Jeff Bezos et Satya Nadella rejoignent des groupes industriels du coronavirus à la Maison Blanche – .

Le PDG d’Amazon Jeff Bezos et le président Donald Trump ne sont pas exactement les meilleurs amis, mais cela n’a pas empêché la Maison Blanche d’inclure l’individu le plus riche du monde sur une liste de leaders de l’industrie travaillant avec Trump pour provoquer un «grand renouveau économique américain». . “

Bezos, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le PDG de Starbucks, Kevin Johnson, font partie des groupes industriels créés cette semaine pour faire face aux impacts économiques de l’épidémie de coronavirus, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué mardi soir.

Nadella et Bezos font partie du groupe technologique, aux côtés des PDG d’Apple, Facebook, Google, IBM, Intel, Oracle, Salesforce et d’autres grandes sociétés. Johnson est cotée avec un groupe différent, se concentrant sur l’industrie des aliments et des boissons.

Il y a plus de 200 représentants au sein d’équipes sectorielles, allant des cadres de l’industrie des soins de santé aux cadres sportifs et «leaders d’opinion», y compris l’économiste goutte à goutte Art Laffer.

“Ces groupes bipartites de dirigeants américains travailleront avec la Maison Blanche pour tracer la voie à suivre vers un avenir de prospérité américaine sans précédent”, a déclaré la Maison Blanche.

Bezos est un cas intéressant, en raison de ses frictions de longue date avec Trump. Le président s’est moqué du milliardaire sous le nom de «Jeff Bozo» et a qualifié le journal qu’il possède, le Washington Post, de «machine de propagande pour Amazon». Après avoir surmonté un barrage pré-électoral de critiques, Bezos a plaisanté en disant qu’il serait prêt à faire un tour dans l’espace avec Trump, gracieuseté de son entreprise spatiale Blue Origin.

Il y avait des indices que le statut de Bezos en tant que membre de l’équipe de relance était en mutation mardi: il a d’abord été répertorié comme faisant partie du groupe de l’industrie du commerce de détail, mais il est passé au groupe de l’industrie technologique sur la liste mise à jour de la Maison Blanche.

Un autre cas intéressant est Elon Musk, le PDG milliardaire de SpaceX et Tesla. En 2017, Musk a quitté les conseils consultatifs de la Maison Blanche en raison de son désaccord avec la décision de Trump de se retirer de l’accord de Paris sur le climat. “Le changement climatique est réel”, a tweeté Musk à l’époque. “Quitter Paris n’est pas bon pour l’Amérique ou le monde.”

Cette semaine, cependant, Musk a été répertorié comme membre du groupe industriel de la Maison Blanche, aux côtés de dirigeants de Ford, GM, Fiat Chrysler et d’autres sociétés. (Pour ce que ça vaut, Boeing n’est pas représenté sur la liste, bien que Lockheed Martin et Northrop Grumman le soient.)

Trump a discuté avec les membres des groupes lors d’une série de conférences téléphoniques aujourd’hui, et le principal point à l’ordre du jour était de discuter du processus de relance de l’économie du pays après les revers causés par l’épidémie mondiale de coronavirus.

Le président aurait fait pression pour que les directives concernant le séjour à domicile soient assouplies début mai. Le week-end dernier, Trump a déclaré que déterminer le moment de lever les restrictions à la mobilité serait “la décision la plus difficile que j’aie jamais prise”, même s’il a reconnu plus tard que les décisions État par État relevaient en fait des gouverneurs du pays.

La première téléconférence d’aujourd’hui était prévue avec des dirigeants des secteurs bancaire, des services financiers, de l’alimentation et des boissons, de l’hôtellerie et de la vente au détail. Après cette session, le Wall Street Journal a rapporté que les dirigeants avaient déclaré à Trump que l’administration devait augmenter considérablement la disponibilité des tests de coronavirus avant que le public soit suffisamment confiant pour retourner sur les lieux de travail, les magasins et les restaurants. Le Journal a basé son rapport sur des comptes de sources anonymes qui connaissaient la session.

Lors du briefing sur le coronavirus de la Maison Blanche cet après-midi, Trump a déclaré que les dirigeants avaient fourni “des commentaires extrêmement productifs sur la façon de redémarrer notre économie en toute sécurité”.

“Nous avons parlé à beaucoup de gens très, très intelligents, les plus hauts de la haute technologie”, a déclaré Trump, sans nommer de noms. “Le niveau de QI de certains de ces appels était à peu près le plus élevé que vous ayez jamais vu lors d’un appel téléphonique, je peux vous le dire.”

Trump a déclaré que des directives révisées pour la distanciation sociale et d’autres restrictions seraient annoncées lors d’une conférence de presse jeudi. Lui et d’autres responsables ont indiqué que les recommandations pouvaient varier d’un État à l’autre, selon le nombre de cas de COVID-19 signalés.

«Nous pensons que certains États peuvent réellement s’ouvrir avant la date limite du 1er mai», a déclaré Trump. «Je pense que ce sera une période très excitante, en effet. Les gouverneurs l’attendent avec impatience, ils se mettent à ronger les dents pour commencer. »

Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, a noté que neuf États ont signalé moins de 1 000 cas de COVID-19. Selon le tableau de bord COVID-19 faisant autorité de l’Université Johns Hopkins, ces neuf États sont l’Alaska, Hawaï, le Maine, le Montana, le Nebraska, le Dakota du Nord, le Vermont, la Virginie-Occidentale et le Wyoming.