Jusqu’à 2500 $ de rabais, ces ordinateurs de bureau Dell et Apple d’occasion sont un énorme vol

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous aimons nos smartphones. Nous aimons nos tablettes. Nous adorons nos ordinateurs portables. Mais pour une seconde, jetons un peu d’amour à ce cheval de bataille souvent oublié du monde de la technologie: le fidèle ordinateur de bureau. Dites ce que vous pensez de ces cousins ​​plus petits et plus mobiles, mais il y a juste quelques emplois qui nécessitent de se cacher dans une chaise à un bureau et de libérer une grosse boîte de coqueluche alimentée par RAM sur un projet numérique.

Qui va le faire? Toi, iPhone? Vous, Galaxy Tab?

Non, ce sera votre vieux copain, le bureau. Et en ce moment, vous pouvez économiser jusqu’à des centaines de dollars sur 10 options d’ordinateurs de bureau remis à neuf extrêmement dignes pour mettre un peu de muscle dans ce prochain rapport. Vous êtes les bienvenus.

Essayez un Dell

Dell a un sérieux concurrent de bureau à considérer, avec le Dell Precision T340 (certifié remis à neuf; 439 $, à l’origine 699,99 $ neuf) avec son disque dur de 500 Go et Windows 10 pour aider à naviguer dans des tâches multi-applications même difficiles.

Apple a votre iMac ici

Pendant ce temps, de nombreux ordinateurs de bureau Apple sont également disponibles en ce moment, y compris un trio d’iMac exigeant votre attention. L’Apple iMac 27 pouces avec un clavier et une souris filaires (certifié remis à neuf; 899 $, à l’origine 999 $ neuf) n’est certainement pas en reste, balançant une puce Intel Core i5 Quad-Core à 2,9 GHz sous son capot impressionnant.

Cependant, si vous avez affaire à un espace plus petit, la taille peut être un problème. Vos options sur l’iMac 21,5 pouces plus rationalisé incluent une unité avec un processeur quadricœur Intel i3 (certifié remis à neuf; 569 $, à l’origine 649 $ neuf) et un disque dur spacieux de 500 Go; ou un avec un processeur Intel Core i3 dual-core cadencé à 3,1 GHz (certifié remis à neuf; 349 $, à l’origine 1199 $ neuf) qui est en fait une touche plus ancienne que l’autre modèle, mais c’est en fait plus de machine à une économie encore plus importante que le prix d’origine.

Think Mini

Bien sûr, si vous avez déjà un énorme téléviseur ou peut-être même un moniteur d’affichage 4K grésillant, vous devriez probablement envisager de brancher un Apple Mac Mini et de tirer. Vous avez quatre modèles entièrement reconditionnés pour vous permettre d’envisager ici, y compris un Mini avec un processeur Intel Core i5 bicœur à 1,4 GHz et 320 Go de stockage, ce qui est votre champion des prix dans la catégorie à plus de la moitié du prix (certifié remis à neuf; 399 $, à l’origine 799 $ neuf).

Cela laisse encore beaucoup de Mac Minis qui peuvent servir d’ordinateurs compacts parfaits pour gérer tous vos besoins informatiques de base à un prix beaucoup plus abordable.

Du Mac Mini à 2,3 GHz Intel Core i5 avec un disque dur de 320 Go (certifié remis à neuf; 499 $, à l’origine 600 $ neuf) à celui équipé d’un Intel Core 2 Duo (certifié remis à neuf; 349 $, à l’origine 479 $ nouveau) pour – obtenir ceci – un Mac pour moins de 250 $ (remis à neuf; 249,99 $, à l’origine 599 $ neuf), il n’y a pas une mauvaise option dans le peloton.

Ou passez Pro

Mais après toutes ces discussions, vous aimeriez probablement voir le joyau de la vente, le Mac le plus puissant et évolutif de tous les temps, le monstre Mac Pro à 3,7 GHz. Fonctionnant uniquement avec ce processeur Xeon quadricœur unique, ce modèle a des performances CPU plus rapides, plus de mémoire et un plus grand espace de stockage flash que tout autre modèle Apple de cette vente. Et juste parce qu’il a été certifié remis à neuf pour fonctionner comme neuf, il coûte 2500 $ de moins que son prix habituel de 4000 $ – seulement 1599 $.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: