Kinéis lève 100 millions d’euros pour construire et lancer 25 cubesats IoT

WASHINGTON – La startup française Internet des Objets Kinéis a levé 100 millions d’euros (110,5 millions de dollars) auprès d’investisseurs privés et publics pour financer une constellation de 25 cubesats.

Collecte Localization Satellites (CLS), société française de surveillance maritime et environnementale issue de Kinéis l’an dernier, a mené le tour, avec la participation de l’agence spatiale française CNES, de l’Institut national des sciences océaniques (Ifremer), et de plusieurs autres.

Les partenaires industriels français du groupe Thales, le constructeur de cubesat Hemeria et la société d’ingénierie logicielle Celad ont également participé au tour, tout comme le SPI, un fonds géré par BpiFrance et la Banque européenne d’investissement.

Alexandre Tisserant, PDG de Kinéis, a déclaré que le financement était entièrement basé sur des fonds propres et finançait entièrement la construction de la constellation de la société, y compris la fabrication, le lancement, les infrastructures au sol et les assurances. L’argent permettra également à Kinéis de passer à 45 personnes sur 25 d’ici la fin de l’année, a-t-il déclaré.

Plus de la moitié des 100 millions d’euros proviennent d’investisseurs privés, dont BNP Paribas Développement, a déclaré Tisserant. CLS reste le principal actionnaire, conservant une participation de 32% dans Kinéis grâce à son investissement. Le CNES détient 34% de CLS, une entreprise qui a généré près de 135 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier.

Kinéis a opéré sur les revenus d’Argos, un système de sept charges utiles hébergées et d’un petit satellite expérimental qu’il a hérité de CLS l’année dernière, ainsi que des fonds que CLS a pré-engagés dans le cadre du cycle d’investissement, a déclaré Tisserant.

Argos collecte des données à sens unique à partir des balises maritimes, y compris l’humidité, la température et le niveau de la mer, mais son débit et les types de services qu’il peut fournir sont limités. Kinéis est à la tête d’une constellation de cubesat pour remplacer Argos par un système de connectivité bidirectionnelle plus puissant qui peut relier des appareils dans plusieurs industries.

“Nous allons d’une constellation de huit satellites qui fonctionne aujourd’hui avec une capacité limitée à une pleine capacité avec les performances d’une nouvelle constellation à partir de 2022”, a déclaré Tisserant à SpaceNews. «C’est vraiment ce qui va nous aider à évoluer et à passer de 20 000 balises aujourd’hui à des millions, nous l’espérons, dans plusieurs années.»

Tisserant a déclaré que Hemeria construirait les satellites de Kinéis avec des charges utiles de Thales Alenia Space. Les petites et moyennes entreprises françaises, regroupées sous le nom de «NewSpace Factory», apporteront des composants pour la constellation, et la startup autrichienne Enpulsion fournira des systèmes de propulsion électrique, a-t-il déclaré.

Les satellites auront chacun une charge utile principale pour la connexion des appareils de l’Internet des objets, ainsi qu’une charge utile secondaire du système d’identification automatique pour le suivi des navires, a-t-il déclaré.

Tisserant a déclaré que Kinéis n’avait pas beaucoup parlé de l’inclusion des charges utiles AIS jusqu’à récemment, se concentrant davantage sur les applications de l’Internet des objets. L’ajout d’AIS fera de Kinéis un concurrent de Spire, exactEarth, Orbcomm et d’autres.

Tisserant a déclaré que Kinéis prévoyait de lancer ses cubesats de 16 unités en groupes de cinq au cours du deuxième semestre de 2022, avec un service commençant au début de 2023. Pour accélérer le démarrage du service, Kinéis réservera probablement un ou deux lanceurs de petits satellites dédiés en plus d’utiliser le covoiturage, il a dit.

Kinéis vise une orbite terrestre basse de 650 kilomètres pour sa constellation, avec des satellites d’une durée de huit ans, a déclaré Tisserant. La société souhaite lancer ses satellites directement dans leur plan orbital désigné, plutôt que d’utiliser la propulsion pour dériver vers leur orbite opérationnelle après le déploiement, a-t-il déclaré. Chaque satellite pèsera moins de 30 kilogrammes, selon un communiqué de presse.

Tisserant a déclaré que Kinéis avait choisi d’externaliser la fabrication de satellites en raison de la familiarité de ses partenaires de fabrication avec Argos, et parce que les fondateurs de Kinéis sont plus familiers avec le développement d’applications satellites qu’avec la fabrication. Une startup concurrente de l’Internet des objets, Kepler Communications de Toronto, au Canada, a récemment annoncé qu’elle construirait sa constellation de 140 satellites en interne.

Kinéis disposera cependant de son propre réseau de stations au sol. Tisserant a déclaré que la société avait choisi Thales Alenia Space pour construire 20 stations au sol qui utiliseront des antennes plates à direction électronique pour connecter la constellation de Kinéis.

Les opérateurs de stations terrestres commerciales manquent de la couverture complète souhaitée par Kinéis et deviennent de plus en plus chers avec des constellations plus importantes, a-t-il déclaré.

Tisserant a déclaré que Kinéis peut placer les stations au sol sur des terrains appartenant à des partenaires du réseau Argos d’origine, tels qu’Eumetsat et la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, ce qui contribuera à réduire les coûts. Les antennes à écran plat pourront se connecter à six satellites simultanément, a-t-il déclaré, tandis que les antennes paraboliques traditionnelles ne peuvent communiquer qu’avec un satellite à la fois.

Tisserant a déclaré que Kinéis ne construirait pas de terminaux utilisateur, mais fournit des chipsets qu’il partagera avec des partenaires d’infrastructure au sol. L’objectif est de permettre des terminaux ne coûtant que «quelques dizaines d’euros», a-t-il déclaré.

Tisserant a déclaré que Kinéis avait une dernière charge utile hébergée par Argos en attente de lancement sur le satellite indien Oceansat-3 à la mi-2020 grâce à un partenariat avec l’Organisation indienne de recherche spatiale. Il a déclaré que quatre à cinq anciennes charges utiles Argos devraient toujours être en orbite en 2023 lorsque la constellation cubesat de Kinéis entrera en service.