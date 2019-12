Jadis réputé, le “ tueur '' de Tesla, VW ID.3 quitte la ligne sans logiciel complet: rapport

La Volkswagen ID.3, première étape du géant automobile allemand dans ses efforts pour embrasser un avenir entièrement électrique, est officiellement entrée en production le mois dernier. Malgré cela, les rapports des médias commerciaux allemands indiquent que l'ID.3 en cours de construction aujourd'hui sort de l'usine sans architecture logicielle complète.

Selon un rapport de Manager Magazin, l’absence de logiciel complet dans l’ID.3 est due aux «problèmes logiciels massifs» que rencontrent les développeurs de la société. En conséquence, les unités ID.3 qui ont été produites jusqu'à présent seraient stationnées dans des parkings spécialement loués, où elles attendent l'installation de nouveaux logiciels. Ce système devrait être adopté pour les 10 000 premiers ID.3 produits.

Une deuxième vague de Volkswagen ID.3, qui devrait correspondre à plus de 20 000 unités, devrait être retravaillée. Ces véhicules, contrairement aux 10 000 unités qui les ont précédés, devraient être installés avec le dernier logiciel de Volkswagen via des mises à jour «over-the-air». Il s'agit d'un saut assez ambitieux, mais il est plus que possible compte tenu du fait que le constructeur automobile américain Tesla adopte un modèle en direct depuis des années.

Il fut un temps où le terme "Tesla Killer" était un mot-clé chaud parmi les critiques du constructeur automobile basé dans la Silicon Valley. Parmi eux, l'ID.3, avec son prix et sa taille abordables, a été salué comme un «tueur» potentiel du Tesla Model 3. Le fait que l'ID.3 provenait de l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde a été considéré comme un élément clé bord contre le véhicule de la Silicon Valley.

Pourtant, à l'instar des autres véhicules électriques des constructeurs OEM précédents comme la Jaguar I-PACE et l'Audi e-tron, l'ID.3 semble en fait embourbé par des détails sur lesquels les constructeurs automobiles traditionnels ne sont tout simplement pas très bons. Parmi ceux-ci, il y a les logiciels, ce que le PDG de Tesla, Elon Musk, a noté comme un problème pour les constructeurs automobiles traditionnels.

Cela dit, Musk a montré un soutien important pour Volkswagen et ses initiatives en matière de voitures électriques. L'ID.3 n'est que le premier véhicule de son kit de voiture électrique modulaire MEB, ce qui signifie que plusieurs autres véhicules électriques arriveront dans le pipeline dans un avenir proche. C'est quelque chose sur lequel le PDG de VW, Herbert Diess, est très particulier.

Alors que Volkswagen est actuellement aux prises avec le logiciel de l'ID.3, le constructeur automobile allemand compte éventuellement vendre son architecture logicielle à ses concurrents. Ce serait une excellente idée pour Volkswagen, mais il faudrait d'abord s'assurer que son logiciel fonctionne parfaitement pour ses propres voitures électriques.