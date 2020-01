Kepler de la NASA aperçoit une étoile sur une planète – .

Le télescope spatial Kepler de la NASA est extrêmement bon pour repérer les allusions subtiles d’exoplanètes éloignées. Il le fait en détectant de légères baisses de la luminosité des étoiles, signalant la présence d’une ou plusieurs planètes en orbite. Kepler a repéré de nombreux nouveaux mondes au cours de sa mission, mais l’un de ses derniers pourrait être sa découverte la plus intéressante à ce jour.

Comme les chercheurs le décrivent dans un nouvel article dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society, Kepler a détecté ce qui est décrit comme une «super-explosion» centrée dans un système distant. Après une enquête plus approfondie, les astronomes ont trouvé une explication à leurs observations, et c’est carrément sauvage.

Les scientifiques pensent maintenant que le système contient deux objets principaux. Le plus grand des deux est une étoile naine blanche, tandis que le second est un nain brun seulement une fraction de la taille de son plus grand compagnon. La paire a une relation incroyablement étroite, la naine brune accomplissant une orbite de son compagnon toutes les 83 minutes.

La distance incroyablement courte entre les deux – seulement environ 250 000 miles – permet au nain blanc de faire lentement sortir du matériel de la plus petite naine brune. Le matériau aspiré par la naine blanche qui n’est pas immédiatement absorbée tourbillonne autour de lui sous la forme d’un disque d’accrétion.

“Ces systèmes nova nains ont été étudiés pendant des décennies, donc repérer quelque chose de nouveau est assez délicat”, a déclaré Ryan Ridden-Harper, qui a dirigé la recherche, dans un communiqué. “Nous voyons des disques d’accrétion partout – des étoiles nouvellement formées aux trous noirs supermassifs – il est donc important de les comprendre.”

C’est une observation remarquable, et c’est une autre plume dans le capuchon du télescope Kepler et de son équipe scientifique.

Source de l’image: NASA et L. Hustak

