Jet à haute énergie dynamitant hors du trou noir capturé dans une image étonnante

La dernière fois que nous avons entendu le Event Horizon Telescope (EHT), l’équipe venait de marquer l’histoire en produisant la toute première image d’un trou noir. Maintenant, l’EHT a tourné son attention vers un trou noir plus éloigné. Celui-ci a un jet de matériau relativiste de haute énergie pointé droit sur la Terre, et l’EHT a capturé cette fonctionnalité étonnante pour la postérité.

La photo EHT de renommée mondiale de 2017 présentait le trou noir supermassif au cœur de M87, une galaxie à environ 55 millions d’années-lumière. La nouvelle observation se concentre sur une galaxie connue sous le nom de 3C279, à 5 milliards d’années-lumière de la Terre. C’est incroyable que nous puissions voir quoi que ce soit à cette distance, et encore moins avec autant de détails. 3C279 est ce qu’on appelle une galaxie active car le trou noir en son centre génère plus d’énergie que le reste de la galaxie combinée. Plus précisément, c’est un blazar. C’est un trou noir qui jette un jet de matière et d’énergie pointé sur la Terre.

Nous n’avons jamais pu observer les émissions d’un blazar avec autant de détails, mais grâce à la conception unique de l’EHT. Ce n’est pas seulement un télescope unique, mais plutôt un effort combiné de nombreux radiotélescopes à travers le monde, y compris le grand réseau millimétrique d’Atacama, le télescope James Clerk Maxwell et d’autres. L’EHT peut résoudre des détails aussi petits que 0,4 année-lumière, ce qui est incroyable lorsque vous parlez de quelque 5 milliards d’années-lumière. L’image ci-dessus montre deux rendus de télescope individuels à gauche et la version EHT combinée à droite.

Cette image n’est pas tout à fait ce que l’équipe attendait. Les deux gouttes représentent les émissions radio du blazar; celui du haut est plus proche du trou noir lui-même, et celui du bas est plus éloigné. La partie supérieure est allongée perpendiculairement au reste du jet, ce qui en un mot est bizarre. Ces taches devraient être alignées, ou du moins la plupart des scientifiques s’attendaient à ce qu’elles le soient. Le fait qu’ils ne puissent pas nous en dire beaucoup sur les forces à l’origine des émissions.

L’équipe a quelques hypothèses pour expliquer les résultats inattendus. Le jet pourrait avoir un léger pli. Le jet n’est qu’à 2 degrés d’une trajectoire vers la Terre, donc même un petit virage pourrait provoquer ce motif inhabituel. Il est également possible que le champ magnétique intense du blazar ait fait que le jet prenne une forme hélicoïdale ou en spirale. C’est une possibilité beaucoup plus intéressante, mais il faudra plus d’observations pour en être certain.

