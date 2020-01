Introduction des étiquettes de nom de l’US Space Force pour les uniformes de combat des aviateurs

Les membres de la Force spatiale porteront un drapeau en couleur sur le bras gauche, tandis que les membres de l’US Air Force porteront un drapeau brun épicé sur le bras droit.

WASHINGTON – L’US Space Force a révélé vendredi les plaques signalétiques que les aviateurs affectés à la Space Force porteront sur leurs uniformes utilitaires existants.

Une photo publiée tard vendredi soir sur le compte Twitter officiel de l’US Space Force montre une étiquette bleue US SPACE FORCE sur un uniforme de combat de camouflage. Les aviateurs qui sont affectés à la Force spatiale porteront les plaques signalétiques sur l’uniforme de combat fabriqué avec le même motif de camouflage actuellement utilisé par l’US Air Force et l’armée américaine.

La photo montre également un drapeau en couleur sur le bras gauche, qui serait unique à la Force spatiale, car les aviateurs portent un drapeau brun épicé sur le bras droit.

Le message Twitter de l’US Space Force a immédiatement fait sensation sur Internet, suscitant des milliers de réactions, notamment des éloges, des moqueries et des critiques. Un intervenant a demandé pourquoi les membres de la Force spatiale devraient porter un camouflage dans l’espace.

La réponse de l’US Space Force: «Nous ne le faisons pas. Les opérateurs spatiaux sont sur le terrain, sur Terre, travaillant avec des partenaires communs tels que @usairforce et @USArmy. D’où l’utilisation de leur uniforme. “

Environ 16000 aviateurs qui travaillaient pour l’US Air Force Space Command ont été affectés à l’US Space Force, mais seul le chef des opérations spatiales, le général John Raymond, est officiellement devenu membre du nouveau service. Tous les autres aviateurs devront passer par un processus de transfert pour quitter officiellement l’Air Force et être réenrôlés ou remis en service dans la Force spatiale. Les civils affectés à la Force spatiale resteront des employés du Département de la Force aérienne.

Nouveau sceau de service

Dans une interview accordée le 16 janvier à SpaceNews, Raymond a déclaré que les équipes de planification de la Force spatiale travaillaient sur de nouveaux modèles uniformes, le logo et le sceau de la Force spatiale. Les détails ont été communiqués le 15 janvier au président Trump lors d’une réunion à la Maison Blanche par Raymond et le secrétaire à la Défense Mark Esper. Raymond a dit qu’il y avait «une très bonne conversation» avec le président, mais n’a pas donné de détails.

Selon des sources, Trump a approuvé la conception d’un sceau Space Force et il sera probablement révélé sur Twitter bientôt, peut-être par Trump lui-même.

Offres d’emploi Space Force

La Force spatiale a publié plusieurs offres d’emploi pour des civils sur USAjobs.gov

Les ouvertures publiées la semaine dernière sont destinées aux analystes de recherche et aux gestionnaires de programme dans des domaines tels que la dissuasion stratégique de la Force spatiale, l’élaboration et la planification d’une structure de force totale, la formulation de plans et de politiques pour les opérations spatiales, le commandement et le contrôle spatiaux, la supériorité spatiale et les programmes d’accès spécial soutenant la US Space Force.

«La Loi sur l’autorisation de la Défense nationale pour l’exercice 2020 a approuvé une nouvelle Force spatiale indépendante au sein du Département de l’Air Force. L’US Space Force est un service militaire qui organise, forme et équipe les forces spatiales afin de protéger les intérêts américains et alliés dans l’espace et de fournir des capacités spatiales à la force interarmées », explique USAJobs. «Cette nouvelle branche militaire prend forme et recrute!»