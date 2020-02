Intelsat à FCC: l’alliance C-Band est morte, nous méritons plus d’argent

WASHINGTON – Intelsat, le 19 février, a exhorté la FCC à accorder à la société au moins 1 milliard de dollars de plus de 9,7 milliards de dollars en compensation proposée pour la compensation du spectre en bande C pour les réseaux 5G et de traiter l’Alliance C-Band Intelsat formée avec ses rivaux SES et Telesat essentiellement mort.

Intelsat a déclaré qu’elle avait plus de revenus en bande C, d’utilisation de la capacité et d’antennes paraboliques en service sur le continent américain que tout autre opérateur, et qu’elle méritait donc de 5,8 milliards à 6,5 milliards de dollars de paiements de compensation accélérée au lieu des 4,85 milliards de dollars proposés par les États-Unis. Plan proposé par la Federal Communications Commission.

Le gambit solo de la société, qui a été vivement critiqué par SES et approuvé par les investisseurs, a suivi un jour après que le fonds spéculatif Appaloosa de Short Hills, New Jersey, ait pris une participation de 7,4% dans Intelsat dans le but exprès d’obliger la société à exiger plus de compensation. paiements de la FCC.

Appaloosa a déclaré que l’ordonnance de la FCC, qui réaffecterait 280 mégahertz du spectre de la bande C du satellite pour la 5G, n’accorde à Intelsat qu’une “compensation symbolique” pour le spectre de grande valeur tout en surchargeant l’opérateur de satellites criblé de dettes de coûts qu’il ne pourrait pas financer .

Sans de meilleures conditions, Appaloosa a déclaré que sa conviction est qu’Intelsat “n’a pas d’autre choix que de recourir à la faillite et aux litiges afin de protéger les précieux droits de licence d’Intelsat contre une modification illégale.”

Lors d’un appel aux résultats le 20 février, le PDG d’Intelsat, Steve Spengler, n’a fait aucune mention de l’investissement d’Appaloosa, mais a défendu la décision de l’opérateur du satellite de faire pression unilatéralement sur la FCC.

«Il était très clair que la FCC traitait chaque opérateur de satellite individuellement» à la suite de son projet de plan en bande C publié le 7 février, a déclaré Spengler. “Par conséquent, nous pensons qu’il était logique que chaque entreprise réagisse de son propre point de vue une fois que la FCC a changé cette orientation.”

Trois commissaires de la FCC sur cinq ont exprimé leur soutien précoce au plan de la bande C, indiquant un soutien suffisant pour passer lors du vote le 28 février. Mais c’était avant qu’Intelsat ne déclare l’Alliance de la bande C, il a dirigé la création de la défunte.

Dans sa lettre du 19 février, Intelsat a déclaré que l’ordonnance de la FCC “devrait refléter qu’il n’y aura pas d’alliance C-Band à l’avenir”.

“Lorsque le projet d’ordonnance traite l’Alliance C-Band comme une entité unique, il devrait plutôt traiter Intelsat, SES et Telesat comme des entreprises individuelles”, a écrit Intelsat.

Le 20 février, SES a publié une réponse fulgurante, affirmant l’importance de l’Alliance C-Band, mais menaçant également de travailler sans, et peut-être de poursuivre Intelsat.

“SES est déçu par la tentative d’Intelsat à la onzième heure de renoncer à ses engagements envers d’autres [C-Band Alliance] membres et la Commission au cours de cette procédure, afin de contribuer à une tentative transparente et flagrante de capturer une plus grande part des paiements de réinstallation accélérés proposés », a déclaré SES.

SES est le deuxième plus grand membre de l’Alliance C-Band et est éligible à recevoir 4 milliards de dollars en paiements de compensation accélérée du spectre par le biais de la vente aux enchères en bande C prévue par la FCC.

“Ayant travaillé en collaboration pendant une longue période sur ce projet, ce changement de direction soudain et récent d’Intelsat est à la fois décevant et non conforme à la loi”, a déclaré SES, ajoutant qu’il “tiendra Intelsat responsable de ses engagements”.

SES n’a pas précisé quels étaient ces engagements, bien qu’Intelsat et SES aient travaillé ensemble pour établir conjointement des stations de commande et de contrôle aux États-Unis pour leurs satellites. Intelsat a déclaré à la FCC qu’elle souhaitait désormais des passerelles distinctes.

Lynette Simmons, porte-parole de Télésat, a déclaré que la société ne ferait aucun commentaire sur les actions d’Intelsat ni sur la réplique de SES.

L’Alliance C-Band a commencé à s’effilocher en septembre lorsque Eutelsat Communications de Paris a quitté le groupe en raison de désaccords internes avec d’autres membres.

Les actions d’Intelsat bondissent sur l’actualité

Actions d’Intelsat, à 4,38 $ par action à 13 h 00. Eastern, est en hausse de plus de 25% par rapport à son niveau de négociation la semaine dernière, une poussée qui, selon l’analyste Chris Quilty, reflète l’optimisme des investisseurs quant à la participation d’Appaloosa.

“Les investisseurs ont pris à cœur cette lettre qu’il pourrait y avoir des avantages qui pourraient être négociés à partir de l’ordonnance de la FCC”, a-t-il déclaré.

Cet optimisme a éclipsé les problèmes financiers d’Intelsat en 2019.

Intelsat a annoncé le 20 février une perte de 913,6 millions de dollars sur des revenus de 2,06 milliards de dollars pour 2019. L’entreprise prévoit des revenus de 1,98 milliard à 1,93 milliard de dollars pour 2020.

David Tolley, directeur financier d’Intelsat, a déclaré que les revenus de 2020 seront probablement inférieurs de 3,5% à ceux de 2019 en raison d’une tendance continue de renouvellements de capacité à prix moins élevés et de pertes de clients. Moins de clients de télédiffusion entraîneront la majeure partie de la baisse, a-t-il déclaré, ajoutant que la firme s’attend à des pertes plus faibles dans les services à large bande d’entreprise. La mobilité par satellite, qui comprend le service à large bande pour les avions et les bateaux, devrait croître à des taux à deux chiffres, et les revenus des clients du gouvernement devraient rester stables, a-t-il déclaré.

Intelsat prévoit cinq nouveaux satellites jusqu’en 2022, dont le Galaxy-30 Northrop Grumman déjà commandé est en construction et l’Intelsat-40e en construction chez Maxar Technologies. Les trois autres sont activement en compétition, a déclaré Tolley.

“Ces trois satellites devraient être les oiseaux fondateurs de la prochaine génération de notre flotte Epic”, a-t-il déclaré. “Ces satellites seront définis par logiciel.”

Tolley a déclaré que les trois satellites définis par logiciel auront un coût par bit inférieur à celui des satellites antérieurs et pourront adapter la capacité de manière à ce que moins de «brins» couvrent les zones sans clients.

Le carnet de commandes d’Intelsat s’élevait à 7 milliards de dollars et la dette totale à 14,7 milliards de dollars au 31 décembre 2019. Intelsat a plus de 800 millions de dollars en espèces non affectées et ne s’inquiète pas de sa prochaine échéance, une tranche de 421 millions de dollars due en juin 2021. , A déclaré Tolley.