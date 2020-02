Jeff Bezos lance un Fonds de la Terre de 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique – .

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, prend la parole aux Amazon Spheres en 2018. (. Photo / Kurt Schlosser)

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré qu’il lançait un fonds Bezos Earth de 10 milliards de dollars qui accordera des subventions visant à lutter contre le changement climatique – une décision qui intervient moins d’un mois après que des centaines d’employés d’Amazon aient critiqué ce qu’ils considéraient comme le faible engagement de l’entreprise à s’attaquer au problème.

Bezos, qui est la personne la plus riche du monde avec une valeur nette estimée à près de 130 milliards de dollars, a dévoilé son initiative philanthropique dans une publication Instagram.

“Le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète”, a-t-il écrit. «Je veux travailler aux côtés d’autres à la fois pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous.»

Il a déclaré que les premières subventions aux scientifiques, aux militants et aux organisations non gouvernementales seraient accordées cet été.

Au fur et à mesure que la fortune de Bezos en Amazonie a grandi, il y a eu de plus en plus de questions sur son approche de la philanthropie. En 2017, il a sollicité des suggestions de stratégies philanthropiques – et a poursuivi en 2018 avec l’annonce d’un fonds Day One de 2 milliards de dollars pour promouvoir les innovations dans l’éducation préscolaire et le logement abordable.

En plus de ses dons philanthropiques, Jeff Bezos a investi des milliards de dollars dans des projets allant de son effort spatial Blue Origin à l’horloge 10000 ans au Texas.

L’année dernière, après le divorce de MacKenzie Bezos, MacKenzie a annoncé son engagement envers le Giving Pledge, qui appelle les bienfaiteurs à donner la moitié de leur fortune au cours de leur vie. Jeff Bezos n’a pas encore signé l’engagement. Il y a quelques semaines, cependant, il a vendu pour 4 milliards de dollars de son stock d’Amazon – et certains revenus pourraient être reversés au Bezos Earth Fund.

Depuis des années, les militants du climat à l’intérieur et à l’extérieur d’Amazon ont exhorté la société à accélérer ses objectifs de développement durable, à devenir neutre en carbone d’ici 2030 et à mettre fin aux contrats d’informatique en nuage avec les sociétés de combustibles fossiles.

Il y a un mois, Microsoft a annoncé une initiative environnementale de grande envergure qui inclut un engagement à devenir carbone négatif d’ici 2030. L’annonce de Bezos suggère que son action climatique sera davantage une croisade personnelle. Nous devons maintenant voir si cela suffit pour les critiques climatiques d’Amazon.