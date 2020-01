Joyeux 10e, iPad: Steven Sinofsky réfléchit sur la perspective de Microsoft

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Aujourd’hui est le 10e anniversaire du dévoilement de l’iPad d’Apple et le début d’un changement massif dans l’informatique personnelle. L’iPhone avait déjà un impact énorme – 2010, à ma connaissance, était le premier territoire «Il y a une application pour ça», mais cela n’affectait pas les ventes de PC. L’ancien responsable du développement Windows de Microsoft, Steven Sinofsky, a écrit un long fil Twitter expliquant comment Microsoft pensait le marché des tablettes et pourquoi l’iPad était un tel coup de foudre.

1 / L’annonce il y a 10 ans aujourd’hui de l’iPad “magique” a clairement marqué un tournant dans l’informatique. Il était censé être le «prochain» ordinateur. Pour moi, gérer Windows, quelques semaines seulement après le lancement de la «dernière création» de Microsoft, Windows 7, était un défi autant que magique. pic.twitter.com/wokHfyM5Qk

Ce sont les tablettes, pas les smartphones, qui ont cannibalisé le marché des PC, comme le montre le graphique ci-dessous:

Avant l’iPhone, la croissance des smartphones était tirée par des sociétés comme RIM. À la fin de 2009, iOS et Android étaient sur le marché et se développaient rapidement, et le marché des PC se développait juste à côté d’eux. Même au plus profond de la Grande Récession, le marché des PC a encore augmenté de 6%. 2010 elle-même a été une année de forte croissance pour l’industrie, en partie grâce à une très bonne réception pour Windows 7. En 2011, cependant, la croissance était tombée à un anémique de 4%. L’industrie s’est contractée chaque année de 2012 à 2018 et n’a augmenté à nouveau que légèrement en 2019.

Alors pourquoi Microsoft a-t-il manqué de manière critique dans cet espace? Parce qu’il cherchait l’inspiration au mauvais endroit. Les efforts de Microsoft avec les ordinateurs de type tablette remontent à des décennies, mais du côté PC de l’industrie, tout le monde pensait que ces ordinateurs devaient être productifs, avec des claviers ou des stylets et une interface utilisateur conçue pour préserver ces capacités. En 2009 – 2010, Intel parlait des MID – Mobile Internet Devices – comme de l’avenir de l’informatique. Lorsque les journalistes ont réfléchi à ce qu’Apple devait faire pour contester les netbooks, ils ont envisagé un netbook Mac.

3 / Le succès de l’iPhone (140 000 applis et téléchargements 3B annoncés ce jour-là) nous a aveuglés chez Microsoft quant à la direction d’Apple. Des rumeurs sans fin sur la tablette d’Apple * visiblement * signifiaient un ordinateur à stylet basé sur Mac. Pourquoi pas? L’industrie a poursuivi cela pendant 20 ans. C’était notre contexte. pic.twitter.com/s8v0SoUeqo

Steve Jobs avait autre chose en tête.

Échec de MIDmarket

Le problème avec les netbooks Atom était qu’Intel ne voulait pas vraiment les fabriquer. Certains d’entre vous se souviennent peut-être que la société a en fait connu des pénuries de production après le début de la livraison d’Atom, car elle n’avait pas alloué suffisamment d’espace de production pour répondre à la demande. La raison pour laquelle Intel était réticent à nourrir la bête des netbooks était que les netbooks n’avaient jamais été le but d’Atom en premier lieu. Atom était le processeur qu’Intel allait utiliser pour les MID de nouvelle génération, pas les ordinateurs portables ultra bas de gamme. Le succès du marché des netbooks était une erreur. Sinofsky l’admet:

7 / “Ordinateurs portables bon marché”… de mon perchoir, c’était une bonne chose. Je veux dire que _inexpensive_ était un meilleur mot. Mais nous savions que les Netbooks (et ATOM) étaient vraiment juste un moyen d’utiliser les efforts difficiles pour faire de la basse consommation , sans ventilateur, puces Intel pour téléphones. Un démontage brutal de 40 millions d’unités. pic.twitter.com/wDzwM7wzhd

Ceci est un exemple de la façon dont l’industrie du PC est devenue la proie de la pensée collective sans même s’en rendre compte. Comme beaucoup d’autres experts et journalistes, j’ai rejeté l’idée que l’iPad menacerait le marché des PC. Alors que je pensais que les tablettes prendraient absolument une part de marché, je pensais qu’elles existeraient aux côtés des PC sans cannibaliser considérablement le marché des PC. Quand j’ai regardé une tablette, j’ai vu un ordinateur portable avec la partie la plus utile coupée. Les MID n’étaient pas encore suffisamment puissants ou capables pour être attractifs, et Intel se battait clairement pour les faire décoller via des projets comme Moblin et MeeGo.

9 / Il n’y avait pas de stylet … pas de stylo. Comment pourrait-on contribuer ou être PRODUCTIF? Les cerveaux des PC étaient tellement liés à une alternative au clavier, à la souris et au stylet que l’idée d’être productif sans ceux-ci semblait fantaisiste. Également en veille instantanée, pas de virus, rotatif, qualité maintenue dans le temps…

Ceux d’entre nous qui utilisent des ordinateurs portables pour produire du contenu se sont concentrés sur ce que l’iPad ne pouvait pas faire. Les clients se sont concentrés sur ce qu’il pouvait faire – et il s’est avéré que même si l’iPad ne pouvait pas faire grand-chose, il a fait ce qu’il faisait plutôt bien. Les gens ont aimé. À ce jour, Apple détient une part beaucoup plus importante du marché des tablettes (en pourcentage) que celle du téléphone – entre 30 et 38 pour cent pour les tablettes, selon le trimestre, contre 14 à 18 pour cent pour les téléphones. Contrairement aux téléphones, où plusieurs entreprises rivalisent encore pour lancer des concurrents Android haut de gamme, vous n’entendez pas beaucoup parler des tablettes Android premium ces jours-ci.

Si je devais choisir quel produit Apple a eu le plus d’impact sur l’industrie dans son ensemble, je dirais l’iPhone. Si je devais choisir lequel des deux avait le plus d’impact sur les PC, plus précisément, ce serait l’iPad, haut la main. Il n’y a aucune preuve que les gens ont remplacé l’achat de nouveaux ordinateurs portables par des smartphones, mais une grande partie du marché a définitivement remplacé les ordinateurs portables par des tablettes. Apple n’a pas encore été en mesure de convaincre le marché dans son ensemble que l’iPad Pro devrait être considéré comme un remplacement complet pour un ordinateur portable, mais il a définitivement drainé des dizaines de millions de ventes de PC dans un nouveau segment de marché. Le fil de Sinofsky aide à expliquer pourquoi Microsoft a suivi la direction qu’il a prise avec Windows 8, même si cette direction s’est avérée être un désastre.

