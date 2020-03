Intel Video montre comment un processeur 10 nm est construit

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Je ne suis normalement pas du genre à simplement écrire une vidéo produite par l’entreprise, mais une récente version d’Intel sur la façon dont les puces 10 nm sont construites est suffisamment instructive pour mériter une mention.

La vidéo ci-dessous présente les différentes étapes du processus de fabrication de puces sur la gamme de produits Intel 10 nm. Il parcourt ces processus plus en détail que ce que vous obtenez généralement d’une vidéo de marketing de haut niveau et montre certaines des étapes de fabrication spécifiques qui ont lieu de la boule de silicium au produit fini.

Il existe également des données supplémentaires sur Contact over Active Gate et la façon dont les étapes de fabrication de ce processus entrent dans la fabrication des semi-conducteurs d’Intel. Certaines des étapes illustrées ici, comme les conteneurs automatisés déplaçant le produit ici et là sans la nécessité d’une intervention humaine à l’aide de FOUPS (Front Opening Unified Pods), font écho à ce que j’ai vu lorsque j’ai visité GlobalFoundries il y a plusieurs années, juste avant que cette société n’annonce qu’elle le ferait. quitter le bord d’attaque.

Intel lance la méthode de fabrication des transistors discutée en se référant à la technologie des transistors à grille dernière, qui a fait ses débuts il y a près d’une décennie au nœud 28 nm. À l’époque, la discussion était de savoir si TSMC / Intel aurait un avantage avec la dernière porte à ce nœud, ou si l’approche de la première porte défendue par GlobalFoundries et IBM serait plus efficace. L’historique et les volumes d’expédition ont validé de manière décisive le modèle de la dernière porte.

De là, la vidéo passe du temps à discuter à la fois des FinFET et de Contact Over Active Gate (COAG), la nouvelle technologie qu’Intel a introduite à 10 nm pour réduire la taille de la puce sans rétrécir d’autres aspects du nœud.

Selon les rumeurs, COAG serait l’une des principales raisons pour lesquelles Intel a eu des problèmes avec le 10 nm, en raison de la difficulté intrinsèque à réduire cet aspect de la conception des transistors sans nuire à d’autres aspects de la puce. Le processus repose sur une diffusion auto-alignée pour former un contact étroit. COAG aurait limité la mise à l’échelle d’Intel, la technologie fonctionnant à faible performance / faible puissance ou haute performance / très haute puissance, mais pas pour beaucoup entre les deux. Ces rapports datent de plus d’un an maintenant, mais Intel n’a toujours rien dit sur l’utilisation de 10 nm pour les puces de bureau, uniquement pour les serveurs et les ordinateurs portables.

Là encore, les puces bas de gamme de Cooper Lake viennent également d’être annulées, ce qui implique que 10 nm peuvent avoir tourné un coin sur certains de ses problèmes de 10 nm (ou, alternativement, que la société prévoit une réduction drastique de la demande en raison du coronavirus). Pour l’instant, il est difficile de démêler, mais si vous recherchez quelque chose qui n’est pas lié au coronavirus mais qui implique toujours une action physique à chaud à l’échelle nanométrique, une vidéo de 10 nm est loin d’être la pire façon de passer le temps.

