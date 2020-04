Intuitive Machines choisit un site d’atterrissage pour la mission CLPS

WASHINGTON – Intuitive Machines a identifié un site d’atterrissage pour une mission d’atterrisseur lunaire commercial l’année prochaine qui transportera des charges utiles de la NASA et d’autres clients.

La société basée à Houston a annoncé le 13 avril que sa mission d’atterrisseur IM-1, dont le lancement est prévu en octobre 2021, atterrirait près d’une vallée appelée Vallis Schröteri à Oceanus Procellarum, ou Ocean of Storms. Cette vallée, ou rainure, est la plus grande de la lune, et était considérée par la NASA comme site d’atterrissage pour la mission Apollo 18 avant l’annulation de cette mission.

Dans cette région, la société a déclaré avoir trouvé un site d’atterrissage souhaitable, à 200 mètres de diamètre, pour son atterrisseur. Des images du site d’atterrissage de Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA montrent que ce site est plat et dépourvu de gros cratères ou de roches qui pourraient constituer un danger pour l’atterrisseur. Il aura également une lumière solaire abondante tout au long de la journée lunaire, qui dure 14 jours terrestres.

“Ce type d’évaluation de l’atterrissage lunaire n’a pas été effectué depuis la mission Apollo de 1972”, a expliqué Steve Altemus, président et chef de la direction d’Intuitive Machines, dans un communiqué de la société. «L’énorme effort que notre équipe a déployé pour caractériser pleinement notre approche de descente, les options de site d’atterrissage et les conditions d’éclairage pour assurer le succès de la mission est une tâche primordiale requise pour remplir nos obligations envers nos clients privés de charge utile et la NASA.»

Intuitive Machines était l’une des neuf sociétés sélectionnées par la NASA pour son programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) en novembre 2018, éligible à concourir pour des ordres de tâches pour transporter des charges utiles à la surface lunaire. La société a remporté l’une des premières commandes de tâches concurrencées par la NASA en mai 2019.

Au moment de l’annonce, la société a déclaré qu’elle prévoyait d’envoyer l’atterrisseur à Oceanus Procellarum ou à Mare Serenitatis, avec un lancement prévu pour juillet 2021. Le porte-parole de la société, Josh Marshall, a déclaré le 13 avril que la société avait repoussé le lancement de trois mois pour atténuer les risques. l’effet d’une protestation déposée par une autre société de CLPS, Deep Space Systems, à ce prix. Cette protestation a ensuite été rejetée par le Government Accountability Office.

L’atterrisseur IM-1 lancera sur un SpaceX Falcon 9 dans le cadre d’un contrat de lancement annoncé par les sociétés en octobre 2019. Intuitive Machines a déclaré dans son annonce sur le site d’atterrissage qu’elles avaient ciblé une journée spécifique pour le lancement: le 11 octobre 2021.

La mission IM-1 transporte cinq charges utiles fournies par la NASA dans le cadre de l’ordre de travail CLPS, ainsi qu’un ensemble non spécifié de charges utiles commerciales. Marshall a déclaré que la mission de l’atterrisseur était entièrement réservée et que la société allait annoncer ses accords commerciaux «sous peu».

Astrobotic, qui a également reçu un ordre de mission CLPS en mai 2019, poursuit les travaux sur son atterrisseur Peregrine, dont le lancement est prévu en 2021 sur le premier vol de la fusée Vulcan de United Launch Alliance. Astrobotic a déclaré au moment où elle a remporté l’ordre de mission qu’elle prévoyait d’envoyer l’atterrisseur à Lacus Mortis, une plaine volcanique dans le quadrant nord-est du côté proche de la lune. La compagnie a confirmé le 13 avril qu’il restait le site d’atterrissage prévu pour la mission.

La NASA a attribué un troisième ordre de mission CLPS le 8 avril à Masten Space Systems pour transporter un ensemble de charges utiles dans la région polaire sud de la lune en 2022. Sean Mahoney, directeur général de Masten, a déclaré dans une interview que la société avait un site d’atterrissage de référence pour la mission, mais sera ouvert à le changer en fonction des besoins de la NASA et d’autres charges utiles qui voleront sur la mission.

“Maintenant, nous pouvons travailler avec les principaux chercheurs et voir s’il existe une autre meilleure option qui obtiendra de meilleures données scientifiques et de meilleurs résultats”, a-t-il déclaré. “Nous avons un site d’atterrissage que nous pouvons utiliser, et nous serons en mesure d’itérer à partir de là.”