du protocole ou d’un précédent juridique. Avant la décision Intel rendue en 2017, il n’était pas nécessaire qu’un tribunal procède à une analyse des données fournies par l’entreprise pour savoir s’il avait enfreint la législation antitrust. Les CE avaient fourni le document volontairement.

Avant 2017, l’utilisation de rabais d’exclusivité pour fidéliser la clientèle était apparemment traitée comme une preuve prima facie d’un comportement anticoncurrentiel. Les CE ont également fait valoir que les critiques d’Intel à l’encontre de son rapport AEC équivalaient à une tentative de contester les constatations de fait déjà établies dans l’affaire initiale et les ont rejetées en conséquence.

Le texte ci-dessous est issu de la décision de 2017. Dans tous les cas, la Commission est la Commission européenne qui a mené l’enquête initiale, le Tribunal est l’instance devant laquelle Intel a fait appel.

En l’espèce, alors que la Commission a souligné, dans la décision litigieuse, que les rabais en cause étaient, par leur nature même, susceptibles de restreindre la concurrence de sorte qu’une analyse de toutes les circonstances de l’espèce et, en particulier, un test AEC n’étaient pas nécessaire pour constater un abus de position dominante… elle a néanmoins procédé à un examen approfondi de ces circonstances, exposant, une analyse très détaillée du test AEC, qui l’a amenée à conclure… qu’un concurrent aussi efficace aurait devait offrir des prix qui n’auraient pas été viables et que, par conséquent, le régime de rabais en cause était susceptible d’avoir des effets de verrouillage sur un tel concurrent.

Les ellipses ci-dessus reflètent où j’ai supprimé les numéros de référence des paragraphes pour faciliter la lecture du texte.

En 2017, tout cela a changé. L’arrêt de la CJCE a conclu que le Tribunal avait commis une erreur en ne prenant pas en considération les arguments d’Intel concernant le rapport AEC que le tribunal avait choisi de ne pas traiter comme éléments de preuve et renvoyé l’affaire devant la juridiction inférieure pour une nouvelle audition des arguments d’Intel.

La décision a été considérée comme significative. Norton Rose Fullbright écrit:

Bien que la Commission ait effectivement procédé à une appréciation fondée sur les effets, le Tribunal n’a pas évalué les arguments d’Intel selon lesquels l’analyse de la Commission était défectueuse. C’est la première fois que la CJUE exige une analyse basée sur les effets dans une affaire de rabais d’exclusivité.

Aujourd’hui: Intel peut ne pas vouloir gagner cette affaire

De retour ici en 2020, Intel soutient essentiellement le même point qu’il a soulevé en 2017, à savoir que le test AEC a été mal effectué et qu’il ne nuisait pas réellement à AMD. À titre de preuve, Intel souligne le fait que Dell a adopté les processeurs AMD lorsque les remises étaient à un niveau record. Ils ne se trompent pas. Dell a été condamné à une forte amende pour avoir omis de déclarer correctement ses finances en ce qui concerne les remboursements d’Intel.

Si Intel gagne cette affaire, cela affaiblira probablement la législation antitrust de l’UE. L’ancienne norme d’analyse mettait l’accent sur la structure et la nature des accords illégaux et n’exigeait pas de démonstration de préjudice concurrentiel, même si les entreprises devaient encore être de véritables concurrents les unes pour les autres. La décision de l’EJC n’a pas disculpé Intel sur la question de ses remises, même si elle a ordonné un nouveau procès.

C’est peut-être le bon moment pour noter que cette enquête a 18 ans. Si c’était un humain, il serait assez vieux pour voter.

Voici le problème. Forcer la CE à effectuer une analyse économique complète de toutes les données fournies par une énorme entreprise de technologie rendra beaucoup plus difficile l’enquête sur ces entreprises. Augmenter considérablement la charge de la preuve imposée à la CE signifie que ses efforts pour freiner Google et Qualcomm sont plus susceptibles d’échouer.

Intel a peut-être gagné son affaire Qualcomm aux États-Unis, mais l’enquête de l’UE sur Qualcomm est toujours en cours. Ce que Qualcomm a fait à Intel est conceptuellement très similaire à la façon dont l’UE a constaté qu’Intel avait nui à AMD. Intel pourrait se tirer une balle dans le pied en ce qui concerne son propre boîtier Qualcomm.

Quant à savoir si l’EJC a fait le bon choix? Je ne pense vraiment pas que j’en sais suffisamment sur le fonctionnement du système judiciaire de l’UE pour avoir une opinion. Je préfère généralement donner aux entreprises et aux particuliers le droit de contester un jugement et de faire entendre cette contestation, mais je ne veux pas voir ce droit transformé en un tacle que les entreprises peuvent exercer pour ralentir ou écraser les enquêtes légales. Tout changement dans la loi qui alourdit considérablement la charge de la preuve pour la CE devrait être assorti d’embauches supplémentaires et d’un budget plus important.

Intel a-t-il réellement nui à AMD?

Le procès initial d’AMD contre Intel aux États-Unis est, très franchement, une représentation accablante d’abus de marché. Alors que le dossier de 2005 portait sur le marché américain plutôt que sur l’Europe, les programmes d’Intel visant à restreindre AMD opéraient sur plusieurs marchés. Voici un exemple du contrôle qu’Intel aurait exercé:

Après deux ans de négociations, Supermicro a finalement accepté l’année dernière de commencer à développer un serveur propulsé par Opteron, cependant, il craignait tellement les représailles d’Intel qu’il a secrètement déplacé le développement d’AMD dans les quartiers derrière le principal site de fabrication de Supermicro. En outre, il interdisait à AMD de faire connaître le produit ou de commencer toute commercialisation avant sa sortie effective. Lorsqu’en avril 2005, Supermicro a finalement rompu avec des années d’exclusivité, elle a restreint la distribution de ses nouveaux produits Opteron à seulement une soixantaine de ses clients et les a promus avec une brochure brillante et haut de gamme dépourvue de son nom et étiquetée «secrète et confidentielle». . “

Je peux partiellement confirmer cette histoire. Lorsque j’ai appris la sortie de la première carte mère AMD Supermicro, j’ai cherché sur le site Web de Supermicro et je n’ai pas pu la trouver. Si vous saisissiez le numéro de modèle dans le moteur de recherche de Supermicro, il ne retournerait aucun résultat. La seule façon de trouver un lien vers la carte mère était d’utiliser Google pour rechercher sur le site. La boîte et la carte mère étaient sans marque.

J’ai appelé la société pour poser des questions sur la carte et on m’a dit que Supermicro se concentrait sur les produits Intel. Ce n’est que lorsque j’ai mentionné le numéro de modèle spécifique que le représentant de l’entreprise a soudainement su de quoi je parlais. Même alors, elle était méfiante et ne voulait à peine confirmer que la carte mère existait.

Il y a aussi la prétendue débâcle des puces HP. Pour faire court, AMD a proposé une fois de donner à HP un million de processeurs gratuits afin de briser l’emprise d’Intel sur AMD. Voici le dossier de 2005:

À la veille du lancement, HP a divulgué son plan à Intel, qui a déclaré à HP qu’il considérait l’entrée d’AMD dans la gamme commerciale de HP comme un événement «Richter 10». Il a immédiatement fait pression sur HP pour (1) retirer l’offre AMD de sa première marque «Evo» et 2). refuser l’ordinateur propulsé par AMD au réseau HP de revendeurs indépendants à valeur ajoutée, le principal point d’accès de HP aux petites entreprises pour lesquelles l’ordinateur a été conçu en premier lieu. Intel est allé jusqu’à faire pression sur la haute direction de HP pour envisager de licencier l’exécutif HP qui a dirigé la proposition commerciale d’AMD. En raison de la coercition d’Intel, l’offre de bureau HP-AMD était morte à son arrivée.

Ce paragraphe, en fin de compte, était au cœur de l’affaire antitrust Intel / AMD. La réponse d’Intel à ces problèmes a souvent été de faire valoir que la capacité d’AMD était limitée et donc incapable de fournir à l’ensemble du marché suffisamment de CPU (ce qui était et est en fait vrai).

Mais AMD avait un puissant contre-argument. Le système de rabais exclusif d’Intel ne limitait pas seulement la part de marché d’AMD, il restreignait les marchés sur lesquels AMD pouvait vendre des pièces et les prix qu’elle pouvait facturer. Un million de processeurs gratuits représentent beaucoup de puces, mais HP ne pouvait pas se permettre de perdre les remises Intel. Même si Intel a ajusté ses politiques de rabais pour tenir spécifiquement compte de la capacité de fabrication totale d’AMD, cela aurait toujours eu un impact sur les revenus d’AMD en limitant principalement ses processeurs au marché des ordinateurs de bureau. Selon AMD, Opteron a pris des parts de marché importantes dans les serveurs malgré l’opposition active d’Intel.

AMD et Intel ont finalement réglé leur cas, Intel payant 1,25 milliard de dollars à AMD et renégociant les termes de la licence x86. Les allégations contenues dans les documents déposés par AMD contre Intel n’ont jamais été jugées, mais l’EJC a affirmé que les rabais d’exclusivité d’Intel constituaient un abus de pouvoir intrinsèque en 2017:

À cet égard, le Tribunal a déjà jugé qu’une entreprise en position dominante sur un marché et lie les acheteurs – même si elle le fait à leur demande – par une obligation ou une promesse de leur part d’obtenir tout ou la plupart de leurs exigences exclusivement de cette entreprise abuse de sa position dominante au sens de l’article 102 TFUE, que l’obligation soit stipulée sans autre précision ou qu’elle soit contractée en contrepartie de l’octroi d’une remise.

Permettez-moi de traduire: Offrir des rabais d’exclusivité est un abus de pouvoir au sens du droit de l’UE. Période. Néanmoins, les CE sont désormais tenues d’examiner en profondeur le raisonnement d’Intel et de déterminer s’il est valable.

Dois-je penser que certaines des actions d’Intel ont nui à AMD? Oui. Est-ce que je sais s’ils auraient été reconnus coupables de violations des lois antitrust par un tribunal, en particulier aux États-Unis, qui ont des exigences différentes et plus strictes pour ce type d’affaires? Non. Est-ce que je pense qu’AMD était également responsable de certains de ses propres problèmes au cours de cette période? Oui. Où cela nous mène-t-il? Débat sur une enquête suffisamment ancienne pour voter.

Ce qui est drôle, c’est que je ne suis pas sûr qu’AMD ait réellement l’extrémité courte du stick. Je suis sûr que le 1,25 milliard de dollars était bien, mais les conditions de licence x86 renégociées sont ce qui a permis à AMD de se séparer de ses fonderies, ce qu’il était auparavant contractuellement interdit de faire.

Historiquement, AMD a eu des problèmes avec de nouveaux nœuds. Après avoir battu Intel à 180 nm, AMD a pris du retard sur 130 nm et 90 nm. À 45 nm, c’était un an de retard sur Intel. Il n’est pas clair qu’AMD aurait pu passer aux FinFET dans un délai raisonnable si elle avait conservé ses propres fabs. L’une des raisons pour lesquelles les transitions fabuleuses d’AMD sont restées à la traîne d’Intel est que AMD a dû équilibrer les contraintes de capacité et mettre en place un nouveau nœud, tout comme Intel le fait actuellement.

J’ai pris le temps de déballer à la fois les conclusions de l’affaire et les allégations originales d’AMD parce que je pense qu’il vaut la peine de comprendre les subtilités de l’affaire. L’EJC n’a pas donné à Intel un bilan de santé propre en 2017 et n’a pas examiné toutes les réclamations légales d’Intel. Intel aura désormais la possibilité de présenter ses propres données affirmant qu’AMD n’a pas été lésé par ses pratiques de remise. Je suis en faveur de cela en principe, mais méfiez-vous de l’impact dans la pratique – la débâcle du 737 MAX peut être attribuée, en partie, à la décision de la FAA d’autoriser les fabricants à auto-certifier leurs propres avions. La FAA a pris cette mesure parce qu’elle ne disposait pas des ressources ou de la main-d’œuvre nécessaires pour poursuivre son niveau de surveillance précédent.

Le traitement passé par Intel pour AMD a tendance à être un sujet assez brûlant, et certains problèmes, comme les optimisations du compilateur, se posent toujours de nos jours. Je suis curieux de voir comment se déroule la décision et quelles preuves Intel présentera, mais je suis également prêt à passer des batailles de 2005. C’est une nouvelle ère. Si vous regardez la liste des dirigeants d’Intel en 2005 et que vous la comparez à 2020, c’est assez différent. Les mêmes personnes ne dirigent pas l’entreprise. Bien qu’AMD ait exceptionnellement bien performé depuis 2017, il est indéniable qu’Intel a également considérablement amélioré ses prix et ses performances globales.

Il y a de bonnes chances que cette affaire ne soit pas terminée, quelle que soit la manière dont la CE règle. Il remontera d’une manière ou d’une autre dans la chaîne alimentaire jusqu’à la CJE. Il serait peut-être temps de commencer à planifier sa 21e fête d’anniversaire.

