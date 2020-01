JWST reste dans les temps pour son lancement en mars 2021

HONOLULU – Malgré un nombre limité de réserves de programmation restantes, la NASA et Northrop Grumman sont prudemment optimistes que le télescope spatial James Webb restera dans les délais pour son lancement en mars 2021.

Lors d’une séance de discussion sur la mission lors de la 235e réunion de l’American Astronomical Society ici le 5 janvier, Eric Smith, scientifique du programme pour JWST au siège de la NASA, a déclaré aux astronomes que le travail de test du télescope spatial géant se passait bien, même si seulement deux mois de marge reste dans le calendrier jusqu’à son lancement l’année prochaine.

“Bien que la marge de calendrier semble un peu serrée là-haut”, a-t-il déclaré, se référant à un calendrier de la mission, “nous respectons notre budget et nous prévoyons la date de préparation au lancement de mars 2021”.

Dans des interviews ici le 6 janvier, des responsables de la NASA et de Northrop Grumman, le maître d’œuvre de JWST, ont réitéré cette confiance. «La voie consiste à livrer le télescope d’ici la fin de 2020», a déclaré Scott Willoughby, vice-président et gestionnaire de programme pour JWST chez Northrop Grumman. Le télescope sera ensuite expédié des installations de Northrop, dans le sud de la Californie, à Kourou, en Guyane française, où il sera préparé pour être lancé sur une Ariane 5.

Les travailleurs remettent actuellement le télescope dans sa configuration de lancement pliée après les récents tests de déploiement, ainsi que le remplacement de deux unités électroniques sur le vaisseau spatial que les techniciens ont découvert l’année dernière avait échoué. Le vaisseau spatial subira ensuite des tests de vibration et d’acoustique pour simuler l’environnement de lancement.

Ces tests seront suivis d’une série finale de déploiements du pare-soleil du vaisseau spatial. Il y aura également des tests pour confirmer la capacité de commander le vaisseau spatial depuis le centre d’opérations de mission de JWST au Space Telescope Science Institute dans le Maryland. Cela sera suivi de la «configuration finale» du vaisseau spatial pour le préparer à l’expédition vers le site de lancement.

Willoughby a déclaré que sa confiance était basée sur le fait que la plupart des tests restants, y compris les déploiements et les tests environnementaux, ont déjà été effectués. “Tout le travail qui est prévu devant nous est très bien compris”, a-t-il déclaré. «Si tout se passe comme prévu, le calendrier est largement suffisant pour nous y rendre.»

Il a également crédité les progrès réalisés par la société sur JWST au cours de la dernière année. “2019 a été une année aussi réussie sur ce programme que vous auriez probablement pu l’imaginer dans son histoire”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est une excellente prédiction de 2020.”

Greg Robinson, directeur du programme JWST au siège de la NASA, est également optimiste quant au respect du calendrier. “J’espère que d’ici la fin de l’année, nous emmènerons ce bébé à Long Beach et le mettrons sur un bateau et l’enverrons à Kourou”, a-t-il déclaré dans une interview séparée.

Robinson a reconnu que le calendrier est la principale préoccupation de JWST à ce stade, et que le calendrier sera réévalué en mai avant la dernière série d’essais environnementaux. La NASA doit également informer l’Agence spatiale européenne environ 12 mois avant le lancement afin qu’elle puisse commencer ses préparatifs de lancement, mais Robinson a déclaré que la mise en demeure ne doit pas venir exactement un an avant le lancement, et que l’ESA est en cours tenu au courant des plans de la NASA.

L’année dernière, Tom Young, le dirigeant retraité de l’aérospatiale qui a présidé le comité d’examen indépendant qui a examiné JWST, a averti qu’il semblait que le programme consommait une marge horaire à un taux élevé. Robinson a déclaré que, depuis lors, l’utilisation de la marge horaire a diminué.

«Au cours du deuxième semestre de 2019, l’érosion du calendrier a considérablement diminué, et c’est ce qui nous donne beaucoup de confiance pour maintenir la date de lancement de mars 2021», a-t-il déclaré.

Robinson a également déclaré qu’il n’y avait «aucune préoccupation majeure» concernant le budget de la mission. JWST a reçu 423 millions de dollars dans le projet de loi de dépenses de l’exercice 2020 promulgué le mois dernier, et il a déclaré que la mission était confortablement dans son plafond de coûts révisé de 8,8 milliards de dollars.

Alors que les travaux sur l’engin spatial lui-même se poursuivent, des préparatifs sont en cours pour planifier les observations une fois dans l’espace. Le Space Telescope Science Institute, qui gérera les opérations du JWST, prévoit de lancer un appel de propositions «Cycle 1» le 23 janvier. Les propositions doivent être présentées le 1er mai, l’institut effectuant des sélections plus tard cet été.

Lors de la réunion de la mairie, les responsables de l’institut ont déclaré qu’ils s’attendaient à recevoir 1 000 à 1 600 propositions, recherchant une partie des 6 000 heures d’observation qui seront disponibles lors de cette première série d’observations. Environ 300 propositions seront sélectionnées pour le cycle 1, qui commencera une fois la mise en service de l’engin spatial terminée environ six mois après le lancement.